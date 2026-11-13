Abeille Marengo: Η ανταλλαγή μηνυμάτων με τουρκική και ελληνική φρεγάτα

Λεπτό προς λεπτό η επικοινωνία μέσω ασυρμάτου στο Olympia Radio

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Πολιτικη
Πηγή: Ρεπορτάζ Κατερίνα Ρίστα, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Πρώτη Δημοσίευση: 13.11.26, 20:33

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo αντάλλαξε μηνύματα με τουρκική και ελληνική φρεγάτα σε διεθνή ύδατα.
  • Η τουρκική φρεγάτα ενημέρωσε το γαλλικό πλοίο ότι έχει τη συγκατάθεσή της να συνεχίσει.
  • Η ελληνική φρεγάτα προσέφερε βοήθεια στο ερευνητικό πλοίο, επιβεβαιώνοντας ότι έχει λάβει άδεια.
  • Η επικοινωνία έγινε μέσω του καναλιού 16, γνωστού στους ναυτικούς ως Olympia Radio.
  • Το Abeille Marengo συνεχίζει τις έρευνές του χωρίς εμπόδια, σε απόσταση 17 μιλίων από την Κάρπαθο.

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star αποκάλυψε πώς έγινε λεπτό προς λεπτό, η ανταλλαγή των μηνυμάτων μεταξύ του ερευνητικού πλοίου και των δύο φρεγατών, Ελλάδας και Τουρκίας, όταν το Abeille Marengo μπήκε σε διεθνή ύδατα. 

Abeille Marengo: Πώς έχει κινηθεί μέχρι τώρα ανοιχτά της Καρπάθου

Τις αποκλειστικές πληροφορίες μετέδωσε  από την Κάρπαθο η απεσταλμένη του Star Κατερίνα Ρίστα.  

 Το ρεπορτάζ της απεσταλμένης του Star

Όπως ανέφερε, όταν το ερευνητικό μπήκε σε διεθνή ύδατα, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή υπήρχαν και άλλα πλοία εμπορικά, καΐκια και τουριστικά. Το κανάλι που μεταδόθηκε το μήνυμα στο ερευνητικό και από τις δύο πλευρές ήταν το 16. Ένα κανάλι που ακούνε όλα τα πλοία σε κοντινή εμβέλεια ή αλλιώς το Olympia Radio, όπως το γνωρίζουν πολύ καλά οι ναυτικοί.

Σε διεθνή ύδατα το Abeille Marengo: Τουρκική φρεγάτα έστειλε μήνυμα

Όσοι άκουσαν ζωντανά την ανταλλαγή των μηνυμάτων περιγράφουν στο STAR πώς ακριβώς έγινε. Το πρώτο μήνυμα ήρθε στο γαλλικό ερευνητικό από την τουρκική φρεγάτα λέγοντάς του μεταξύ άλλων ότι «έχεις τη συγκατάθεσή μας να συνεχίσεις».

Τα μηνύματα από τις Φρεγάτες στο Abeille Marengo

Τα μηνύματα από τις Φρεγάτες στο Abeille Marengo

Τα μηνύματα από τις Φρεγάτες στο Abeille Marengo

Το γαλλικό απάντησε «stand bye» (δηλαδή «αναμείνατε») και αμέσως μετά ακολούθησε το μήνυμα από την ελληνική φρεγάτα,  όπου μεταξύ άλλων είπε στο ερευνητικό «έχετε λάβει άδεια από την Ελλάδα, μπορείτε να συνεχίσετε. Είμαστε εδώ για να σας παρέχουμε οποιαδήποτε βοήθεια κι αν χρειαστείτε». 

Αποκάλυψη Star: Τι λέει η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας στην Τουρκία

Όπως όμως αποκαλύπτει το STAR, τα μηνύματα δια ασυρμάτου από την Τουρκία δεν σταμάτησαν εκεί. Υπήρχαν ακόμη δύο μηνύματα προς το γαλλικό λέγοντάς του ότι είναι η τουρκική φρεγάτα και του μιλάει στο κανάλι 16 με τους Γάλλους όμως να μην απαντούν και να συνεχίζουν την πορεία τους.

Αυτή την ώρα το γαλλικό ερευνητικό έχει ξεπεράσει την απόσταση των 17 μιλίων από το νοτιότερο άκρο της Καρπάθου, με μια πολύ χαμηλή ταχύτητα, πραγματοποιεί δηλαδή τις έρευνες του ανεμπόδιστα. 
 

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ABEILLE MARENGO
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ΤΟΥΡΚΙΑ
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ΓΑΛΛΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ
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ΚΑΛΩΔΙΟ GSI
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ΚΑΡΠΑΘΟΣ
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ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ
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