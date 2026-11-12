Έναν μεγάλο έρωτα που γεννήθηκε μέσα από την κουζίνα του MasterChef 2024 ζουν η Χριστίνα Χριστοφή και ο Άνχελ, οι οποίοι ετοιμάζονται να να γίνουν γονείς για πρώτη φορά!

Δύο χρόνια μετά την κοινή τους πορεία στον διαγωνισμό μαγειρικής του Star, το ζευγάρι βιώνει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής του, έχοντας κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στη σχέση του. Θυμίζουμε ότι κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, ο Άνχελ είχε έρθει πολύ κοντά με την Κύπρια μαγείρισσα, Χριστίνα Χριστοφή. Μάλιστα, ο συμπαίκτης τους, Γιάννης Κούρτογλου, είχε μιλήσει ανοιχτά για ένα τρυφερό ειδύλλιο που αναπτυσσόταν ανάμεσά τους.Τότε, οι δυο τους είχαν κρατήσει χαμηλούς τόπους και η σχέση τους δεν είχε επιβεβαιωθεί επίσημα όσο βρίσκονταν στο σπίτι του MasterChef.

Η Χριστίνα Χριστοφή και ο Άνχελ από το MasterChef θα γίνουν γονείς

Ωστόσο, μετά το τέλος του διαγωνισμού, τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους: οι φήμες έδωσαν τη θέση τους σε μια κανονική, δυνατή σχέση, με τους δύο μάγειρες να αποφασίζουν να εγκατασταθούν στην Κύπρο, τον τόπο καταγωγής της Χριστίνας. Η τρυφερή ανακοίνωση στο Instagram τώρα, δύο χρόνια μετά την κοινή τους τηλεοπτική εμπειρία, η Χριστίνα Χριστοφή και ο Άνχελ μοιράστηκαν τα πιο ευχάριστα νέα με τους διαδικτυακούς τους φίλους.

.Με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η αγαπημένη μαγείρισσα αποκάλυψε πως περιμένουν το πρώτο τους παιδί, ποζάροντας πιο ευτυχισμένοι από ποτέ και αποκαλύπτοντας την κοιλίτσα της. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε χαρακτηριστικά:«Baby boy 🧑🏻‍🍳 is coming soon - January 2027 🤍». Οι ευχές από φιναλίστ, πρώην παίκτες του MasterChef και τον κόσμο που τους αγάπησε από την πρώτη στιγμή κατέκλυσαν τα σχόλια.

Δες την ανάρτηση: