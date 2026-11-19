Η Formula 1 κατευθύνεται σε έναν από τους πιο ασυνήθιστους αγώνες στο καλεντάρι, το GP Λας Βέγκας, τον τρίτο από το τέλος γύρο της σεζόν του 2026. Στη Νεβάδα, στους δημόσιους δρόμους της πόλης, η διαδρομή των 6.201 μέτρων διαθέτει τρεις μεγάλες ευθείες και 17 στροφές. Όπως και στις προηγούμενες διοργανώσεις του αγώνα, οι δύο πρώτες περίοδοι ελεύθερων δοκιμών θα διεξαχθούν την Πέμπτη, ακολουθούμενες από το FP3 και τις κατατακτήριες την Παρασκευή, ενώ ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 20:00 το βράδυ του Σαββάτου (06:00 το πρωί Κυριακής για την Ελλάδα).

Η κύρια τεχνική πρόκληση θα είναι η διαχείριση των ελαστικών σε περιβαλλοντικές συνθήκες που είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστες για τη Formula 1. Η θερμοκρασία αέρα αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 10 και 15°C λόγω των μεγάλων διακυμάνσεων μεταξύ ημέρας και νύχτας στην πρωτεύουσα του τζόγου. Όπως είναι τυπικό για διαδρομές εντός πόλης, τα επίπεδα πρόσφυσης στο Λας Βέγκας θα είναι αρχικά περιορισμένα. Η πίστα ανοίγει σε κυκλοφορία για το κοινό κάθε μέρα και επομένως υπόκειται σε μια συνεχή επαναφορά της κατάστασης της επιφάνειάς της, με τη σκόνη και την άμμο να συσσωρεύονται στην άσφαλτο, κάνοντας την εξέλιξη της πρόσφυσης ιδιαίτερα δύσκολο να προβλεφθεί καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Φέτος, έχουν πραγματοποιηθεί μικρά έργα ασφαλτόστρωσης, ουσιαστικά πρόκειται για επισκευές σε τμήματα της ασφάλτου στην είσοδο της Στροφής 13 και στη δεξιά πλευρά του κομματιού που οδηγεί στη Στροφή 14.



Τα μεγάλα τμήματα με τέρμα γκάζι αποτελούν καθοριστικό χαρακτηριστικό της διαδρομής Las Vegas Strip. Οι υψηλές ταχύτητες μειώνουν την ενέργεια που μεταφέρεται στα ελαστικά, καθιστώντας πιο δύσκολο να διατηρηθούν στο σωστό παράθυρο λειτουργίας. Για τον λόγο αυτό, το ζέσταμα των ελαστικών θα είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ιδιαίτερα στις κατατακτήριες δοκιμές. Η προετοιμασία για τον γρήγορο γύρο είναι επομένως πιο σημαντική από ό,τι σε άλλες πίστες, ειδικά δεδομένου του χαμηλού επιπέδου πρόσφυσης. Δεν είναι απίθανο ορισμένες ομάδες να επιλέξουν συνεχόμενους γύρους προετοιμασίας και χρονομετρημένες προσπάθειες, περιορίζοντας τους γύρους με πιο αργό ρυθμό προκειμένου να διατηρήσουν τις θερμοκρασίες των ελαστικών.

Τα φορτία των ελαστικών δεν είναι ιδιαίτερα υψηλά, με εξαίρεση το μεσαίο κομμάτι, το οποίο διαθέτει αρκετές στροφές υψηλής ταχύτητας. Το φαινόμενο του graining (παραμόρφωση της επιφάνειας του ελαστικού) θα μπορούσε να κάνει ξανά την εμφάνισή του λόγω των χαμηλών επιπέδων πρόσφυσης και των χαμηλών θερμοκρασιών, όπως είδαμε σε προηγούμενες εκδόσεις του αγώνα. Σε αυτή την περίπτωση, η φθορά θα είναι κυρίως μηχανικής φύσεως.

Ένας άλλος παράγοντας είναι τα μπλοκαρίσματα των φρένων. Οι μεγάλες ευθείες καταλήγουν σε απαιτητικές ζώνες φρεναρίσματος, όπου ο κίνδυνος για παραμορφώσεις στα ελαστικά είναι σημαντικός τόσο στις κατατακτήριες δοκιμές όσο και στον αγώνα. Επομένως, οι οδηγοί θα πρέπει να αποφύγουν το μπλοκάρισμα των μπροστινών ελαστικών στα πιο κρίσιμα σημεία της πίστας, προκειμένου να μην καταστρέψουν ένα σετ ελαστικών.

Στα χαρτιά, η πιο γρήγορη στρατηγική είναι αυτή της μιας αλλαγής με όλες τις γόμες να μπορούν ενδεχομένως να παίξουν κάποιο ρόλο. Ακόμη και η C5, η οποία με τις τρέχουσες προδιαγραφές της έχει δείξει καλή ευελιξία, θα μπορούσε να αποτελέσει μια ικανή επιλογή για ένα μέρος αγώνα.

Ο έναστρος ουρανός της ερήμου της Νεβάδα αποτελεί την έμπνευση για το καπέλο βάθρου στο GP Λας Βέγκας. Δημιουργημένο για τον νυχτερινό αγώνα της Formula 1, το καπέλο τιμά τους αστερισμούς που είναι ορατοί πάνω από την αμερικανική πόλη, αντανακλώντας τη μοναδική ατμόσφαιρα που χαρακτηρίζει το πιο εκθαμβωτικό Σαββατοκύριακο της σεζόν. Αυτή η ειδική έκδοση του καπέλου βάθρου έχει σχεδιαστεί από τον Denis Dekovic για την Pirelli και συνδυάζει τη γοητεία του νυχτερινού ουρανού με την ταυτότητα του Grand Prix Λας Βέγκας. Το καπέλο είναι ήδη διαθέσιμο προς αγορά στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου της Pirelli:

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