Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star αποκάλυψε πώς έγινε λεπτό προς λεπτό, η ανταλλαγή των μηνυμάτων μεταξύ του ερευνητικού πλοίου και των δύο φρεγατών, Ελλάδας και Τουρκίας, όταν το Abeille Marengo μπήκε σε διεθνή ύδατα.

Τις αποκλειστικές πληροφορίες μετέδωσε από την Κάρπαθο η απεσταλμένη του Star Κατερίνα Ρίστα.

Όπως ανέφερε, όταν το ερευνητικό μπήκε σε διεθνή ύδατα, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή υπήρχαν και άλλα πλοία εμπορικά, καΐκια και τουριστικά. Το κανάλι που μεταδόθηκε το μήνυμα στο ερευνητικό και από τις δύο πλευρές ήταν το 16. Ένα κανάλι που ακούνε όλα τα πλοία σε κοντινή εμβέλεια ή αλλιώς το Olympia Radio, όπως το γνωρίζουν πολύ καλά οι ναυτικοί.

Όσοι άκουσαν ζωντανά την ανταλλαγή των μηνυμάτων περιγράφουν στο STAR πώς ακριβώς έγινε. Το πρώτο μήνυμα ήρθε στο γαλλικό ερευνητικό από την τουρκική φρεγάτα λέγοντάς του μεταξύ άλλων ότι «έχεις τη συγκατάθεσή μας να συνεχίσεις».

Το γαλλικό απάντησε «stand bye» (δηλαδή «αναμείνατε») και αμέσως μετά ακολούθησε το μήνυμα από την ελληνική φρεγάτα, όπου μεταξύ άλλων είπε στο ερευνητικό «έχετε λάβει άδεια από την Ελλάδα, μπορείτε να συνεχίσετε. Είμαστε εδώ για να σας παρέχουμε οποιαδήποτε βοήθεια κι αν χρειαστείτε».

Όπως όμως αποκαλύπτει το STAR, τα μηνύματα δια ασυρμάτου από την Τουρκία δεν σταμάτησαν εκεί. Υπήρχαν ακόμη δύο μηνύματα προς το γαλλικό λέγοντάς του ότι είναι η τουρκική φρεγάτα και του μιλάει στο κανάλι 16 με τους Γάλλους όμως να μην απαντούν και να συνεχίζουν την πορεία τους.

Αυτή την ώρα το γαλλικό ερευνητικό έχει ξεπεράσει την απόσταση των 17 μιλίων από το νοτιότερο άκρο της Καρπάθου, με μια πολύ χαμηλή ταχύτητα, πραγματοποιεί δηλαδή τις έρευνες του ανεμπόδιστα.

