Όλες οι αντιφάσεις της κατηγορούμενης γιατρού για τον θάνατο Μαζωνάκη

‘Ένας προς ένας οι ισχυρισμοί που διαψεύδουν οι συνεργάτες της

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Οι έξι μεγάλες αντιφάσεις της γιατρού για τον Μαζωνάκη (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κατηγορούμενη γιατρός για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη παρουσιάζει πολλές αντιφάσεις στις καταθέσεις της, οι οποίες διαψεύδονται από συνεργάτες της.
  • Ο Μαζωνάκης δεν είχε ιστορικό και δεν του ζητήθηκαν πρόσφατα αποτελέσματα εξετάσεων πριν από τη θεραπεία.
  • Η γιατρός ισχυρίζεται ότι η θεραπεία είναι ακίνδυνη, ενώ οι νοσηλεύτριες αναφέρουν παρενέργειες στους ασθενείς.
  • Υπάρχουν αμφιβολίες για τη λειτουργία του μηχανήματος και τη χρήση του απινιδωτή κατά την κρίσιμη στιγμή.
  • Η γιατρός ισχυρίζεται ότι επιβιβάστηκε πρώτη στο ασθενοφόρο, αλλά οι διασώστες το διαψεύδουν.

Τις αντιφάσεις της κατηγορούμενης γιατρού για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και τους ισχυρισμούς της που διαψεύδονται από συνεργάτες της  αποκάλυψε το ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star.        

Μαζωνάκης: Το τηλεφώνημα της γιατρού στη γραμματέα για «κοινή γραμμή»

Όπως τόνισε η δικαστική συντάκτρια του Star Άννα Σταματιάδου, ο  Γιώργος Μαζωνάκης κάθισε στην καρέκλα της πλασμαφαίρεσης χωρίς καν να του πάρουν ιστορικό και χωρίς να του ζητήσουν αποτελέσματα πρόσφατων εξετάσεων! 

Αντίφαση πρώτη: Οι μετρήσεις 

Η αντίφαση για το ιατρικό ιστορικό του Μαζωνάκη

Η αντίφαση για το ιατρικό ιστορικό του Μαζωνάκη 

Η κατηγορούμενη γιατρός επιχειρούσε να πείσει τις αρχές πως ήξερε τα πάντα για τους ασθενείς της και πως στη συγκεκριμένη περίπτωση του τραγουδιστή βασίστηκε σε  «κάποιες» μετρήσεις.  

Όπως επίσης επισήμανε ο αστυνομικός συντάκτης του Star Αλέξανδρος Γύγος,  την προφυλακισμένη γιατρό «αδειάζει» μια από τις νοσηλεύτριες της. «Ποτέ δε μου ζητήθηκε από την γιατρό να πάρω ιστορικό» κατάθεσε, ενώ και η διασώστρια του ΕΚΑΒ ισχυρίζεται πως όχι μόνο ιστορικό δεν πήραν από την Καρνεάδου για τον τραγουδιστή, αλλά δεν  τους ενημέρωσε και κανένας για το λόγο που πήγε ο Μαζωνάκης στο ιατρείο.

Αντίφαση δεύτερη: «Ακίνδυνη θεραπεία» και παρενέργειες  

Για την προφυλακισμένη γιατρό η θεραπεία που θα έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης «είναι ασφαλή, ακίνδυνη, χωρίς παρενέργειες» και «μπορεί να γίνει και σε έφηβους». Οι ασθενείς ισχυρίζεται πως έφευγαν σε πολύ καλή κατάσταση χωρίς να χάνουν σταγόνα αίματος. 

Οι ισχυρισμοί για το ιατρικό ιστορικό του Μαζωνάκη  

Ο Μαζωνάκης όμως εχασε τη ζωή του. Στις καταθέσεις τους οι νοσηλεύτριες λένε αλλα...Υπήρχαν ασθενεις που έκαναν εμετό μετα την θεραπεία, άλλοι έφευγαν πρησμένοι και κουρασμένοι. 

 Μαζωνάκης: Ποια ουσία χορήγησε η γιατρός στον τραγουδιστή για τη μέθη

Αντίφαση τρίτη:  Μηχάνημα Alarm

Ερωτήματα υπάρχουν και γύρω από τον συναγερμό του μηχανήματος. Ποιος άκουσε τι και πότε; Η προφυλακισμένη γιατρός ισχυρίζεται πως σε κάθε στάδιο της προετοιμασίας χτυπάει κάποιο alarm. Εκείνη την Τετάρτη, χτύπησε πολλές φορές.    

Ο ισχυρισμός της γιατρού για το μηχάνημα Alarm

Ο ισχυρισμός της γιατρού για το μηχάνημα Alarm

Μια από τις νοσηλεύτριες άκουσε μόνο το ένα alarm να χτυπά! Και ενώ το μηχάνημα ήταν υπερευαίσθητο, σύμφωνα με τη γιατρό, όταν ο Μαζωνάκης κατέρρεε, ο συναγερμός δεν χτυπούσε. Και στο μόνιτορ η πίεση φαινόταν κανονική.    

Αντίφαση τέταρτη: Απινιδωτής

Θρίλερ υπάρχει και με τον απινίδωτή. Οι αντιφάσεις και εδώ «πάνε και έρχονται». Ο προφυλακισμένος γιατρός λέει πως δεν τον χρησιμοποιήσανε γιατί ο Μαζωνάκης ήταν σε ασυστολία και δεν είχε σημασία. 

Οι αντιφάσεις για τον απινιδωτή

Οι αντιφάσεις για τον απινιδωτή 

Η κατηγορούμενη γιατρός παραδέχεται ότι τον χρησιμοποίησε. Ενώ οι νοσηλεύτριες «αδειάζουν» το ζευγάρι της Καρνεάδου,  αποκαλύπτοντας πως κάλεσαν τεχνικό για να τους βοηθήσει στη λειτουργία του μηχανήματος    

Αντίφαση Πέμπτη:  Αναισθησιολογος και ...μεθη 

Οι προφυλακισμένοι γιατροί στις καταθέσεις τους ισχυρίζονται ότι την ύστατη στιγμή σε μια προσπάθεια να επαναφέρουν τον Μαζωνάκη του χορήγησαν αδρεναλίνη. Δεν μιλάνε για αναισθησιολόγο, ούτε για μέθη.   

Όλες οι αντιφάσεις της κατηγορούμενης γιατρού για τον θάνατο Μαζωνάκη

Η αντίφαση για τη μέθη   

Οι νοσηλεύτριες όμως «τους καίνε» για ακόμη μια φορά. Όπως αναφέρουν η γιατρός έδωσε εντολή σε μια από αυτές να καλέσει συγκεκριμένη αναισθησιολόγο για να τη ρωτήσει για το αντίδοτο της προποφόλης. Γεγονός που επιβεβαιώνει και η ίδια η αναισθησιολόγος στις αρχές 
 
 

Αντίφαση έκτη: Ασθενοφόρο  

 

Σοβαρές υπόνοιες για ψέματα διακρίνονται ακόμη και τη στιγμή που οι διασώστες του ΕΚΑΒ παίρνουν τον Γιώργο Μαζωνάκη για το νοσοκομείο. Η προφυλακισμένη γιατρός δηλώνει στις αρχές πως ήταν η πρώτη που επιβιβάστηκε στο ασθενοφόρο για να πάει μαζί τους.   

Η αντίφαση για το ασθενοφόρο

Η αντίφαση για το ασθενοφόρο 

«Kανείς από το ιατρείο δε μας ζήτησε  να έρθει μαζί μας»  λέει η διασώστρια. Αντιφάσεις, ακόμη και για τα φάρμακα που είχε μαζί του ο τραγουδιστής. «Ηρεμιστικά» λέει η προφυλακισμένη γιατρός, «ενα αντιβιοτικό βρήκαμε στην τσάντα του λέει η διασώστρια».   
 

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