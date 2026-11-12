Μενιδιάτης, Ανδρομάχη Μαύρος Στο THEAMA

Μενιδιάτης, Ανδρομάχη και Μαύρος απογειώνουν τα βράδια μας στο THEAMA

Ο απόλυτος νυχτερινός προορισμός διασκέδασης στα Βόρεια Προάστια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.11.26 , 12:04 Φτιάξτε γαλακτομπούρεκο, ατομικό και καραμελωμένο, με μία viral συνταγη
12.11.26 , 12:00 Τips που μπορείς να ακολουθήσεις για να διαρκεί περισσότερο το βερνίκι σου
12.11.26 , 11:54 Μίνι ανασχηματισμός στην κυβέρνηση: Ο Σπανάκης στη θέση του Τσαβδαρίδη
12.11.26 , 11:21 Επίδομα θέρμανσης 2026-2027: Οδηγός της ΑΑΔΕ για την αίτηση & τις πληρωμές
12.11.26 , 11:17 Γλυκιά ανασκόπηση για την Καινούργιου: «Φέτος σε κρατάω στην αγκαλιά μου»
12.11.26 , 11:06 Τζένσεν Χουάνγκ: Αποκαλύψεις και για δεύτερη εξωσυζυγική σχέση
12.11.26 , 10:54 Γνωρίστηκαν στο MasterChef και τώρα περιμένουν το πρώτο τους παιδί!
12.11.26 , 10:41 Άση Mπήλιου: Δες αν το ζώδιο σου είναι ένα από τα τυχερά της ημέρας
12.11.26 , 10:34 Χριστουγεννιάτικα στολίδια: Πώς να στήσετε σωστά το τέλειο δέντρο!
12.11.26 , 10:31 Ο Πέτρος Ιακωβίδης εντυπωσιάζει με τους κοιλιακούς του
12.11.26 , 10:21 Μπήλιου: Η αντίθεση Δία - Βόρειου Δεσμού & η ορθή πορεία της Αφροδίτης
12.11.26 , 10:20 Πανελλαδική Απεργία 25/11: Ποιοι συμμετέχουν - Τι θα γίνει με τα σχολεία
12.11.26 , 10:14 Τα παιδιά που επισκέπτονται συχνά πάρκα έχουν καλύτερη ψυχική υγεία
12.11.26 , 10:13 Συντάξεις Δεκεμβρίου: Σε δύο δόσεις η καταβολή τους
12.11.26 , 10:11 Μεσσαροπούλου για χωρισμό Ανδρομάχης -Λιβάνη: «Δεν υπήρχε το δέσιμο»
Λάκης Λαζόπουλος: «Αποσύρω τον εαυτό μου»
Αγαπημένα ζευγάρια στο θέατρο Μαβίλη - Σπάνια εμφάνιση Τσακνή & Μονογιού
Γνωρίστηκαν στο MasterChef και τώρα περιμένουν το πρώτο τους παιδί!
Μιλλούση - Πετρούνιας: Στόλισαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι τους
Αλεξάνδρα Νίκα: Το γεύμα που ετοίμασε για τον γιο της, Βασίλη
Καινούργιου: «Δεν έχω νευρική ανορεξία. Τρώω κανονικότατα»
Μαρία Ιωαννίδου κατά Εριέττας Μαυρουδή: «Ντροπή της. Είναι όλα ψέματα!»
Αντώνης Μυριαγκός: «Χάρη στην αδελφή μου, οι γονείς μου πήραν την κρυάδα»
Κιτ επιβίωσης 72 ωρών: Πώς προετοιμάζονται οι χώρες στην Ευρώπη
Ερωτευμένα ζευγάρια στο NOX - Ποιοι απόλαυσαν Βανδή & Θεοδωρίδου
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Μενιδιάτης, Ανδρομάχη Μαύρος Στο THEAMA
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το THEAMA Athens Live Stage έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στέκια της νυχτερινής Αθήνας και ένα σημείο αναφοράς για τη διασκέδαση στα Βόρεια Προάστια. Αυτή τη φορά με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει αγαπημένες φωνές και φρέσκες παρουσίες, υποδέχεται μια παρέα καλλιτεχνών που έχει όλα τα συστατικά για να κάνει τα βράδια μας ξεχωριστά: Τον Χρήστο Μενιδιάτη, την Ανδρομάχη και τον Παναγιώτη Μαύρο! 

Μενιδιάτης, Ανδρομάχη και Μαύρος απογειώνουν τα βράδια μας στο THEAMA

Ο Χρήστος Μενιδιάτης, ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους εκπροσώπους του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού και θαμώνας πλέον της οδού Σίνα 7, επιστρέφει σε ένα χώρο που έχει γίνει κάτι σαν το δεύτερο μουσικό του σπίτι. Με τις διαχρονικές επιτυχίες του, την αυθεντική λαϊκή φωνή και την επικοινωνία που έχει αναπτύξει με το κοινό, αποτελεί σταθερή αξία για τις βραδιές διασκέδασης. 

Μενιδιάτης, Ανδρομάχη και Μαύρος απογειώνουν τα βράδια μας στο THEAMA

Στο πλευρό του, η χαρισματική και super viral Ανδρομάχη που έχει χαράξει τη δική της επιτυχημένη πορεία στην ελληνική μουσική σκηνή. Με τη σαγηνευτική φωνή της, τις μεγάλες επιτυχίες της, τη λαμπερή σκηνική παρουσία της και τη δυναμική ενέργειά της επί σκηνής, θα γοητεύσει το κοινό με τον δικό της μοναδικό τρόπο.

Μενιδιάτης, Ανδρομάχη και Μαύρος απογειώνουν τα βράδια μας στο THEAMA

Την παρέα συμπληρώνει ο Παναγιώτης Μαύρος, ο ερμηνευτής που έχει γίνει talk of the town και έχει προκαλέσει χαμό τις τελευταίες εβδομάδες με τις εμφανίσεις του στην Αθήνα. Με τη δική του ιδιαίτερη σκηνική ταυτότητα και την αμεσότητα που τον χαρακτηρίζει, έχει καταφέρει μέσα σε λίγες εβδομάδες να γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της νυχτερινής Αθήνας, μεταφέροντας στη σκηνή την ενέργεια των γλεντιών του Αιγαίου. 

Τρεις διαφορετικές μουσικές προσωπικότητες, τρεις ξεχωριστές διαδρομές και ένα πρόγραμμα που υπόσχεται να συνδυάσει το λαϊκό τραγούδι με τη φρεσκάδα της νέας γενιάς και την αυθεντικό νησιώτικο γλέντι. 

Συμμετέχουν η Εύα Μαντά, η Μαρίλια και ο Χρήστος Χαραλαμπίδης. 

Μενιδιάτης, Ανδρομάχη και Μαύρος απογειώνουν τα βράδια μας στο THEAMA

THEAMA 

Ο Χρήστος Μενιδιάτης, η Ανδρομάχη και ο Παναγιώτης Μαύρος μας προσκαλούν από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο THEAMA, σε βραδιές γεμάτες μουσική, ρυθμό, αγαπημένα τραγούδια, εκπλήξεις και αστείρευτο κέφι, σε ένα σχήμα που φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει στη φετινή νυχτερινή διασκέδαση. 
 
Εσύ, θα λείπεις από το μεγαλύτερο πάρτυ της νυχτερινής Αθήνας;
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΞΟΔΟΣ
 |
ΜΟΥΣΙΚΗ
 |
ΛΑΪΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
 |
ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ
 |
ΘΕΑΜΑ
 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ
 |
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θοδωρής Φέρρης
Εξοδος
Θοδωρής Φέρρης: Το ξεχωριστό δώρο στους θαυμαστές του
«Το Αρνί»
Εξοδος
«Το Αρνί» του Θοδωρή Τσαπακίδη, πρεμιέρα το Σάββατο 14 Νοεμβρίου
Mother Tongue
Εξοδος
«Mother Tongue» της Γεωργίας Τσαγκαράκη στο Theatre of the No
O Billy Idol έρχεται στο Release Athens
Εξοδος
O Billy Idol έρχεται στο Release Athens, στις 6 Ιουλίου 2027
Ζουγανέλη Σταυρός του Νότου
Εξοδος
Δύο επιπλέον εμφανίσεις για την Ελεωνόρα Ζουγανέλη στον Σταυρό του Νότου
Κελεκίδου: Έκλεψε Την Παράσταση Στην Αθηναία
Εξοδος
Κελεκίδου: Έκλεψε την παράσταση στην «Αθηναία»
Οι Sólstafir στην Αθήνα: Μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα
Εξοδος
Οι Sólstafir στην Αθήνα: Μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα
Ήμερη, η ανατομία μιας πτώσης
Εξοδος
«Ήμερη, η ανατομία μιας πτώσης», του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, για 2η σεζόν
Η αυτού ελαφρότης ο Περελά
Εξοδος
«Η αυτού ελαφρότης ο Περελά» του Άλντο Παλατσέσκι, πρώτη φορά στην Ελλάδα
LIFESTYLE
Slife
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top