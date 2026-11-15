Ολοκλήρωσε τη διπλή καταγραφή της πορείας του το γαλλικό ερευνητικό σκάφος Abeille Marengo που πλέει αυτή την ώρα νότια της Καρπάθου. Οι ακρίτες μας έχουν το βλέμμα στραμμένο στη θάλασσα, την ώρα που η Αθήνα ξεκαθαρίζει πως το έργο προχωρά κανονικά.

Το Abeille Marengo πλέει σήμερα, όπως φαίνεται στον χάρτη του MarineTraffic, νότια της Καρπάθου και ανατολικά της Κάσου.

Κάνει την αντίστροφη θαλάσσια πορεία από τη χθεσινή, αφού στις 4:20 τα ξημερώματα το πλοίο έκανε μεταβολή. Κινούμενο με χαμηλή ταχύτητα, ολοκλήρωσε τη διπλή καταγραφή της διαδρομής του, εκτελώντας τις έρευνες βυθού και χαρτογράφησης για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου. Αύριο, αναμένεται να επιστρέψει στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Την ίδια ώρα, στην Κάρπαθο και στα κοντινά νησιά, οι ακρίτες μας έχουν το βλέμμα στραμμένο στη θάλασσα. «Παρακολουθούμε τις εξελίξεις», λένε στην απεσταλμένη του Star, Κατερίνα Ρίστα. Με την ψυχραιμία που τους διακρίνει, ελπίζουν σε ήρεμα νερά και ενημερώνονται καθημερινά.

Στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πόντιση του καλωδίου:

«Την περασμένη Παρασκευή εκδόθηκε η άδεια εκτέλεσης εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης - Κύπρου, καθώς και η σχετική Navtex από τις ελληνικές αρχές. Όπως σας είχα πει, το έργο προχωράει. Χωρίς αναταράξεις και χωρίς εκπτώσεις στα κυριαρχικά μας δικαιώματα» έγραψε ο πρωθυπουργός, ενώ αναφορά έκανε και στη χθεσινή ενημέρωση του Γιώργου Γεραπετρίτη προς τους πολιτικούς αρχηγούς.