Δούκισσα Νομικού: Στόλισε ένα πανύψηλο χριστουγεννιάτικο δέντρο!

Ο μικρός Σάββας έβαλε το αστέρι - Η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση στο σαλόνι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.11.26 , 11:08 Καινούργιου: Η Ξένια έχει στιλ από κούνια! Η γλυκιά στιγμή μπαμπά και κόρης
16.11.26 , 11:03 Οι ευχές και τα πειράγματα της Ζήνας Κουτσελίνη στον Ανδρέα Ζωίτσα
16.11.26 , 11:03 Κολωνός: Ξανά στο εδώλιο οι εμπλεκόμενοι για την υπόθεση της 12χρονης
16.11.26 , 10:59 RESTART - Είδαμε την παράσταση με τον Πέτρο Λαγούτη
16.11.26 , 10:28 Άση Μπήλιου: Αυτά τα 5 ζώδια είναι τα τυχερά της σημερινής ημέρας
16.11.26 , 10:21 «Ο Τέλειος Φόνος»: Black Friday στην πιο ωραία αστυνομική ιστορία
16.11.26 , 10:09 Φαίη Ξυλά σε Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Δε νομίζω να παντρευόμουν ξανά»
16.11.26 , 10:01 Πανελλαδική απεργία 25/11: Ποιοι συμμετέχουν - Τι θα γίνει με τα σχολεία
16.11.26 , 09:59 Συνελήφθη ο γιος γνωστού συνθέτη στη Νέα Ερυθραία
16.11.26 , 09:54 Μάρα Ζαχαρέα: Κομψή εμφάνιση σε βάπτιση, μαζί με τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο
16.11.26 , 09:46 Μπήλιου: «Τρίτη, Τετάρτη & Πέμπτη οι πιο απαιτητικές μέρες της εβδομάδας»
16.11.26 , 09:22 17 Νοεμβρίου - Επέτειος Πολυτεχνείου: Γιατί είναι αργία για τα σχολεία
16.11.26 , 09:21 Μπόμπα για Τανιμανίδη: «Έχει τόσο ωραίο κορμί που δεν πρέπει να το κρύβει»
16.11.26 , 09:18 ΑΑΔΕ: Έως 3.000 ευρώ σε όσους καταγγέλλουν φοροδιαφυγή
16.11.26 , 09:16 Καιρός τύπου Π φέρνει βροχές και καταιγίδες - Σε ποιες περιοχές
Τσαρούχας - Νοτοπούλου: Μαζί στη Θεσσαλονίκη για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Δανάη Μπάρκα: Μας δείχνει το χριστουγεννιάτικο δέντρο που στόλισε
Συνελήφθη ο γιος γνωστού συνθέτη στη Νέα Ερυθραία
Αρβανίτη για Τσαλταμπάση: «Περάσαμε μια μεγάλη κρίση και αποφάσισα να φύγω»
Άλλαξαν ξανά τα δεδομένα για Ντόρσεϊ μετά την επιστροφή του στον Ολυμπιακό
Θαναηλάκης: «Ήταν λάθος που δεν κάλεσα τους γιους μου στον δεύτερο γάμο»
Άση Μπήλιου: Αυτά τα 5 ζώδια είναι τα τυχερά της σημερινής ημέρας
Συνταγή για γλυκό κουταλιού κυδώνι, με αρμπαρόριζα και λεμόνι
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της
Ηράκλειο: «Ήμουν για λίγα λεπτά στην τουαλέτα», είπε η μητέρα του βρέφους
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δούκισσα Νομικού: Στόλισε το εντυπωσιακό δέντρο της μαζί με τον σύζυγό της και τα παιδιά τους

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δούκισσα Νομικού στόλισε ένα εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της.
  • Το δέντρο φτάνει μέχρι το ταβάνι και έχει προσωπικά στολίδια με τα ονόματα των παιδιών της.
  • Ο μικρός Σάββας τοποθέτησε το αστέρι στην κορυφή, με τη βοήθεια του πατέρα του.
  • Η Δούκισσα και ο Δημήτρης Θεοδωρίδης γνωρίστηκαν το 2014 στη Μύκονο και παντρεύτηκαν το 2017.
  • Το ζευγάρι προστατεύει την ιδιωτικότητα της οικογένειάς του από τα ΜΜΕ.

Σε χριστουγεννιάτικο mood έχουν μπει για τα καλά πολλοί Έλληνες celebrities, δίνοντας στους διαδικτυακούς τους φίλους μια γεύση από τις παραμυθένιας χριστουγεννιάτικης διακόσμησης στα σπίτια τους. 

«Τα καλύτερα τώρα ξεκινούν»: Η Δούκισσα Νομικού έγινε 40!

Η Δούκισσα Νομικού άνοιξε την πόρτα του σπιτιού της, δείχνοντας στους followers της το εντυπωσιακό και πανύψηλο χριστουγεννιάτικο δέντρο της.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια στόλισε ένα επιβλητικό έλατο που φτάνει μέχρι το ταβάνι, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Δημήτρη Θεοδωρίδη, και τα παιδιά τους, Σάββα και Αναστασία.

Δούκισσα Νομικού: «Νομίζω ότι τα έχουμε καταφέρει καλά με τον σύζυγό μου»

Ανάμεσα στα λαμπερά στολίδια ξεχώριζαν οι χριστουγεννιάτικες κάλτσες και οι μπάλες με τα ονόματα των παιδιών, που προσέδιδαν μια προσωπική σφραγίδα στον στολισμό.

Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, ο μικρός Σάββας ανέλαβε να βάλει το αστέρι στην κορυφή, ανεβαίνοντας στους ώμους του πατέρα του, ο οποίος φαινόταν συγκινημένος και ταυτόχρονα περήφανος.

 

Η ανάρτηση της Δούκισσας Νομικού στο Instagram

Η Δούκισσα Νομικού και ο Δημήτρης Θεοδωρίδης γνωρίστηκαν το καλοκαίρι του 2014 στη Μύκονο μέσω κοινών φίλων. Ωστόσο, η σχέση τους έγινε γνωστή λίγο αργότερα, όταν απαθανατίστηκαν μαζί σε βόλτα για παγωτό στη Βουλιαγμένη. Παράλληλα με τον έρωτά τους, οι δυο τους προστατεύουν την ιδιωτικότητα της οικογένειάς τους από τα φώτα της δημοσιότητας και τα τηλεοπτικά πάνελ.

Δούκισσα Νομικού: Οι γλυκές ευχές στον σύζυγό της για τη γιορτή του

Ο γάμος

Τον Ιούνιο του 2017, το ζευγάρι παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο στη Μύκονο, στο εκκλησάκι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στο ιστορικό κτήμα της οικογένειας Θεοδωρίδη, παρουσία συγγενών και φίλων.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΝΟΜΙΚΟΥ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
 |
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κατερίνα Καινούργιου - Παναγιώτης Κουτσουμπής
Celebrities & Gossip Νεα
Καινούργιου: Η Ξένια έχει στιλ από κούνια! Η γλυκιά στιγμή μπαμπά και κόρης
Φαίη Ξυλά
Celebrities & Gossip Νεα
Φαίη Ξυλά σε Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Δε νομίζω να παντρευόμουν ξανά»
Μάρα Ζαχαρέα
Celebrities & Gossip Νεα
Μάρα Ζαχαρέα: Κομψή εμφάνιση σε βάπτιση, μαζί με τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο
Χριστίνα Μπόμπα - Σάκης Τανιμανίδης
Celebrities & Gossip Νεα
Μπόμπα για Τανιμανίδη: «Έχει τόσο ωραίο κορμί που δεν πρέπει να το κρύβει»
Άντζελα Δημητρίου: Η εξομολόγηση για το τραγούδι, το λεξιλόγιο & τα media
Celebrities & Gossip Νεα
Άντζελα Δημητρίου: Η εξομολόγηση για το τραγούδι, το λεξιλόγιο & τα media
Ιωάννα Τούνη: Απαντά για τη γούνα των 249 ευρώ
Celebrities & Gossip Νεα
Τούνη: Απαντά για τη γούνα των 249 ευρώ και τη σύγκριση με τα κινέζικα
Δανάη Μπάρκα: Μας δείχνει το χριστουγεννιάτικο δέντρο
Celebrities & Gossip Νεα
Δανάη Μπάρκα: Μας δείχνει το χριστουγεννιάτικο δέντρο που στόλισε
Τσαρούχας - Νοτοπούλου: Μαζί Στη Θεσσαλονίκη
Celebrities & Gossip Νεα
Τσαρούχας - Νοτοπούλου: Μαζί στη Θεσσαλονίκη για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Λιόλιου: Η στιγμή που σκέφτηκε να σταματήσει
Celebrities & Gossip Νεα
Λιόλιου: Η στιγμή που σκέφτηκε να σταματήσει και τα λόγια του Μαζωνάκη
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Slife
Quiz
Back to Top