Η Τραϊάνα Ανανία είναι από τις γυναίκες που δε φοβούνται να πειραματιστούν με την εμφάνισή τους και να δοκιμάσουν διαφορετικές εικόνες, αποδεικνύοντας πως η αλλαγή είναι μέρος του προσωπικού τους στιλ!
Αυτή τη φορά, η ηθοποιός έδωσε το «παρών» στο Hotel Music Hall, όπου εμφανίζονται η Πάολα και ο Δήμος Αναστασιάδης, τραβώντας τα βλέμματα τόσο με την εμφάνισή της όσο και με το ιδιαίτερο hair look της.
Τα μακριά καστανά μαλλιά της με τις έντονες ξανθές μπροστινές τούφες δημιουργούν μια εντυπωσιακή διχρωμία, που φωτίζει το πρόσωπό της και χαρίζει μια διαφορετική διάσταση στο look της.
Το outfit της κινήθηκε σε rock και sporty διάθεση, με ένα μαύρο ημιδιάφανο, λαμπερό top, μωβ λεπτομέρειες και μωβ αθλητικό παντελόνι με λευκές ρίγες. Ένας ανατρεπτικός συνδυασμός που αποτυπώνει την πιο εναλλακτική πλευρά του στιλ της.
Άλλωστε, η Τραϊάνα Ανανία φαίνεται πως αγαπά τις αλλαγές και τις διαφορετικές επιλογές, είτε πρόκειται για τα μαλλιά της είτε για τις στιλιστικές της εμφανίσεις. Και αυτή τη φορά, κατάφερε να δώσει το δικό της fashion στίγμα στη βραδινή της έξοδο!