Ζεφύρι: «Προσπάθησα να σώσω τον συνάδελφο, αλλά μου τελείωσε το οξυγόνο»

Συγκλονίζει ο 43χρονος πυροσβέστης που επέζησε - Τι είπε η 34χρονη

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Συγκλονιστικές είναι οι πληροφορίες που έρχονται στο φως για την τραγωδία στο Ζεφύρι, όπου δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης φωτιάς σε υπόγειο κτιρίου. Οι στιγμές που έζησε ο τρίτος πυροσβέστης, ο οποίος κατάφερε να βγει ζωντανός, αλλά τραυματίστηκε, αποτυπώνουν τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες μέσα στον χώρο που μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου. Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται όσα φέρεται να παραδέχθηκαν η 34χρονη μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της σχετικά με την απόρριψη στάχτης και κάρβουνων από ξυλόσομπα.

Ζεφύρι: «Προσπάθησα να τους βοηθήσω»

Ιδιαίτερα δραματική είναι η περιγραφή του 43χρονου πυροσβέστη, ο οποίος βρισκόταν στο υπόγειο μαζί με τους δύο συναδέλφους του που έχασαν τη ζωή τους.

Ζεφύρι - Αποκλειστικό Star: Αυτή είναι η έκθεση αυτοψίας της Πυροσβεστικής

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο ίδιος επιχειρούσε να σβήσει τη φωτιά με τη μάνικα, όταν ξαφνικά οι φλόγες φούντωσαν. Τότε αντιλήφθηκε έναν συνάδελφό του πεσμένο κοντά στη σκάλα και προσπάθησε να τον προσεγγίσει για να τον βοηθήσει.

Ζεφύρι: Η μαρτυρία του πυροσβέστη που σώθηκε, όσα φέρεται να ισχυρίστηκε η 34χρονη και τα στοιχεία για τη φονική πυρκαγιά.

Ο 44χρονος υπαρχιπυροσβέστης Ηλίας Βαλατσός

«Έσβηνα τη φωτιά με τη μάνικα, αλλά κάποια στιμγή φούντωσαν οι φλόγες. Αντιλήφθηκα το συνάδελφό μου πεσμένο δίπλα στη σκάλα, προσπάθησα να τον βοηθήσω, όμως εκείνη τη στιγμή μου τέλειωσε το οξυγόνο και εγκατέλειψα την προσπάθειά μου. Έκανα μερικά βήματα και μετά έχασα τις αισθήσεις μου», φέρεται να είπε ο 43χρονος.

Τραγωδία Ζεφύρι: «Προσπάθησα να τους σώσω, φώναζα "Ηλία, πού είσαι;"»

Ο 43χρονος νοσηλεύεται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν έχει ακόμη δώσει επίσημη κατάθεση για το περιστατικό.

Ζεφύρι: «Είπα στην κόρη μου να πετάξει τις στάχτες στο υπόγειο» 

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την αιτία της φωτιάς και την απόρριψη υπολειμμάτων καύσης στο κτίριο.

Ο 23χρονος πυροσβέστης Γιώργος Ζυμπίδης

Ο 23χρονος πυροσβέστης Γιώργος Ζυμπίδης

Οι τρεις συλληφθείσες, μία 34χρονη μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών, φέρονται να παραδέχθηκαν ότι πετούσαν στάχτες και κάρβουνα στο υπόγειο του κτιρίου όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Ζεφύρι: Κακουργηματική δίωξη στην 34χρονη και τις κόρες της για εμπρησμό

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 34χρονη φέρεται να υποστήριξε ότι περίπου στις 08:20 έβγαλε με σπάτουλα στάχτη και κάρβουνα από τη μεταλλική ξυλόσομπα που υπήρχε στον κύριο χώρο του διαμερίσματός της. Τα υπολείμματα προέρχονταν, όπως φέρεται να ανέφερε, από καύση που είχε πραγματοποιηθεί το προηγούμενο βράδυ.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε, παρέδωσε τα υπολείμματα στην κόρη της, δίνοντάς της οδηγία να τα πετάξει στο κλιμακοστάσιο της διπλανής εισόδου του κτιρίου, σε σημείο όπου συνήθιζαν να απορρίπτουν τις στάχτες.

Ζεφύρι: Ενός λεπτού σιγή για τους δύο πυροσβεστες

«Τα έδωσα στην κόρη μου και της είπα να πάει να τα ρίξει στο κλιμακοστάσιο που υπάρχει στην διπλανή είσοδο του κτιρίου, σε σημείο που συνηθίζουμε να τα πετάμε», φέρεται να παραδέχθηκε η 34χρονη, η οποία ζήτησε συγγνώμη για το κακό που προκλήθηκε.

Από την πλευρά της, μία από τις ανήλικες φέρεται να επιβεβαίωσε ότι η μητέρα της, τής ζήτησε να αδειάσει τις στάχτες και τα κάρβουνα σε εγκαταλελειμμένο, κλειστό χώρο του ίδιου κτιρίου.

Φωτιά Ζεφύρι: Ο 23χρονος είχε ορκιστεί πυροσβέστης πριν από δύο μήνες

«Μου ζήτησε η μαμά μου, να πάω να αδειάσω στάχτες και κάρβουνα από την ξυλόσομπα του σπιτιού μας, σε ισόγειο κλειστό εγκαταλελειμμένο χώρο που βρίσκεται στο ίδιο κτίριο που διαμένουμε και συγκεκριμένα στο κλιμακοστάσιο. Σε σημείο που συνηθίζει η μαμά μου να πετάει τις στάχτες», φέρεται να είπε στον ανακριτή.

Σε βάρος της 34χρονης, αλλά και των παιδιών της ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για εμπρησμό που είχε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου. Την ίδια κατηγορία αντιμετωπίζει και ο 44χρονος σύζυγος της κατηγορούμενης, ο οποίος δεν έχει εντοπιστεί ακόμα από τις αρχές.

Ζεφύρι: Η έκθεση αυτοψίας της Πυροσβεστικής

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την έρευνα των αξιωματικών της Πυροσβεστικής, στο κλιμακοστάσιο όπου φέρεται να απορρίφθηκαν τα υπολείμματα καύσης υπήρχαν συσσωρευμένα απορρίμματα, πλαστικά και άλλα εύφλεκτα υλικά.

Συνελήφθησαν 34χρονη και οι δύο ανήλικες κόρες της για τη φωτιά στο Ζεφύρι

Οι στάχτες και τα κάρβουνα από την ξυλόσομπα εξετάζονται ως πιθανή αφετηρία της φωτιάς που επεκτάθηκε στον χώρο και οδήγησε στην τραγική κατάληξη της επιχείρησης.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε και εξαπλώθηκε η πυρκαγιά, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο εγκλωβίστηκαν οι δύο πυροσβέστες, αποτελούν αντικείμενο της έρευνας.

Ζεφύρι: Το κτίριο «παγίδα θανάτου» για τους πυροσβέστες - Ντοκουμέντα Star

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι οι δύο άνδρες να γλίστρησαν στη σκάλα που οδηγούσε στο υπόγειο και να έχασαν τις αισθήσεις τους. Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο να αποπροσανατολίστηκαν από τους πυκνούς καπνούς, με αποτέλεσμα να μην καταφέρουν να εντοπίσουν την έξοδο.

Ζεφύρι: Πού εντοπίστηκαν οι δύο νεκροί πυροσβέστες 

Τα στοιχεία για τα σημεία στα οποία εντοπίστηκαν οι δύο πυροσβέστες αποτυπώνουν τη δύσκολη κατάσταση που επικρατούσε στο υπόγειο.

Ζεφύρι: Νεκροί δύο πυροσβέστες κατά την κατάσβεση φωτιάς

Ο 44χρονος πυροσβέστης βρέθηκε νεκρός κάτω από το τελευταίο σκαλοπάτι της σκάλας, ενώ ο 23χρονος συνάδελφός του εντοπίστηκε περίπου πέντε μέτρα μακρύτερα, προς το εσωτερικό του υπογείου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 43χρονος τραυματίας επιχείρησε να απεγκλωβίσει τον 44χρονο συνάδελφό του, προτού εξαντληθεί το οξυγόνο του και χάσει τις αισθήσεις του.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), η οποία αναμένεται να εξετάσει τις συνθήκες της επιχείρησης και να συμβάλει στη διαλεύκανση των αιτιών της τραγωδίας.

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