Microsoft: Πού οφείλεται το παγκόσμιο μπλακ άουτ

Η Microsoft δεν έχει πει ακόμα τι συνέβη, ούτε πού οφείλεται το μπλακ άουτ που παρέλυσε την παγκόσμια ψηφιακή κοινότητα για ένα 24ωρο.



Η Microsoft, η οποία αναφέρει στον ιστότοπό της ότι περισσότεροι από 430.000.000 άνθρωποι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της ολόκληρο τον χρόνο, έκανε λόγο για προβλήματα στους διακομιστές (server), επισημαίνοντας πως δεν είναι ενήμερη σχετικά με οποιαδήποτε κακόβουλη δραστηριότητα.

Έχει ήδη ξεκινήσει τεχνική έρευνα για να διαπιστώσει τι προκάλεσε αυτή την πρωτοφανή διακοπή, που παρέλυσε για περισσότερες από 12 ώρες επιχειρήσεις και κυβερνητικές υπηρεσίες σε ολόκληρο τον κόσμο.Το θετικό είναι ότι τις τελευταίες ώρες καταγράφεται σημαντική βελτίωση σε αρκετές περιοχές του πλανήτη.

Στην Ιαπωνία η κατάσταση εμφανίζεται πλέον πιο σταθερή, ενώ στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού έχουν ολοκληρωθεί διορθωτικές παρεμβάσεις σε τμήματα των υποδομών. Στην Ευρώπη καταγράφεται σημαντική βελτίωση, με σταδιακή αποκατάσταση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά η εικόνα επίσης βελτιώνεται, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν διακοπές και καθυστερήσεις.

Η διαταραχή αυτή σημειώνεται λίγες μόλις εβδομάδες μετά τις επιθέσεις στα βιομηχανικά συστήματα που διατηρούν τα τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ σε χαμηλή θερμοκρασία. Όπως τόνισε το Reuters, αναδεικνύει, επίσης, πώς ένα και μόνο σημείο αστοχίας, είτε πρόκειται για τεχνική βλάβη, κυβερνοεπίθεση ή ακόμη και ακραίο καιρικό φαινόμενο, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Η Microsoft έκανε λόγο για προβλήματα στους διακομιστές (server), επισημαίνοντας πως δεν είναι ενήμερη σχετικά με οποιαδήποτε κακόβουλη δραστηριότητα / Φωτογραφία AP (Lindsey Wasson)

Στην πιο πρόσφατη ενημέρωσή της σήμερα, η Microsoft ανέφερε ότι καταγράφει ενδείξεις σταθεροποίησης, μετά την ευρύτερη εφαρμογή διορθωτικών μέτρων, με στόχο τη μόνιμη αποκατάσταση των υπηρεσιών.

Ο ευρωπαϊκός διαχειριστής χρηματιστηριακών αγορών Euronext, ο οποίος λειτουργεί χρηματιστήρια μεταξύ άλλων στο Παρίσι, τις Βρυξέλλες, τη Λισαβόνα, το Άμστερνταμ και το Μιλάνο, κάλεσε τις εισηγμένες εταιρείες να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά μαζί του.

Η Aviva, η οποία ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα την σήμερα, δήλωσε ότι είχε θέσει σε εφαρμογή σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, μεταξύ άλλων την αποστολή εναλλακτικών τηλεφωνικών αριθμών για τις τηλεδιασκέψεις παρουσίασης οικονομικών αποτελεσμάτων, καθώς και τη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth για τη μεταφορά καταχωρήσεων, καθώς το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) δεν λειτουργούσε.

Φαξ, τηλέφωνα & Bluetooth επέστρεψαν μετά το «κρασάρισμα»

Συσκευές παλαιότερης τεχνολογίας, μεταξύ άλλων τηλέφωνα, φαξ και Bluetooth επιστρατεύτηκαν πολλοί σήμερα, μετά τη διακοπή λειτουργίας σε παγκόσμιο επίπεδο του Outlook της Microsoft άφησε εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Η παρατεταμένη διακοπή, που έπληξε επίσης τα Microsoft Teams και Copilot, επηρέασε τη λειτουργία ορισμένων εκ των μεγαλύτερων οργανισμών και εταιρειών παγκοσμίως, από τράπεζες και επενδυτικές επιχειρήσεις έως ναυτιλιακές.

Την ώρα που οι περισσότεροι ανέφεραν ότι τα βασικά συστήματά τους εξακολουθούν να λειτουργούν, οι συναλλαγές και οι διοικητικές εργασίες επιβραδύνθηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις - μια ακόμη υπενθύμιση του πόσο μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου, των δημόσιων υπηρεσιών και των επικοινωνιών βασίζεται σε ελάχιστους παρόχους τεχνολογίας.