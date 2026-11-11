Η Singles’ Day 2026 «πέφτει» σήμερα, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου και αποτελεί μία ημέρα προσφορών, λίγο πριν από τη Black Friday. Αν και στην Ελλάδα το μεγαλύτερο εμπορικό ενδιαφέρον συγκεντρώνεται συνήθως στο τέλος του μήνα, η συγκεκριμένη ημερομηνία έχει αποκτήσει διεθνές βάρος, με καταστήματα και πλατφόρμες να την αξιοποιούν για ειδικές εκπτώσεις και προωθητικές ενέργειες.

Πρόκειται για τη γνωστή «Ημέρα των Εργένηδων», μια γιορτή που ξεκίνησε στην Κίνα και συνδέθηκε αρχικά με όσους δε βρίσκονταν σε σχέση. Με τα χρόνια, όμως, η αρχική ιδέα μετατράπηκε σε μια από τις μεγαλύτερες εμπορικές διοργανώσεις στον κόσμο, κυρίως στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Η επιλογή της 11ης Νοεμβρίου δεν έγινε τυχαία. Η ημερομηνία 11/11 περιλαμβάνει τέσσερις άσους, σύμβολα που συνδέθηκαν με το άτομο και την προσωπική ανεξαρτησία. Η ημέρα καθιερώθηκε το 1993 στο Πανεπιστήμιο της Ναντζίνγκ.

Στην αρχική της μορφή, η Singles’ Day συνδεόταν περισσότερο με κοινωνικές εξόδους, ψυχαγωγία και ανταλλαγή δώρων. Στη συνέχεια, όμως, ενισχύθηκε η ιδέα του δώρου προς τον εαυτό μας και από εκεί άνοιξε ο δρόμος για τη σημερινή εμπορική της διάσταση.

Πώς η Singles’ Day έγινε παγκόσμιο εμπορικό γεγονός

Η μεγάλη καμπή ήρθε το 2009, όταν η Alibaba οργάνωσε μεγάλη εκπτωτική καμπάνια γύρω από τη Singles’ Day. Η επιτυχία της κίνησης αυτής οδήγησε και άλλες μεγάλες πλατφόρμες, όπως η JD.com, να μπουν δυναμικά στο ίδιο μοντέλο.

Από εκεί και μετά, η 11η Νοεμβρίου εξελίχθηκε σε ημέρα με πωλήσεις που ξεπερνούν ακόμη και τη Black Friday. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Reuters, οι συνολικές πωλήσεις στις πλατφόρμες που συμμετείχαν στη Singles’ Day του 2025 έφτασαν τα 1,7 τρισεκατομμύρια γουάν, δηλαδή περίπου 255 δισ. δολάρια. Πλέον, οι προσφορές δεν περιορίζονται μόνο σε ένα 24ωρο.

Πολλές επιχειρήσεις ξεκινούν νωρίτερα τις καμπάνιες τους και δίνουν στους πελάτες:

κουπόνια έκπτωσης

επιπλέον προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα

ειδικά προνόμια για αγορές μέσω πλατφόρμας ή εφαρμογής

Η Singles’ Day έχει αρχίσει να εμφανίζεται πιο έντονα και στην Ελλάδα, κυρίως μέσα από ηλεκτρονικά καταστήματα και διεθνείς αλυσίδες. Τα προϊόντα που μπαίνουν συνήθως στο επίκεντρο είναι:

συσκευές τεχνολογίας

smartphones

αξεσουάρ

ρούχα

καλλυντικά

αρώματα

είδη σπιτιού

Singles’ Day 2026 και Black Friday: Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

Για το 2026, μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων έχουν ήδη δημιουργήσει ειδική σελίδα αφιερωμένη στη Singles’ Day, προβάλλοντας προσφορές σε προϊόντα τους. Στην Κίνα, η φετινή διοργάνωση αποκτά και νέα κατεύθυνση, καθώς για πρώτη φορά πλατφόρμες διαθέτουν πακέτα χρήσης υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης, επεκτείνοντας τις προσφορές πέρα από τα κλασικά καταναλωτικά αγαθά.

Το βασικό ερώτημα για πολλούς είναι αν συμφέρει να ψωνίσουν στις 11 Νοεμβρίου ή να περιμένουν τη Black Friday, που το 2026 πέφτει στις 27 Νοεμβρίου. Η απάντηση εξαρτάται από το είδος του προϊόντος και από το αν η έκπτωση είναι πραγματική.

Οι καταναλωτές καλό είναι να ελέγχουν:

την προηγούμενη τιμή του προϊόντος

το κόστος μεταφορικών

τους όρους χρήσης των κουπονιών

αν η προσφορά καλύπτει πραγματική ανάγκη και όχι απλώς παρόρμηση αγοράς



