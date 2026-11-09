Μοναστηράκι: Βίντεο από την άγρια επίθεση τεσσάρων νεαρών σε 21χρονο

Του επιτέθηκαν για να του αρπάξουν την αλυσίδα που είχε στον λαιμό

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Άγρια επίθεση σε 21χρονο στο Μοναστηράκι από τέσσερις νεαρούς για ληστεία.
  • Οι δράστες επιτέθηκαν για να του αρπάξουν χρυσή αλυσίδα, χτυπώντας τον επανειλημμένα.
  • Αφαίρεσαν επίσης τσάντα, ζακέτα και καπέλο του θύματος.
  • Τρία άτομα, ηλικίας 17-21 ετών, συνελήφθησαν, ενώ ο τέταρτος δράστης αναζητείται.
  • Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα και ολοκληρώνει τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Άγρια επίθεση δέχθηκε την Παρασκευή το απόγευμα στο Μοναστηράκι ένας 21χρονος από ομάδα νεαρών που ήθελαν να τον ληστέψουν.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 17:30, όταν τα τέσσερα άτομα επιτέθηκαν στο θύμα, προκειμένου να του αρπάξουν μια χρυσή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό. Όταν ο 21χρονος αντιστάθηκε, οι δράστες τον χτύπησαν επανειλημμένα με γροθιές και κλωτσιές, καταφέρνοντας τελικά να του αφαιρέσουν την αλυσίδα, την τσάντα, τη ζακέτα και το καπέλο του. 

Μοναστηράκι: Βίντεο από την άγρια επίθεση τεσσάρων νεαρών σε 21χρονο

Βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε η Ερτ έχει καταγράψει καρέ καρέ το αιματηρό περιστατικό, αλλά και την αστυνομική επιχείρηση. Άνδρες του σχεδίου Αριάδνη που βρίσκονταν στην περιοχή κινητοποιήθηκαν αμέσως, έπειτα από την υπόδειξη του θύματος.

Επίθεση στο Μοναστηράκι

Ακολούθησαν αναζητήσεις στην αποβάθρα και στους διαδρόμους του μετρό, με αποτέλεσμα να συλληφθούν τρία άτομα. Πρόκειται για δύο νεαρούς άνδρες ηλικίας από 18 έως 21 ετών και μία 17χρονη. Ο τέταρτος εμπλεκόμενος, επίσης 17 ετών, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται από τις Αρχές. 

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία του αυτοφώρου. 

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