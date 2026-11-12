Επίδομα 400 ευρώ: Πότε πληρώνεται και ποιοι συνταξιούχοι μένουν εκτός

Η πληρωμή θα γίνει πριν από αυτή των συντάξεων Δεκεμβρίου

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Οικονομια
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Δημιουργήθηκε με τη χρήση AI
Νωρίτερα τα 400 ευρώ στους συνταξιούχους / MEGA

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το επίδομα 400 ευρώ θα καταβληθεί από 23 έως 30 Νοεμβρίου, νωρίτερα από τις συντάξεις Δεκεμβρίου.
  • Δικαιούχοι είναι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, άνω των 60 ετών με σύνταξη χηρείας, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες.
  • Δεν υπάρχουν εισοδηματικά ή περιουσιακά όρια για τους δικαιούχους, και το ποσό είναι αφορολόγητο και ανεκχώρητο.
  • Εκτός πληρωμής μένουν συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών και όσοι λαμβάνουν κοινωνικά επιδόματα εκτός ρύθμισης.
  • Η πληρωμή δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο ή ασφαλιστικούς φορείς.

Νωρίτερα από τις συντάξεις Δεκεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί το επίδομα 400 ευρώ, με την πληρωμή να τοποθετείται στο διάστημα από 23 έως 30 Νοεμβρίου. Η ενίσχυση αφορά περίπου 2,2 εκατ. δικαιούχους και θα πιστωθεί όχι μόνο σε συνταξιούχους, αλλά και σε άτομα με αναπηρία, ανασφάλιστους υπερήλικες και άλλες κατηγορίες που προβλέπει η σχετική ρύθμιση.

Το βασικό ηλικιακό κριτήριο για τους συνταξιούχους είναι η συμπλήρωση του 65ου έτους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Στο μέτρο εντάσσονται επίσης συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν σύνταξη χηρείας.

Επίδομα 400 ευρώ: Έκλεισε η ημερομηνία που θα το πάρουν οι συνταξιούχοι

Η ρύθμιση καλύπτει ακόμη άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας, καθώς και δικαιούχους αναπηρικών παροχών. Κρίσιμο στοιχείο είναι ότι για τις προβλεπόμενες ομάδες δεν υπάρχουν εισοδηματικά ή περιουσιακά όρια

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα 400 ευρώ

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται:

  • συνταξιούχοι που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025
  • συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν μόνο σύνταξη χηρείας
  • άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως ηλικίας
  • ανασφάλιστοι υπερήλικες
  • ειδικές κατηγορίες δικαιούχων αναπηρικών παροχών, όπως ορίζονται από τη ρύθμιση

Επίδομα στους συνταξιούχους: Ποιοι και πότε θα πάρουν έως και 400 ευρώ

Το ποσό των 400 ευρώ θα καταβληθεί ολόκληρο στους δικαιούχους, καθώς είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο. Δεν επιβάλλονται κρατήσεις ή εισφορές υπέρ του Δημοσίου και του e-ΕΦΚΑ, ενώ δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές προς την Εφορία, το Δημόσιο ή τους ασφαλιστικούς φορείς.

Ποιοι συνταξιούχοι μένουν εκτός πληρωμής

Παρά τη διεύρυνση της ενίσχυσης, υπάρχουν κατηγορίες που δεν θα πληρωθούν στην πρώτη καταβολή. Εκτός μένουν:

  • συνταξιούχοι γήρατος κάτω των 65 ετών
  • όσοι συμπληρώνουν το 65ο έτος μέσα στο 2026
  • συνταξιούχοι κάτω των 60 ετών που λαμβάνουν σύνταξη χηρείας
  • όσοι παίρνουν σύνταξη χηρείας και παράλληλα δική τους σύνταξη γήρατος 
  • πολίτες που λαμβάνουν κοινωνικά επιδόματα χωρίς να ανήκουν στις κατηγορίες της ρύθμισης

 

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