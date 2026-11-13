Σοβαρή αναστάτωση προκάλεσε σε χιλιάδες χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο η εκτεταμένη βλάβη που παρουσιάστηκε στις υπηρεσίες της Microsoft, αφήνοντας πολλούς χωρίς πρόσβαση σε βασικά ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιούν καθημερινά.

Τα προβλήματα επηρέασαν, μεταξύ άλλων, το Outlook, το Microsoft Teams και το Copilot, ενώ δυσκολίες καταγράφηκαν και σε άλλες υπηρεσίες της πλατφόρμας Microsoft 365. Η διακοπή δεν περιορίστηκε σε μία συγκεκριμένη περιοχή, καθώς αναφορές για δυσλειτουργίες υπήρξαν σε συνολικά 74 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.

Οι πρώτες αναφορές για προβλήματα από χρήστες εμφανίστηκαν το απόγευμα της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου, λίγο μετά τις 18:15 ώρα Ελλάδας. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, το πρόβλημα γιγαντώθηκε, επηρεάζοντας χρήστες από την Ευρώπη και την Αμερική μέχρι την Ασία και την Αυστραλία.

Ιδιαίτερα προβληματική είναι η εικόνα στο Outlook, όπου οι αναφορές προβλημάτων στην πλατφόρμα Downdetector έφτασαν σχεδόν τις 140.000 σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο αριθμός αυτός ήταν πάνω από 2.000 φορές μεγαλύτερος σε σχέση με τα συνηθισμένα επίπεδα.

Microsoft: Ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι χρήστες

Η δυσλειτουργία είχε άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα εργαζομένων και επιχειρήσεων που βασίζονται στις εφαρμογές της Microsoft. Αρκετοί χρήστες δεν μπορούσαν να συνδεθούν στους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, ενώ άλλοι αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην αποστολή και τη λήψη μηνυμάτων.

Προβλήματα παρουσιάστηκαν επίσης στην πρόσβαση σε αρχεία και σε ορισμένες καταχωρίσεις ημερολογίων, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η οργάνωση της εργασίας και των καθημερινών υποχρεώσεων.

Το Microsoft Teams εμφάνισε προβλήματα σύνδεσης, ενώ αντίστοιχες αναφορές υπήρξαν και για το Copilot, το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας. Παρότι η λειτουργία του Teams επηρεάστηκε, η Microsoft διευκρίνισε ότι οι βασικές δυνατότητες ανταλλαγής μηνυμάτων και πραγματοποίησης διαδικτυακών συναντήσεων παραμένουν σε μεγάλο βαθμό διαθέσιμες.

Microsoft: Τι προκάλεσε το πρόβλημα

Η εταιρεία απέδωσε το πρόβλημα στον ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο που δέχονταν οι τεχνολογικές υποδομές της σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου. Η πίεση αυτή επηρέασε τη λειτουργία του Microsoft 365 και ειδικότερα του Exchange Online, της υπηρεσίας που υποστηρίζει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook.

Η Microsoft επιχείρησε να περιορίσει τη βλάβη, προχωρώντας σε παρεμβάσεις στους διακομιστές της και μεταφέροντας μέρος της διαδικτυακής κίνησης σε άλλες υποδομές. Ωστόσο, οι προσπάθειες αποκατάστασης δεν είχαν το αποτέλεσμα που περίμενε η εταιρεία.

We're investigating reports of users experiencing issues accessing Exchange Online mailboxes through multiple connection methods in the Americas. More details can be found in the Microsoft 365 admin center under EX1550543. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 12, 2026

Σε ενημέρωσή της τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, ανέφερε ότι ορισμένοι διακομιστές που επανήλθαν σε λειτουργία παρουσίαζαν ξανά προβλήματα μόλις δέχονταν μεγάλο όγκο αιτημάτων. Για τον λόγο αυτό, οι τεχνικοί εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις, ενώ εφαρμόζονται προσωρινοί περιορισμοί στην κίνηση προς τις υποδομές που έχουν επηρεαστεί.

Παράλληλα, η εταιρεία εξετάζει την επαναφορά ορισμένων διακομιστών σε προηγούμενες ρυθμίσεις, προκειμένου να διαπιστώσει αν με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί πιο σταθερή λειτουργία. Μέχρι την πλήρη αποκατάσταση, οι χρήστες ενδέχεται να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα στην πρόσβαση στις υπηρεσίες.

