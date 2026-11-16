Δημήτρης Λαγούτης: To Εθνικό, οι διάσημοι γονείς & το Φεστιβάλ Βενετίας

Το βιογραφικό του νεαρού ηθοποιού που φέτος παίζει στο «Σόι σου»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.11.26 , 13:25 Μαζωνάκης: Οι συγγενείς του μετέφεραν τα πράγματά του από τη βίλα του
16.11.26 , 13:21 Νόβακ Τζόκοβιτς: Διαβάζει ευλαβικά την προσευχή στο Άγιον Όρος
16.11.26 , 13:21 Άγιος Δημήτριος: Στα ίχνη του άνδρα που επιτίθεται σε ανήλικες η ΕΛ.ΑΣ.
16.11.26 , 13:16 Μενεγάκη: «Από την τηλεόραση εισέπραξα πολλή αγάπη και πολλά χρήματα»
16.11.26 , 13:15 Δημήτρης Λαγούτης: To Εθνικό, οι διάσημοι γονείς & το Φεστιβάλ Βενετίας
16.11.26 , 13:13 Kιτ επιβίωσης με τρόφιμα 20ετίας και νερό που λήγει σε 50 χρόνια
16.11.26 , 13:00 Δεσποινίς Τζούλια του Αυγούστου Στρίντμπεργκ, στο Θέατρο Σοφούλη
16.11.26 , 12:55 Τραϊάνα Ανανία: Δε φοβάται τις αλλαγές στα μαλλιά της – Το ιδιαίτερο look
16.11.26 , 12:44 Πολυτεχνείο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα - Ποιοι δρόμοι κλείνουν
16.11.26 , 12:26 Αρκουμανέας: Ο πρώην σύζυγος της Εύας Αντωνοπούλου και πάλι γαμπρός!
16.11.26 , 12:25 Μελίνα Νικολαΐδη: Η τολμηρή βραδινή εμφάνιση με μίνι μαύρο φόρεμα
16.11.26 , 12:12 H AVIN στηρίζει το Make-A-Wish και 10πλασιάζει τους πόντους στα πρατήρια
16.11.26 , 12:04 63χρονη κατηγορεί τη γιατρό του Κολωνακίου για βλάβη μετά από πλασμαφαίρεση
16.11.26 , 12:00 Σίσσυ Χρηστίδου: «Του γέμισα την κατάψυξη - Για τη λάντζα δε συζητάω»
16.11.26 , 12:00 Aυτός είναι ο πιο trendy τρόπος για να φορέσεις το κασκόλ φέτος τον χειμώνα
Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση «υπερπαραγωγή» από Ελληνίδα τραγουδίστρια
Άση Μπήλιου: Αυτά τα 5 ζώδια είναι τα τυχερά της σημερινής ημέρας
Δανάη Μπάρκα: Μας δείχνει το χριστουγεννιάτικο δέντρο που στόλισε
Αρκουμανέας: Ο πρώην σύζυγος της Εύας Αντωνοπούλου και πάλι γαμπρός!
Μάρα Ζαχαρέα: Κομψή εμφάνιση σε βάπτιση, μαζί με τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο
Σίσσυ Χρηστίδου: «Του γέμισα την κατάψυξη - Για τη λάντζα δε συζητάω»
Πολυτεχνείο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα - Ποιοι δρόμοι κλείνουν
Τσαρούχας - Νοτοπούλου: Μαζί στη Θεσσαλονίκη για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Πανελλαδική απεργία 25/11: Ποιοι συμμετέχουν - Τι θα γίνει με τα σχολεία
«Μην παίρνετε τα μάτια από τα παιδιά» - Συγκλονίζει ο πατέρας του βρέφους
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 16.11.26, 13:24

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Δημήτρης Λαγούτης είναι 24 ετών, γιος των ηθοποιών Πέτρου Λαγούτη και Μυρτώς Αλικάκη.
  • Είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου και υποδύεται τον «Νάσο» στη σειρά «Το Σόι σου».
  • Έχει συμμετάσχει σε σειρές όπως «Έτερος Εγώ: Νέμεσις» και «Γιατρός», καθώς και στο φινάλε του «Maestro in Blue».
  • Πρωταγωνίστησε στη μικρού μήκους ταινία «Τροπικός του Θρηνούντος Γκέκο» στο Φεστιβάλ Βενετίας το 2026.
  • Δηλώνει ότι είναι σημαντικό να χαράσσει τη δική του πορεία και είναι single.

Ο νέος, ωραίος και ταλαντούχος ηθοποιός, Δημήτρης Λαγούτης, είναι ο μεγαλύτερος γιος του Πέτρου Λαγούτη και της Μυρτώς Αλικάκη και φέτος υποδύεται τον «Νάσο» στην τηλεοπτική σειρά «Το Σόι σου».

Ο 24χρονος, που ακολούθησε τον δρόμο των γονιών του στην υποκριτική, είναι απόφοιτος του Εθνικού Θεάτρου και διαγράφει μια λαμπρή πορεία στο θέατρο, την τηλεόραση αλλά και τον κινηματογράφο. 

Ο Δημήτρης Λαγούτης στον ρόλο του Νάσου στη σειρά «Το σόι σου»

Ο Δημήτρης Λαγούτης στον ρόλο του Νάσου στη σειρά «Το σόι σου»

Ας τον γνωρίσουμε καλύτερα...

Δημήτρης Λαγούτης: Το βιογραφικό του ηθοποιού

  • Γεννήθηκε το 2002, στην Αθήνα
  • Είναι 24 ετών
  • Έχει γενέθλια στις 27 Αυγούστου
  • το ζώδιό του είναι Παρθένος
  • Είναι ο μεγαλύτερος γιος του Πέτρου Λαγούτη και της Μυρτώς Αλικάκη

Δημήτρης και Πέτρος Λαγούτης, το 2023/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Δημήτρης και Πέτρος Λαγούτης, το 2023/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
  • Έχει έναν μικρότερο αδελφό, τον Γιωργή, που είναι 20 ετών

Μυρτώ Αλικάκη με τους γιους της, Γιώργη και Δημήτρη στο Θέατρο Βράχων, το 2024/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Μυρτώ Αλικάκη με τους γιους της, Γιώργη και Δημήτρη στο Θέατρο Βράχων, το 2024/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
  • Είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου
  • Έκανε το τηλεοπτικό του ντεμπούτο στη σειρά «Έτερος Εγώ: Νέμεσις»  και ακολούθησαν συμμετοχές στον «Γιατρό» (2024), καθώς και στο φινάλε του «Maestro in Blue» (2024)
  • Στο θέατρο έχει συνεργαστεί με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου στην παράσταση «Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα» στην Εθνική Λυρική Σκηνή και συμμετείχε στην τραγωδία «Ίων» του Ευριπίδη (ΘΟΚ, 2026), κάνοντας το ντεμπούτο του στην Επίδαυρο
  • Ακόμη, πρωταγωνίστησε στη μικρού μήκους ταινία «Τροπικός του Θρηνούντος Γκέκο» (Tropic of the Mourning Gecko) του Σταύρου Μαρκουλάκη, με την οποία περπάτησε στο κόκκινο χαλί του 83ου Φεστιβάλ Βενετίας το 2026

«Σημασία έχει πάνω στη δουλειά να μην προσδιορίζεσαι μέσα από τους γονείς σου και να χαράζεις τη δική σου πορεία», είχε πει σε συνέντευξή του στην εκπομπή Super Κατερίνα, τον περασμένο Οκτώβριο. 

Μερικούς μήνες νωρίτερα, τον Μάρτιο του 2026 είχε πει στον Ανδρέα Ζωίτσα και την εκπομπή του MAD «Spill The Tea» ότι «Οι γονείς μου ήταν πολύ ψύχραιμοι, όταν τους είπα ότι θέλω να γίνω ηθοποιός».

«Είναι δύσκολο να μην επηρεαστείς από αρνητικά σχόλια. Πρέπει να τα διαχειρίζεσαι», είχε αναφέρει επίσης, δηλώνοντας ε ευγνώμων για την αγάπη του κοινού και τυχερός για τις δουλειές που έχει κάνει μέχρι τώρα.

Όσο για την προσωπική του ζωή, τότε είχε δηλώσει single.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΓΟΥΤΗΣ
 |
BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
 |
ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΓΟΥΤΗΣ
 |
ΜΥΡΤΩ ΑΛΙΚΑΚΗ
 |
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
 |
ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ
 |
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
 |
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
 |
ΘΕΑΤΡΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραϊάνα Ανανία
Celebrities & Gossip Νεα
Τραϊάνα Ανανία: Δε φοβάται τις αλλαγές στα μαλλιά της – Το ιδιαίτερο look
Παναγιώτης Αρκουμανέας - Εύα Αντωνοπούλου
Celebrities & Gossip Νεα
Αρκουμανέας: Ο πρώην σύζυγος της Εύας Αντωνοπούλου και πάλι γαμπρός!
Μελίνα Νικολαΐδη
Celebrities & Gossip Νεα
Μελίνα Νικολαΐδη: Η τολμηρή βραδινή εμφάνιση με μίνι μαύρο φόρεμα
Σίσσυ Χρηστίδου
Celebrities & Gossip Νεα
Σίσσυ Χρηστίδου: «Του γέμισα την κατάψυξη - Για τη λάντζα δε συζητάω»
Πέτρος Ξεκούκης
Celebrities & Gossip Νεα
Έλληνας ηθοποιός: «Έφτιαξα τον τάφο μου. Ξάπλωσα και μου φάνηκε στενός»
Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση «υπερπαραγωγή» στο σπίτι Ελληνίδας σταρ
Celebrities & Gossip Νεα
Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση «υπερπαραγωγή» από Ελληνίδα τραγουδίστρια
Χριστίνα Χριστοφή - Άνχελ Σαχπατζής
Celebrities & Gossip Νεα
Χριστίνα Χριστοφή και Άνχελ από MasterChef: «Περιμένουμε αγοράκι!»
Κατερίνα Καινούργιου - Παναγιώτης Κουτσουμπής
Celebrities & Gossip Νεα
Καινούργιου: Η Ξένια έχει στιλ από κούνια! Η γλυκιά στιγμή μπαμπά και κόρης
Φαίη Ξυλά
Celebrities & Gossip Νεα
Φαίη Ξυλά σε Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Δε νομίζω να παντρευόμουν ξανά»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Slife
Quiz
Back to Top