Κύκλωμα «μαμούθ»: Από το κώμα στις...18 εταιρείες και το χρέος του ενός εκατομμυρίου / Bίντεο ΑΝΤ1

Νέες καταγγελίες έρχονται στην επιφάνεια για το κύκλωμα φοροδιαφυγής που δρούσε στη Θεσσαλονίκη «φεσώνοντας» το δημόσιο 206 εκατ. ευρώ. Επιχειρηματίας καταγγέλλει πως έπεσε σε κώμα λόγω εγκεφαλικού και όταν ξύπνησε διαπίστωσε πως είχε στο όνομά του 18 εταιρείες, για τις οποίες δεν είχε δώσει καμία έγκριση.

Ο εν λόγω επιχειρηματίας κατήγγειλε στον ΑΝΤ1 πως ο λογιστής του κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, καταχράστηκε τους κωδικούς του στο Taxisnet, με αποτέλεσμα να ανοίξει 18 εταιρείες στο όνομά του ενώ εκείνος βρισκόταν στην εντατική. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με όσα είπε ο ίδιος, είναι να χρωστάει 1 εκατ. ευρώ από τις εταιρείες που άνοιγε το κύκλωμα στο όνομά του.

«Πέρασα ένα αιμορραγικό εγκεφαλικό. Ήμουν δύο μήνες σε κώμα, 4 μήνες με αναπηρική καρέκλα. Όταν σηκώθηκα από το κώμα είπα να ξανανοίξω μαγαζί. Αυτός ο άνθρωπος έκανε εταιρείες στο όνομά μου χωρίς να ξέρω. Πιτσαρία, μισθώσεις υπολογιστών. Μέχρι λογιστικό γραφείο έκανε στο όνομά μου», ανέφερε.

Πρόκειται για έναν από τους τουλάχιστον 80 αχυρανθρώπους που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα – μαμούθ της Θεσσαλονίκης.

Ο ίδιος καταγγέλλει ακόμα πως ο λογιστής έκανε προσλήψεις συγγενών του στην εταιρεία και στη συνέχεια τους απέλυε για να λαμβάνουν όλοι μαζί τα επιδόματα ανεργίας.

Ξεκινούν στη Θεσσαλονίκη οι απολογίες για το κύκλωμα με τους «αχυρανθρώπους»

Φωτογραφία αρχείου ΙΝΤΙΜΕ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης ξεκινούν σήμερα οι απολογίες των κατηγορουμένων στην υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος με τις εταιρείες - βιτρίνες και τους «αχυρανθρώπους», που φέρεται να προκάλεσε ζημία άνω των 206 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί αύριο και μεθαύριο, καθώς το κατώφλι του γραφείου της ανακρίτριας θα περάσουν 16 πρόσωπα που συνελήφθησαν τα προηγούμενα 24ωρα. Ανάμεσά τους επιχειρηματίες, λογιστές, δικηγόρος και λεγόμενοι «αχυράνθρωποι». Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά πάνω από 1.200 άτομα.

Τα διωκόμενα πρόσωπα θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για σειρά κακουργηματικών πράξεων, όπως διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ κατ’ εξακολούθηση, συνέργεια στην ίδια πράξη, πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.

Στο επίκεντρο της έρευνας της ΑΑΔΕ βρέθηκαν 917 εταιρείες, οι οποίες φέρονται να έχουν προκαλέσει ζημία ύψους 206,2 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, εκ των οποίων περίπου 138 εκατ. ευρώ αφορούν φόρους και 68 εκατ. ασφαλιστικές εισφορές.

Η έρευνα ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024, αποκαλύπτοντας ένα πολυπλόκαμο δίκτυο τεσσάρων κυκλωμάτων, με τη συμμετοχή λογιστών και τη χρήση δεκάδων «αχυρανθρώπων». Οι τελευταίοι εμφανίζονταν ως διαχειριστές και εταίροι επιχειρήσεων εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική κι άλλες περιοχές, ενώ πίσω από αυτές φέρονται να βρίσκονταν οι πραγματικοί επιχειρηματίες.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι πραγματικοί επιχειρηματίες εμφανίζονταν πίσω από εταιρείες-βιτρίνες, τις οποίες διαχειρίζονταν πρόσωπα χωρίς οικονομική επιφάνεια, ακόμη και εργαζόμενοι των ίδιων των καταστημάτων. Συνολικά εντοπίστηκαν 80 αχυράνθρωποι, εκ των οποίων οι 12 είχαν φύγει από τη ζωή, ενώ στο όνομά τους εξακολουθούσαν να εκδίδονται τιμολόγια και παραστατικά.

Ανάμεσα στα πιο χαρακτηριστικά ευρήματα είναι οι περιπτώσεις εργαζομένων που εμφανίζονται να έχουν χρέη εκατομμυρίων ευρώ. Ένας ταμίας φέρεται να οφείλει 18,4 εκατ. ευρώ, μια λαντζέρισσα 2,6 εκατ. ευρώ κι ένας διανομέας 3 εκατ. ευρώ.