Μετά τις 18 Δεκεμβρίου 2026 αναμένεται να ξεκινήσει η προπληρωμή των επιδομάτων, των παροχών και του Δώρου Χριστουγέννων από τη ΔΥΠΑ, σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews.

Οι δικαιούχοι θα λάβουν τα ποσά απευθείας στους λογαριασμούς που συνδέονται με τις προπληρωμένες κάρτες τους και η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται αίτηση ή άλλη ενέργεια από την πλευρά των δικαιούχων.

Στο πλαίσιο της προπληρωμής περιλαμβάνονται η τακτική επιδότηση ανεργίας, το επίδομα εργασίας, η επιδότηση μακροχρόνιας ανεργίας, καθώς και το βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολουμένων. Παράλληλα, θα καταβληθεί το Δώρο Χριστουγέννων στους επιδοτούμενους ανέργους, στους δικαιούχους παροχών μητρότητας και γονικής άδειας, καθώς και στους δικαιούχους του επιδόματος εργασίας.

Οι πληρωμές θα γίνουν με απευθείας πίστωση των ποσών στις προπληρωμένες κάρτες, χωρίς να χρειάζεται η φυσική παρουσία των πολιτών στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2). Η ΔΥΠΑ επισημαίνει ότι δεν απαιτείται προσέλευση στις υπηρεσίες της για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

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