Τη δική του εκδοχή για το περιστατικό με αστυνομικούς της Δίωξης Εκβιαστών σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας έδωσε ο Αναστάσιος Ποτσέπης μέσα από τα κρατητήρια, υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε αναίτια επίθεση.

Όπως περιέγραψε μιλώντας στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, το περιστατικό σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, ανήμερα των γενεθλίων του, όταν διασκέδαζε με τον αδελφό του και έναν φίλο του σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας.

«Μετά από 40 ακριβώς λεπτά, εκεί που διασκεδάζαμε με τον αδερφό μου και δεν είχα ενοχλήσει κανέναν, αντιλήφθηκα μία ομάδα 10 περίπου ατόμων, γεροδεμένα, με μαύρα ρούχα», είπε, υποστηρίζοντας ότι οι άνδρες κινήθηκαν απευθείας προς το μέρος του. Όπως είπε, δε γνώριζε ότι επρόκειτο για αστυνομικούς, καθώς δεν του έδειξαν ποτέ την ιδιότητά τους, ούτε καμία αστυνομική ταυτότητα.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την καταγγελία του, ένας από τους άνδρες τον άρπαξε με κεφαλοκλείδωμα και τον έσυρε έξω από το κατάστημα. «Με έσερνε 15 μέτρα, με πέταξε μπροστά στο μαγαζί», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ποτσέπης υποστήριξε ακόμη ότι δέχθηκε επανειλημμένη πίεση στον λαιμό και δεν μπορούσε να αναπνεύσει. «Έχω εκδορές, μου έσπασαν δύο δόντια», ανέφερε, προσθέτοντας ότι υπέβαλε μήνυση σε βάρος επτά ατόμων της ομάδας.

Όπως δήλωσε, επισκέφθηκε την Ιατροδικαστική Υπηρεσία για την καταγραφή των τραυμάτων του, ενώ ζήτησε να εξεταστεί το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος.

«Την αθωότητά σου δεν πρέπει να την αποδείξεις», λέει ο δικηγόρος του Ποτσέπη

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, υποστήριξε ότι το βάρος της απόδειξης των κατηγοριών ανήκει στην κατηγορούσα αρχή και όχι στον κατηγορούμενο. Όπως τόνισε, «την αθωότητά σου δεν πρέπει να την αποδείξεις».

Ο Ποτσέπης αντιμετωπίζει κατηγορίες για αντίσταση, απείθεια και εξύβριση σε βάρος αστυνομικών. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, κατά τη διαδικασία του αυτοφώρου ζητήθηκε η νόμιμη τριήμερη προθεσμία, ωστόσο το δικαστήριο αποφάσισε να μην αφεθεί ελεύθερος, λόγω της κατηγορίας για βία κατά αστυνομικών υπαλλήλων.

Ο κ. Θεοδωρόπουλος αναφέρθηκε στους τραυματισμούς του εντολέα του, κάνοντας λόγο για ζημιές σε δύο δόντια και μώλωπες σε όλο του το σώμα. Παράλληλα, έθεσε το ερώτημα εάν οι αστυνομικοί υπερέβησαν τα όρια κατά την επέμβασή τους. «Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει ασκηθεί κατάχρηση εξουσίας, κατάχρηση νόμιμης βίας και να έχουν περάσει τα όρια οι αστυνομικοί;», διερωτήθηκε, επισημαίνοντας ότι το βιντεοληπτικό υλικό θα δείξει εάν ο εντολέας του προέβη σε κάποια παράνομη ενέργεια ή αντιστάθηκε στους αστυνομικούς.

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