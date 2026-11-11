Optima Bank: Αύξηση κερδών κατά 34% στο 9μηνο του 2026

Σημαντική ανάπτυξη σε όλα της τα μεγέθη, κατέγραψε η Optima Bank το 9μηνο του 2026. Μάλιστα, κατάφερε να αγγίξει τα κέρδη ολόκληρου του 2025.

Σημαντική αύξηση της κερδοφορίας της, κατά 34% στα 165,1 εκατ. ευρώ και ισχυρή ανάπτυξη σε δάνεια και καταθέσεις, κατέγραψε η Optima Bank τον 9μηνο του 2026… επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική πορεία της, αλλά και τη δυναμική του επιχειρηματικού της μοντέλου.

«Μέσα σε μόλις 9 μήνες καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε την κερδοφορία ολόκληρου του 2025. Είναι μία επίδοση που αντανακλά την εμπιστοσύνη των πελατών μας και την καθημερινή προσπάθεια των ανθρώπων όλης της Οptima Βank. Και μας δίνει τη δύναμη να συνεχίζουμε με συνέπεια σαν τράπεζα αναφοράς για την ελληνική αγορά», τόνισε ο πρόεδρος της Οptima Βank, Γιώργος Τανισκίδης.

Η Optima bank συνεχίζει να αποδεικνύει έμπρακτα την λειτουργική της αποτελεσματικότητα, διατηρώντας με διαφορά… τις καλύτερες επιδόσεις στην Ελλάδα και μία από τις καλύτερες… στην Ευρώπη.

«Σήμερα ανακοινώνουμε τα κέρδη της Οptima Βank για τον 9μηνο στα 165,1 εκατομμύρια αυξημένα κατά 34% σε σχέση με το 2025. Παράλληλα, ανακοινώνουμε αύξηση των μεγεθών μας κατά 38% στα δάνεια και 32% στις καταθέσεις. Τα μεγέθη αυτά αποτυπώνουν τη δυναμική της Οptima Βank και την εμπιστοσύνη που έχουν οι πελάτες σε αυτή», σχολίασε ο διευθύνων σύμβουλος της Δημήτρης Κυπαρίσσης.

Ειδικότερα, τα υπόλοιπα δανείων ανήλθαν στα 6,1 δισ. (+38%) και οι καταθέσεις της Optima Bank έφτασαν τα 7,5 δισ. ευρώ (+32%) στο 9μηνο του 2026.

Η αποδοτικότητα της τράπεζας συνεχίζει να περνά στους πελάτες, αλλά και τους μετόχους της… με την απόδοση ιδίων κεφαλαίων να φτάνει το 27,8% από 25,3% που ήταν το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

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