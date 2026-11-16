Ο νέος, ωραίος και ταλαντούχος ηθοποιός, Δημήτρης Λαγούτης, είναι ο μεγαλύτερος γιος του Πέτρου Λαγούτη και της Μυρτώς Αλικάκη και φέτος υποδύεται τον «Νάσο» στην τηλεοπτική σειρά «Το Σόι σου».

Ο 24χρονος, που ακολούθησε τον δρόμο των γονιών του στην υποκριτική, είναι απόφοιτος του Εθνικού Θεάτρου και διαγράφει μια λαμπρή πορεία στο θέατρο, την τηλεόραση αλλά και τον κινηματογράφο.

Ο Δημήτρης Λαγούτης στον ρόλο του Νάσου στη σειρά «Το σόι σου»

Ας τον γνωρίσουμε καλύτερα...

Δημήτρης Λαγούτης: Το βιογραφικό του ηθοποιού

Γεννήθηκε το 2002 , στην Αθήνα

, στην Αθήνα Είναι 24 ετών

Έχει γενέθλια στις 27 Αυγούστου

το ζώδιό του είναι Παρθένος

Είναι ο μεγαλύτερος γιος του Πέτρου Λαγούτη και της Μυρτώς Αλικάκη

Δημήτρης και Πέτρος Λαγούτης , το 2023/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Έχει έναν μικρότερο αδελφό, τον Γιωργή, που είναι 20 ετών

Μυρτώ Αλικάκη με τους γιους της, Γιώργη και Δημήτρη στο Θέατρο Βράχων, το 2024/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου

Έκανε το τηλεοπτικό του ντεμπούτο στη σειρά «Έτερος Εγώ: Νέμεσις» και ακολούθησαν συμμετοχές στον «Γιατρό» (2024), καθώς και στο φινάλε του «Maestro in Blue» ( 2024)

και ακολούθησαν συμμετοχές στον (2024), καθώς και στο φινάλε του 2024) Στο θέατρο έχει συνεργαστεί με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου στην παράσταση «Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα» στην Εθνική Λυρική Σκηνή και συμμετείχε στην τραγωδία «Ίων» του Ευριπίδη (ΘΟΚ, 2026), κάνοντας το ντεμπούτο του στην Επίδαυρο

Ακόμη, πρωταγωνίστησε στη μικρού μήκους ταινία «Τροπικός του Θρηνούντος Γκέκο» (Tropic of the Mourning Gecko) του Σταύρου Μαρκουλάκη, με την οποία περπάτησε στο κόκκινο χαλί του 83ου Φεστιβάλ Βενετίας το 2026

«Σημασία έχει πάνω στη δουλειά να μην προσδιορίζεσαι μέσα από τους γονείς σου και να χαράζεις τη δική σου πορεία», είχε πει σε συνέντευξή του στην εκπομπή Super Κατερίνα, τον περασμένο Οκτώβριο.

Μερικούς μήνες νωρίτερα, τον Μάρτιο του 2026 είχε πει στον Ανδρέα Ζωίτσα και την εκπομπή του MAD «Spill The Tea» ότι «Οι γονείς μου ήταν πολύ ψύχραιμοι, όταν τους είπα ότι θέλω να γίνω ηθοποιός».

«Είναι δύσκολο να μην επηρεαστείς από αρνητικά σχόλια. Πρέπει να τα διαχειρίζεσαι», είχε αναφέρει επίσης, δηλώνοντας ε ευγνώμων για την αγάπη του κοινού και τυχερός για τις δουλειές που έχει κάνει μέχρι τώρα.

Όσο για την προσωπική του ζωή, τότε είχε δηλώσει single.