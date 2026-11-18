Η δημοσιογραφική έρευνα που έφερε στο φως τις καταγγελίες κατά του Ισπανού σταρ, Χούλιο Ιγκλέσιας / Βίντεο αρχείου από ΕΡΤ

Το δικαστήριο για τον χειρισμό εξαιρετικά ευαίσθητων υποθέσεων στην Ισπανία ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη έρευνας εις βάρος του τραγουδιστή Χούλιο Ιγκλέσιας έπειτα από μήνυση για σεξουαλικές επιθέσεις που κατέθεσαν δύο γυναίκες που εργάζονταν για τον τραγουδιστή, κατηγορίες που ο καλλιτέχνης αρνείται κατηγορηματικά.

Julio Iglesias, llamado a declarar por la Audiencia Nacional por presuntos delitos de agresión sexual, lesiones y maltrato. #ElPulso18nov https://t.co/5mueZFCaoc — La Séptima TV (@la_septima_tv) November 18, 2026

«Ο δικαστής Αντόνιο Πίνια έκρινε παραδεκτή την καταγγελία που υπέβαλαν δύο εργαζόμενες εναντίον του τραγουδιστή Χούλιο Ιγκλέσιας για εγκλήματα κατά της σεξουαλικής ελευθερίας, καθώς και για εγκλήματα βίας και εξευτελιστικής μεταχείρισης», δήλωσε σε δελτίο τύπου το δικαστήριο με έδρα τη Μαδρίτη.

Ισπανία: Ξεκινά δικαστική έρευνα κατά του Χούλιο Ιγκλέσιας μετά από κατηγορίες για σεξουαλικές επιθέσεις / AP

Ο δικαστής, ωστόσο, «απέρριψε τις κατηγορίες για εγκλήματα εμπορίας ανθρώπων και παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αναφέρονται στη μήνυση», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η απόφαση του δικαστή Αντόνιο Πίνια βασίστηκε «στα αποδεικτικά στοιχεία που παρουσιάζονται στην καταγγελία, δηλαδή στην κατάθεση της καταγγέλλουσας», η οποία «συνιστά αρχικά αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν την έναρξη της ποινικής έρευνας», σύμφωνα με το δικαστήριο.

Τι εξετάζει η δικαιοσύνη

Δύο γυναίκες, μια οικιακή βοηθός και μια φυσιοθεραπεύτρια, ισχυρίζονται ότι δέχτηκαν σεξουαλική επίθεση και κακοποίηση ενώ εκείνες εργάζονταν στα ακίνητα του Ιγκλέσιας στις Μπαχάμες και στη Δομινικανή Δημοκρατία, το 2021.

Τον περασμένο Ιανουάριο, ο 83χρονος Ισπανός τραγουδιστής απέρριψε τις κατηγορίες ως «εντελώς ψευδείς», δηλώνοντας ότι ποτέ δεν «επιτέθηκε, εξανάγκασε ή έδειξε ασέβεια σε καμία γυναίκα». Οι δύο ενάγουσες κλήθηκαν να καταθέσουν «αυτοπροσώπως» ενώπιον δικαστή στις 3 Φεβρουαρίου 2027.

Μια αρχική μήνυση που κατατέθηκε τον Ιανουάριο εναντίον του Ισπανού σταρ των δεκαετιών του 1970 και του 1980, ο οποίος έχει πουλήσει περισσότερα από 300 εκατομμύρια δίσκους, απορρίφθηκε από την ισπανική δικαιοσύνη.

Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν είχε δικαιοδοσία να δικάσει σχετικά με τα φερόμενα γεγονότα που έλαβαν χώρα στις Μπαχάμες και τη Δομινικανή Δημοκρατία.

Ωστόσο, η ισπανική εισαγγελία αναθεώρησε στη συνέχεια τη θέση της τον Οκτώβριο, μετά την υποβολή δεύτερης καταγγελίας τον Σεπτέμβριο, κυρίως για «σεξουαλική παρενόχληση και σεξουαλική επίθεση» και «καταναγκαστική και εξευτελιστική εργασία».

