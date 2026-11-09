Στο GNTM 7 κατέφτασε η δοκιμασία που κόβει την ανάσα και δοκιμάζει τα όρια των 12 παικτών του διαγωνισμού. Στο επίκεντρο βρίσκεται μια από τις πιο απαιτητικές και πολυαναμενόμενες προκλήσεις της μόδας, η πρώτη τους beauty campaign, η οποία είναι εντελώς γυμνή!

Οι 12 συγκεντρώνονται στο πλατό έτοιμοι για μια ακόμη ημέρα γεμάτη εκπλήξεις, αλλά λίγο πριν ξεκινήσουν, η κριτική επιτροπή ανατρέπει τα δεδομένα. Όπως αποκαλύπτει η Μπέττυ Μαγγίρα, τα ρούχα μένουν εκτός πλατό, καθώς η καμπάνια επικεντρώνεται αποκλειστικά στον απόλυτο πρωταγωνιστή, που δεν είναι άλλος από το πρόσωπο. Σε μια φωτογράφιση που έχει το στοιχείο του γυμνού, υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή που χωρίζει την προκλητικότητα από την τέχνη, και ο στόχος είναι να φανεί καθαρά η τέχνη, βάζοντας τον πήχη ψηλά για απόλυτη κομψότητα, απλότητα και αισθητική.

Οι παίκτες καλούνται να ενσαρκώσουν το concept New Year, New Me, μεταμορφώνοντας τους εαυτούς τους σε δώδεκα μήνες του έτους. Η διαχείριση της γύμνιας δεν είναι εύκολη υπόθεση, και τα μοντέλα πρέπει να καλύψουν το σώμα τους στρατηγικά χρησιμοποιώντας στοιχεία της φύσης που αντιπροσωπεύουν τον αντίστοιχο μήνα, ενώ παράλληλα διαχειρίζονται το άγχος τους και την εικόνα που θα βγει στην τηλεόραση.

«Κάθε φορά που έχουμε, ξέρω 'γω, φωτογράφιση, λέω: "Ε, παιδιά, σήμερα γυμνό, σήμερα γυμνό". Ε, σήμερα ήρθε, ρε φίλε, το γυμνό. Επιτέλους δηλαδή, δεν μπορούσα άλλο», δήλωσε ενθουσιασμένη Άννα.

«Πιστεύω θα αγχωθεί με το γυμνό η Σταυρούλα η Μαυρομάτη. Δε νιώθει τόσο άνετα και ίσως αγχωθεί λίγο ο Χρύσανθος, ίσως και καμιά Φωτεινή», είπε ο Χρήστος.

«Το είχα ψυλλιαστεί, είναι η αλήθεια. Δε μας είχαν ντύσει μέχρι εκείνο το σημείο. Απλά επιβεβαιώθηκαν οι φοβίες μου, να το πω έτσι, και ήμουν αλλού, ήμουν κάπου αλλού», είπε αρχικά η Σταυρούλα Μ. «Άκουγα για την κομψότητα, για την ομορφιά και την απλότητα, αλλά εγώ ήξερα ότι δεν είμαι ok με αυτό το γυμνό και γενικά με αυτό το concept. Δεν έχει να κάνει με το αν νιώθω άνετα με το σώμα μου, έχει να κάνει με το τι θέλω να φανεί στην τηλεόραση» την ακούμε να λέει δακρυσμένη, αντιδρώντας στη νέα δοκιμασία.

Η διαδικασία της φωτογράφισης χωρίζεται σε δύο φάσεις, προσφέροντας στρατηγικές ευκαιρίες αλλά και μεγάλα ρίσκα. Στην πρώτη φάση, κάθε παίκτης φωτογραφίζεται μόνος του ενσαρκώνοντας τον μήνα του, με τον Ακίλα να έχει αναλάβει τις μυστικές επιλογές των πεδίων. Στη δεύτερη φάση, οι τρεις μήνες κάθε εποχής φωτογραφίζονται μαζί χωρίς καθόλου props. Σε αυτή τη λήψη, τα μοντέλα λειτουργούν ως ανθρώπινη ασπίδα το ένα για το άλλο, καλύπτοντας ο ένας τη γύμνια του άλλου με τα άκρα, τα χέρια και τα πόδια τους.

Τα stakes του παιχνιδιού είναι ιδιαίτερα υψηλά, καθώς η εποχή με την καλύτερη συνολική λήψη κερδίζει ασυλία για ολόκληρο το πλατό, ενώ ο παίκτης με την κορυφαία ατομική φωτογραφία κερδίζει ασυλία για την επόμενη εβδομάδα. Υπάρχει μάλιστα η δικλείδα ασφαλείας όπου κάποιος μπορεί να έχει τη χειρότερη ατομική λήψη αλλά, αν βρίσκεται στην καλύτερη τριπλέτα, να σώζεται μόνο για το τρέχον πλατό. Ανάμεσα στον ενθουσιασμό, τις πρόβες μπροστά στον καθρέφτη στο σπίτι και τις προσωπικές φοβίες ορισμένων παικτών, τα μοντέλα μπαίνουν στο σετ αποφασισμένα να αποδείξουν ότι μπορούν να ξεπεράσουν τα όριά τους.

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