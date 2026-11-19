Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας γύρω από την υπόθεση της αγοραπωλησίας νεογέννητου βρέφους στον Πύργο Ηλείας. Όπως φαίνεται όλα έγιναν χωρίς τη συγκατάθεση της μητέρας.

Τη σημαντική αυτή διάσταση της υπόθεσης ανέδειξε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Mega.

«Δε φαίνεται να έγινε όλη αυτή η διαδικασία με τη συγκατάθεση της γυναίκας. Αυτό τουλάχιστον γνωρίζουμε», είπε η κα Δημογλίδου.

Πύργος: «Είχε γίνει παραγγελία γι' αυτό το παιδί»

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, αποκάλυψε ότι η παράδοση του βρέφους φέρεται να είχε προγραμματιστεί αρκετούς μήνες πριν από τη γέννησή του.

«Το σοκαριστικό είναι ότι είχε γίνει παραγγελία γι' αυτό το παιδί. Και γιατί λέω τη λέξη παραγγελία. γιατί είχε κλειστεί η αγοραπωλησία όταν ακόμα ήταν τεσσάρων μηνών έγκυος η γυναίκα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το νεογέννητο ήταν το ενδέκατο παιδί που είχε φέρει στον κόσμο η συγκεκριμένη οικογένεια. Όπως είπε, κατά τον έλεγχο του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης διαπιστώθηκε ότι το παιδί είχε δηλωθεί με τα στοιχεία της μητέρας και του συζύγου της.

Πύργος: Τι υποστήριξε η γυναίκα που παρέλαβε το βρέφος

Σύμφωνα με το patrisnews.gr, η γυναίκα που φέρεται να παρέλαβε το μωρό επιβεβαίωσε στους αστυνομικούς ότι είχε αναλάβει τη φροντίδα του, υποστηρίζοντας πως σκοπός της ήταν να το μεγαλώσει.

Ωστόσο, αρνήθηκε ότι κατέβαλε οποιοδήποτε χρηματικό ποσό για την παραλαβή του παιδιού.

Το ενδεχόμενο να υπήρξε οικονομικό αντάλλαγμα, ύψους 3.500 ευρώ, παραμένει υπό διερεύνηση από την Ασφάλεια Πύργου. Μάλιστα σύμφωνα με όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά, το ζευγάρι που πούλησε το νεογέννητο μωρό του στη συνέχεια αγόρασε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο.

Πύργος: Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Το βρέφος γεννήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2026 στο Ρίο, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Μιχάλης Γιαννάκος. Τρεις ημέρες αργότερα, φέρεται να παραδόθηκε σε νεότερο ζευγάρι, το οποίο στη συνέχεια το μετέφερε στον Ασπρόπυργο, όπου διαμένει.

Οι πληροφορίες έφτασαν στην Ασφάλεια Πύργου και οι αστυνομικοί παρακολούθησαν τις κινήσεις του ζευγαριού, περιμένοντας την επιστροφή του στην Ηλεία.

Όταν επέστρεψαν, οι Αρχές προχώρησαν στην επιχείρηση εντοπισμού και απομάκρυναν το βρέφος από το ζευγάρι. Το παιδί μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται προσωρινά στην παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι δύο βιολογικοί γονείς του μωρού και το ζευγάρι που φέρεται να παρέλαβε το νεογέννητο.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη υιοθεσία, η οποία αναμένεται να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηλείας.

Την ίδια στιγμή, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της φροντίδας του μωρού. Οι αρμόδιες Αρχές καλούνται να αποφασίσουν εάν το βρέφος θα επιστρέψει στη γυναίκα που το φρόντιζε ή εάν θα μεταφερθεί σε δομή παιδικής προστασίας.

Η έρευνα της Ασφάλειας Πύργου συνεχίζεται, για να διαπιστωθεί εάν υπήρξε χρηματική συναλλαγή, ποιοι συμμετείχαν στην παράδοση του βρέφους και υπό ποιες συνθήκες αυτή πραγματοποιήθηκε.