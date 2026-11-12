Νωρίτερα από τις συντάξεις Δεκεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί το επίδομα 400 ευρώ, με την πληρωμή να τοποθετείται στο διάστημα από 23 έως 30 Νοεμβρίου. Η ενίσχυση αφορά περίπου 2,2 εκατ. δικαιούχους και θα πιστωθεί όχι μόνο σε συνταξιούχους, αλλά και σε άτομα με αναπηρία, ανασφάλιστους υπερήλικες και άλλες κατηγορίες που προβλέπει η σχετική ρύθμιση.

Το βασικό ηλικιακό κριτήριο για τους συνταξιούχους είναι η συμπλήρωση του 65ου έτους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Στο μέτρο εντάσσονται επίσης συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν σύνταξη χηρείας.

Η ρύθμιση καλύπτει ακόμη άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας, καθώς και δικαιούχους αναπηρικών παροχών. Κρίσιμο στοιχείο είναι ότι για τις προβλεπόμενες ομάδες δεν υπάρχουν εισοδηματικά ή περιουσιακά όρια.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα 400 ευρώ

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται:

συνταξιούχοι που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025

συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν μόνο σύνταξη χηρείας

άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως ηλικίας

ανασφάλιστοι υπερήλικες

ειδικές κατηγορίες δικαιούχων αναπηρικών παροχών, όπως ορίζονται από τη ρύθμιση

Το ποσό των 400 ευρώ θα καταβληθεί ολόκληρο στους δικαιούχους, καθώς είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο. Δεν επιβάλλονται κρατήσεις ή εισφορές υπέρ του Δημοσίου και του e-ΕΦΚΑ, ενώ δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές προς την Εφορία, το Δημόσιο ή τους ασφαλιστικούς φορείς.

Ποιοι συνταξιούχοι μένουν εκτός πληρωμής

Παρά τη διεύρυνση της ενίσχυσης, υπάρχουν κατηγορίες που δεν θα πληρωθούν στην πρώτη καταβολή. Εκτός μένουν:

συνταξιούχοι γήρατος κάτω των 65 ετών

όσοι συμπληρώνουν το 65ο έτος μέσα στο 2026

συνταξιούχοι κάτω των 60 ετών που λαμβάνουν σύνταξη χηρείας

όσοι παίρνουν σύνταξη χηρείας και παράλληλα δική τους σύνταξη γήρατος

πολίτες που λαμβάνουν κοινωνικά επιδόματα χωρίς να ανήκουν στις κατηγορίες της ρύθμισης