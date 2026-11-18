Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε στα Ιωάννινα, όταν αυτοκίνητο μπήκε στον χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και έφτασε μέχρι την είσοδο των Επειγόντων Περιστατικών.

Όλα ξεκίνησαν από την οδό Δομπόλη, όπου αστυνομικοί επιχείρησαν να σταματήσουν το όχημα. Ο οδηγός συνέχισε την πορεία του και εισήλθε στον χώρο του νοσοκομείου, προκαλώντας αναστάτωση σε εργαζόμενους, ασθενείς και επισκέπτες.

Στην προσπάθειά του να διαφύγει, εμβόλισε αστυνομική μοτοσικλέτα και την παρέσυρε για περίπου 30 μέτρα. Στη συνέχεια, εγκατέλειψε το σημείο και κινήθηκε προς άγνωστη κατεύθυνση, σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια του περιστατικού ακούστηκαν και πυροβολισμοί.

Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού και του οχήματος. Τα αίτια που προκάλεσαν την καταδίωξη παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.