Σε χριστουγεννιάτικο mood έχουν μπει για τα καλά πολλοί Έλληνες celebrities, δίνοντας στους διαδικτυακούς τους φίλους μια γεύση από τις παραμυθένιας χριστουγεννιάτικης διακόσμησης στα σπίτια τους.
Η Δούκισσα Νομικού άνοιξε την πόρτα του σπιτιού της, δείχνοντας στους followers της το εντυπωσιακό και πανύψηλο χριστουγεννιάτικο δέντρο της.
Η αγαπημένη παρουσιάστρια στόλισε ένα επιβλητικό έλατο που φτάνει μέχρι το ταβάνι, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Δημήτρη Θεοδωρίδη, και τα παιδιά τους, Σάββα και Αναστασία.
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Ανάμεσα στα λαμπερά στολίδια ξεχώριζαν οι χριστουγεννιάτικες κάλτσες και οι μπάλες με τα ονόματα των παιδιών, που προσέδιδαν μια προσωπική σφραγίδα στον στολισμό.
Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, ο μικρός Σάββας ανέλαβε να βάλει το αστέρι στην κορυφή, ανεβαίνοντας στους ώμους του πατέρα του, ο οποίος φαινόταν συγκινημένος και ταυτόχρονα περήφανος.
Η Δούκισσα Νομικού και ο Δημήτρης Θεοδωρίδης γνωρίστηκαν το καλοκαίρι του 2014 στη Μύκονο μέσω κοινών φίλων. Ωστόσο, η σχέση τους έγινε γνωστή λίγο αργότερα, όταν απαθανατίστηκαν μαζί σε βόλτα για παγωτό στη Βουλιαγμένη. Παράλληλα με τον έρωτά τους, οι δυο τους προστατεύουν την ιδιωτικότητα της οικογένειάς τους από τα φώτα της δημοσιότητας και τα τηλεοπτικά πάνελ.
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Ο γάμος
Τον Ιούνιο του 2017, το ζευγάρι παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο στη Μύκονο, στο εκκλησάκι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στο ιστορικό κτήμα της οικογένειας Θεοδωρίδη, παρουσία συγγενών και φίλων.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.