Νέα δεδομένα για χιλιάδες δυνητικά εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις δημιουργεί η απόφαση 1246/2026 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την ΑΑΔΕ να δίνει οδηγίες για την παραγραφή ελέγχων που αφορούν την περίοδο 2012-2017. Ωστόσο, η αδυναμία καταλογισμού φόρων και προστίμων δεν αποκλείει την υποβολή μηνυτήριων αναφορών για φοροδιαφυγή.

Με χθεσινή εγκύκλιο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διευκρινίζει τις συνέπειες της απόφασης του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο έκρινε αντισυνταγματική τη μεταβατική διάταξη του νόμου 4646/2019 που προέβλεπε δεκαετή προθεσμία παραγραφής για συγκεκριμένες υποθέσεις φοροδιαφυγής.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η αναδρομική παράταση της παραγραφής παραβιάζει το άρθρο 78 του Συντάγματος και τις αρχές της ασφάλειας δικαίου. Παράλληλα, έκρινε ανίσχυρη και την προγενέστερη διάταξη που προέβλεπε εικοσαετή παραγραφή για περιπτώσεις φοροδιαφυγής, ως αντίθετη στην αρχή της αναλογικότητας.

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