Τραϊάνα Ανανία: Δε φοβάται τις αλλαγές στα μαλλιά της – Το ιδιαίτερο look

Το ανατρεπτικό στιλ στο Hotel Music Hall!

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Πηγή: Φωτογραφίες NDP/ ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Τραϊάνα Ανανία: Οι τολμηρές επιλογές στα μαλλιά και το ιδιαίτερο outfit της!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τραϊάνα Ανανία πειραματίζεται με την εμφάνισή της, αποδεικνύοντας ότι οι αλλαγές είναι μέρος του προσωπικού της στιλ.
  • Παρευρέθηκε στο Hotel Music Hall, όπου εμφανίζονται οι Πάολα και Δήμος Αναστασιάδης.
  • Η ηθοποιός παρουσίασε ένα εντυπωσιακό hair look με καστανά μαλλιά και ξανθές τούφες.
  • Το outfit της είχε rock και sporty διάθεση, με μαύρο ημιδιάφανο top και μωβ παντελόνι.
  • Η Τραϊάνα αγαπά τις αλλαγές και αποτυπώνει την εναλλακτική πλευρά του στιλ της.

Η Τραϊάνα Ανανία είναι από τις γυναίκες που δε φοβούνται να πειραματιστούν με την εμφάνισή τους και να δοκιμάσουν διαφορετικές εικόνες, αποδεικνύοντας πως η αλλαγή είναι μέρος του προσωπικού τους στιλ!

Αυτή τη φορά, η ηθοποιός έδωσε το «παρών» στο Hotel Music Hall, όπου εμφανίζονται η Πάολα και ο Δήμος Αναστασιάδης, τραβώντας τα βλέμματα τόσο με την εμφάνισή της όσο και με το ιδιαίτερο hair look της.

Τζένη Θεωνά-Τραϊάνα Ανανία

Τζένη Θεωνά-Τραϊάνα Ανανία

Τα μακριά καστανά μαλλιά της με τις έντονες ξανθές μπροστινές τούφες δημιουργούν μια εντυπωσιακή διχρωμία, που φωτίζει το πρόσωπό της και χαρίζει μια διαφορετική διάσταση στο look της. 

Το outfit της κινήθηκε σε rock και sporty διάθεση, με ένα μαύρο ημιδιάφανο, λαμπερό top, μωβ λεπτομέρειες και μωβ αθλητικό παντελόνι με λευκές ρίγες. Ένας ανατρεπτικός συνδυασμός που αποτυπώνει την πιο εναλλακτική πλευρά του στιλ της.

Τζένη Θεωνά-Μαρία Καβογιάννη-Ορνέλα Λούτη-Τραϊάνα Ανανία

Τζένη Θεωνά-Μαρία Καβογιάννη-Ορνέλα Λούτη-Τραϊάνα Ανανία

Άλλωστε, η Τραϊάνα Ανανία φαίνεται πως αγαπά τις αλλαγές και τις διαφορετικές επιλογές, είτε πρόκειται για τα μαλλιά της είτε για τις στιλιστικές της εμφανίσεις. Και αυτή τη φορά, κατάφερε να δώσει το δικό της fashion στίγμα στη βραδινή της έξοδο!

Τζένη Θεωνά-Μαρία Καβογιάννη-Ορνέλα Λούτη-Τραϊάνα Ανανία

Τζένη Θεωνά-Μαρία Καβογιάννη-Ορνέλα Λούτη-Τραϊάνα Ανανία
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ΤΡΑΪΑΝΑ ΑΝΑΝΙΑ
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