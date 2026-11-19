Μεγάλη κυβερνοεπίθεση δέχθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με το περιστατικό να έχει ενδεχομένως θέσει σε κίνδυνο τεράστιο όγκο προσωπικών δεδομένων. Παράλληλα, εργαζόμενοι της Κομισιόν αδυνατούσαν να καταχωρίσουν στοιχεία σχετικά με τη μισθοδοσία και τις άδειές τους, ενώ οι ανώτατοι αξιωματούχοι συζήτησαν την κρίση στην εβδομαδιαία συνεδρίασή τους χθες.

«Η Επιτροπή εκτιμά ότι έχει θέσει υπό έλεγχο το μεγαλύτερο μέρος της επίθεσης, ωστόσο η πλήρης έκταση των ζημιών παραμένει ασαφής», δήλωσε στο Playbook αξιωματούχος της ΕΕ, ο οποίος μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος. «Τα συστήματα ενδέχεται να επανέρχονται σταδιακά σε λειτουργία. Οι απαντήσεις, ωστόσο, θα χρειαστούν λίγο περισσότερο χρόνο».

Πώς έγινε η κυβερνοεπίθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το εργαλείο της επίθεσης: Η αρμόδια υπηρεσία κυβερνοασφάλειας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, CERT-EU, εντόπισε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι χάκερ με διεθνή δράση χρησιμοποίησαν το ARTEX, ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που είναι διαθέσιμο στο κοινό και έχει σχεδιαστεί για τον εντοπισμό ευπαθειών σε πληροφοριακά συστήματα.

«Ορισμένοι παράγοντες κάνουν κατάχρηση τέτοιων εργαλείων και έχουν στοχοποιήσει την Επιτροπή», πρόσθεσε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος. Για προληπτικούς λόγους, αρκετές εφαρμογές τέθηκαν προσωρινά εκτός λειτουργίας. Η πρόσβαση στις περισσότερες από αυτές έχει πλέον αποκατασταθεί.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε τα απαραίτητα μέτρα ως απάντηση σε μια κυβερνοεκστρατεία που εντοπίστηκε», δήλωσε στο Playbook ο εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν, Τόμας Ρενιέ. «Στοχοποιήθηκαν επιμέρους συστήματα και, σύμφωνα με την πάγια πρακτική μας, ενημερώσαμε όσους επηρεάστηκαν».

Άγνωστο εάν υπήρξε διαρροή δεδομένων

Οι ερευνητές εξακολουθούν να προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν υπήρξε διαρροή δεδομένων των εργαζομένων, σύμφωνα με τον πρώτο αξιωματούχο της ΕΕ. Όπως εξήγησε, η αβεβαιότητα αυτή είναι και ο λόγος για τον οποίο η ενημέρωση προς το προσωπικό παραμένει περιορισμένη, καθώς η Επιτροπή δεν γνωρίζει ακόμη εάν και σε ποιον βαθμό παραβιάστηκαν προσωπικά δεδομένα.

Η αναστάτωση διαρκεί περισσότερο από 10 ημέρες. Το Sysper, η πλατφόρμα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού της Επιτροπής, μέσω της οποίας οι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στα εκκαθαριστικά μισθοδοσίας, υποβάλλουν αιτήματα αδειών και καταχωρίζουν τις ώρες εργασίας τους, καθώς και το MyPMO, το σύστημα αποζημίωσης ιατρικών δαπανών, αποκαταστάθηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Ωστόσο, το Sysper παρουσίασε εκ νέου προσωρινή κατάρρευση χθες.

Προβλήματα αντιμετώπισαν και οι υπηρεσίες μετάφρασης την Τρίτη, προκαλώντας την έντονη δυσαρέσκεια ενός αξιωματούχου, ο οποίος παραδέχθηκε ότι «έβριζε συνεχώς».

Η κρίση έφτασε μέχρι την κορυφή της Κομισιόν: Η Επιτροπή συγκάλεσε το ανώτατο εσωτερικό όργανο διαχείρισης κρίσεων, το Corporate Management Board, για έκτακτη συνεδρίαση σχετικά με τα «συνεχιζόμενα περιστατικά κυβερνοασφάλειας», νωρίτερα αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με εσωτερικό ηλεκτρονικό μήνυμα που διέρρευσε και περιήλθε στην κατοχή του Playbook.

Η Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών έδωσε εντολή να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι ασφαλείας. Παράλληλα, η επίτροπος αρμόδια για τις Ψηφιακές Τεχνολογίες, Χένα Βίρκουνεν, ενημέρωσε τους συναδέλφους της για την άμεση αντιμετώπιση της επίθεσης κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Σώματος των Επιτρόπων, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους.

Η κυβερνοεπίθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά κυβερνοεπιθέσεων και σοβαρών τεχνικών προβλημάτων που έχουν καταγραφεί διεθνώς τις τελευταίες ημέρες. Μεταξύ άλλων, έχουν σημειωθεί διαταραχές που επηρέασαν τη Microsoft, μεγάλες αμερικανικές τράπεζες και την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας των ΗΠΑ (NSA), ενώ χάκερ έβαλαν στο στόχαστρο δημοφιλείς ιστοσελίδες, όπως εκείνες της Air France, του BBC και της Zoom.