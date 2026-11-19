Λίγα μόλις 24ωρα έμειναν για την πρεμιέρα του Traction, αυτή την Κυριακή στις 14:10 μέσα από τη συχνότητα του Star. Κώστας και Μάνος Στεφανής ήταν καλεσμένοι στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» και μίλησαν για την πολυετή διαδρομή της εκπομπής, την οδική συμπεριφορά στην Ελλάδα και τα περιστατικά που εξακολουθούν να προκαλούν προβληματισμό στους δρόμους.

Το μήνυμα του Κώστα Στεφανή για την οδική παιδεία

O Κώστας Στεφανής θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα για την οδηγική συμπεριφορά, τονίζοντας πως τα αυστηρά πρόστιμα από μόνα τους δεν αρκούν για να αλλάξουν τη νοοτροπία των οδηγών.

«Δε φέρνουν τα πρόστιμα και η τιμωρία την παιδεία. Η παιδεία διορθώνει τα πράγματα στον δρόμο», είπε, εξηγώντας πως η ουσιαστική αλλαγή έρχεται μέσα από την εκπαίδευση και την κατανόηση των κανόνων.

«Η παιδεία και η εκπαίδευση φέρνει τη βελτίωση στα πάντα. Και αυτό δεν ασχολείται κανείς να μας το διδάξει», κατέληξε ο Κώστας Στεφανής.

«Το πιο τρομακτικό είναι η άγνοια κινδύνου»

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε ένα βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή, στο οποίο ένας πατέρας οδηγούσε με μεγάλη ταχύτητα στην περιοχή των Θρακομακεδόνων, ενώ τα παιδιά του ακούγονταν να τον παρακαλούν να σταματήσει να τρέχει.

Το συγκεκριμένο περιστατικό προκάλεσε έντονη αντίδραση τόσο στη Ζήνα Κουτσελίνη όσο και στους δύο καλεσμένους της.

Ο Κώστας Στεφανής στάθηκε ιδιαίτερα στην έλλειψη αντίληψης του κινδύνου από πολλούς οδηγούς, εξηγώντας πως η απόκτηση διπλώματος δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάποιος έχει αποκτήσει και την απαραίτητη οδηγική παιδεία.

«Το πιο τρομακτικό είναι η άγνοια κινδύνου. Δηλαδή, η μη αντίληψη του τι συμβαίνει. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα; Ξεκινάει από το εξής: όταν αποκτούμε δίπλωμα οδήγησης, άρα μπορούμε να κυκλοφορήσουμε στους δρόμους, δεν ξέρουμε να οδηγούμε. Απλά έχουμε μάθει να περάσουμε τις ασκήσεις που απαιτεί η απόκτηση του διπλώματος. Και μετά βγαίνει ο καθένας στον δρόμο με πλήρη άγνοια και αρχίζει και χτίζει την εμπειρία του επάνω σε λάθος βάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάνος Στεφανής: «Τα παιδιά είναι σφουγγάρια»

Στη συζήτηση ιδιαίτερη θέση είχε και ο ρόλος των γονιών ως πρότυπα για τα παιδιά τους. Ο Μάνος Στεφανής, αναφερόμενος στην κόρη του μόλις 5,5 ετών κόρη του, περιέγραψε ένα περιστατικό από την καθημερινότητά τους, που τον έκανε να συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό είναι να μαθαίνουν τα παιδιά από μικρή ηλικία τους κανόνες ασφαλείας.

Όπως αποκάλυψε, ο πατέρας τους, Κώστας Στεφανής είχε φροντίσει να της αγοράσει κράνος από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε να χρησιμοποιεί το ποδηλατάκι της.

Μάλιστα, κάποια στιγμή που η οικογένεια βγήκε βόλτα και είχε ξεχάσει το κράνος στο σπίτι, η μικρή αρνήθηκε να ανέβει στο ποδήλατο.

«Όταν κάποια στιγμή βγήκαμε έξω και δεν είχαμε το κράνος, το είχαμε ξεχάσει στο σπίτι. Είχαμε το ποδήλατο μόνο μαζί. Δεν ανέβηκε στο ποδηλατάκι. Μόνη της. “Άστο, λέει, την άλλη φορά. Άστο, την άλλη φορά δεν έχω το κράνος”», περιέγραψε ο Μάνος Στεφανής.

Και πρόσθεσε: «Τα παιδιά είναι σφουγγάρια. Ό,τι βλέπουν, το μιμούνται. Είμαστε πρότυπα για τα παιδιά μας. Επομένως, με τέτοιες συμπεριφορές, το παιδί τι θα κάνει 15-16 χρονών όταν θα βρεθεί σε ένα μηχανάκι ή σε ένα αυτοκίνητο με έναν φίλο του; Ή τι συμπεριφορά θα έχει;».

Κώστας Στεφανής: «Δεν έχουμε αλλάξει κουλτούρα στους δρόμους»

Ο Κώστας Στεφανής, μετρώντας πολλά χρόνια στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, μίλησε και για τη διαφορά ανάμεσα στην ταχύτητα μέσα σε έναν οργανωμένο αγώνα και στην επικίνδυνη οδήγηση στους δημόσιους δρόμους.

Όπως εξήγησε, οι αγώνες ταχύτητας πραγματοποιούνται σε ελεγχόμενο περιβάλλον, με αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ενώ η οδήγηση στον δρόμο απαιτεί εντελώς διαφορετική αντίληψη και υπευθυνότητα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αγένεια και την παραβατικότητα που παρατηρεί καθημερινά, επισημαίνοντας πως, παρά την αυστηροποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την αύξηση των προστίμων, η νοοτροπία των οδηγών δεν έχει αλλάξει στον βαθμό που θα έπρεπε.

«Πολλή αγένεια στους δρόμους. Αυτό βλέπουμε συνολικά. Και νομίζω και παραβατικότητα. Το βλέπουμε καθημερινά. Έχουν αυξηθεί τα πρόστιμα, έχουν αυξηθεί τα μπλόκα. Διορθώνονται κάποια πράγματα. Σαφώς οδηγούν λιγότεροι υπό την επήρεια αλκοόλ κτλ. Αλλά δεν είναι ότι έχουμε αλλάξει κουλτούρα. Σε αυτό νομίζω ότι συνολικά φταίμε όλοι», σημείωσε.

Ο ίδιος εξέφρασε, επίσης, την άποψη ότι οι έλεγχοι της Τροχαίας θα πρέπει να πραγματοποιούνται με βάση τα σημεία όπου καταγράφονται συχνά τροχαία ατυχήματα και όχι με αποκλειστικό στόχο την επιβολή προστίμων.

«Τα μπλόκα θα πρέπει να στήνονται εκεί που γίνονται πραγματικά τα ατυχήματα. Υπάρχουν αρχεία, ξέρει η Τροχαία πού γίνονται τα ατυχήματα. Όχι πού είναι εύκολο να μαζέψουμε κλήσεις», ανέφερε, υπογραμμίζοντας πως οι έλεγχοι πρέπει να έχουν προληπτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα.