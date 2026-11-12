Νωρίτερα από τις συντάξεις Δεκεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί το επίδομα 400 ευρώ, με την πληρωμή να τοποθετείται στο διάστημα από 23 έως 30 Νοεμβρίου. Η ενίσχυση αφορά περίπου 2,2 εκατ. δικαιούχους και θα πιστωθεί όχι μόνο σε συνταξιούχους, αλλά και σε άτομα με αναπηρία, ανασφάλιστους υπερήλικες και άλλες κατηγορίες που προβλέπει η σχετική ρύθμιση.
Το βασικό ηλικιακό κριτήριο για τους συνταξιούχους είναι η συμπλήρωση του 65ου έτους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Στο μέτρο εντάσσονται επίσης συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν σύνταξη χηρείας.
Επίδομα 400 ευρώ: Έκλεισε η ημερομηνία που θα το πάρουν οι συνταξιούχοι
Η ρύθμιση καλύπτει ακόμη άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας, καθώς και δικαιούχους αναπηρικών παροχών. Κρίσιμο στοιχείο είναι ότι για τις προβλεπόμενες ομάδες δεν υπάρχουν εισοδηματικά ή περιουσιακά όρια.
Ποιοι δικαιούνται το επίδομα 400 ευρώ
Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται:
- συνταξιούχοι που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025
- συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν μόνο σύνταξη χηρείας
- άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως ηλικίας
- ανασφάλιστοι υπερήλικες
- ειδικές κατηγορίες δικαιούχων αναπηρικών παροχών, όπως ορίζονται από τη ρύθμιση
Επίδομα στους συνταξιούχους: Ποιοι και πότε θα πάρουν έως και 400 ευρώ
Το ποσό των 400 ευρώ θα καταβληθεί ολόκληρο στους δικαιούχους, καθώς είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο. Δεν επιβάλλονται κρατήσεις ή εισφορές υπέρ του Δημοσίου και του e-ΕΦΚΑ, ενώ δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές προς την Εφορία, το Δημόσιο ή τους ασφαλιστικούς φορείς.
Ποιοι συνταξιούχοι μένουν εκτός πληρωμής
Παρά τη διεύρυνση της ενίσχυσης, υπάρχουν κατηγορίες που δεν θα πληρωθούν στην πρώτη καταβολή. Εκτός μένουν:
- συνταξιούχοι γήρατος κάτω των 65 ετών
- όσοι συμπληρώνουν το 65ο έτος μέσα στο 2026
- συνταξιούχοι κάτω των 60 ετών που λαμβάνουν σύνταξη χηρείας
- όσοι παίρνουν σύνταξη χηρείας και παράλληλα δική τους σύνταξη γήρατος
- πολίτες που λαμβάνουν κοινωνικά επιδόματα χωρίς να ανήκουν στις κατηγορίες της ρύθμισης
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