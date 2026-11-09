GNTM 7: Ενθουσιασμός και δάκρυα για τη «γυμνή» φωτογράφιση - Οι αντιδράσεις

«Δεν είμαι ok με το γυμνό και γενικά με αυτό το concept», είπε παίκτρια

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο GNTM 7, οι 12 παίκτες αντιμετωπίζουν μια απαιτητική γυμνή φωτογράφιση για την πρώτη τους beauty campaign.
  • Η φωτογράφιση απαιτεί στρατηγική κάλυψη της γύμνιας με στοιχεία της φύσης που αντιπροσωπεύουν τους μήνες του έτους.
  • Η διαδικασία χωρίζεται σε δύο φάσεις: ατομικές λήψεις και ομαδικές χωρίς props, με στόχο την κομψότητα και την τέχνη.
  • Ο παίκτης με την καλύτερη ατομική φωτογραφία κερδίζει ασυλία για την επόμενη εβδομάδα, ενώ η καλύτερη ομάδα κερδίζει ασυλία για το πλατό.
  • Ορισμένοι παίκτες εκφράζουν άγχος και ανησυχίες σχετικά με την γυμνή φωτογράφιση, όπως η Σταυρούλα που δακρύζει για την πρόκληση.

Στο GNTM 7 κατέφτασε η δοκιμασία που κόβει την ανάσα και δοκιμάζει τα όρια των 12 παικτών του διαγωνισμού. Στο επίκεντρο βρίσκεται μια από τις πιο απαιτητικές και πολυαναμενόμενες προκλήσεις της μόδας, η πρώτη τους beauty campaign, η οποία είναι εντελώς γυμνή!

GNTM 7: Ενθουσιασμός και δάκρυα για τη «γυμνή» φωτογράφιση - Οι αντιδράσεις

Οι 12 συγκεντρώνονται στο πλατό έτοιμοι για μια ακόμη ημέρα γεμάτη εκπλήξεις, αλλά λίγο πριν ξεκινήσουν, η κριτική επιτροπή ανατρέπει τα δεδομένα. Όπως αποκαλύπτει η Μπέττυ Μαγγίρα, τα ρούχα μένουν εκτός πλατό, καθώς η καμπάνια επικεντρώνεται αποκλειστικά στον απόλυτο πρωταγωνιστή, που δεν είναι άλλος από το πρόσωπο. Σε μια φωτογράφιση που έχει το στοιχείο του γυμνού, υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή που χωρίζει την προκλητικότητα από την τέχνη, και ο στόχος είναι να φανεί καθαρά η τέχνη, βάζοντας τον πήχη ψηλά για απόλυτη κομψότητα, απλότητα και αισθητική.

Οι παίκτες καλούνται να ενσαρκώσουν το concept New Year, New Me, μεταμορφώνοντας τους εαυτούς τους σε δώδεκα μήνες του έτους. Η διαχείριση της γύμνιας δεν είναι εύκολη υπόθεση, και τα μοντέλα πρέπει να καλύψουν το σώμα τους στρατηγικά χρησιμοποιώντας στοιχεία της φύσης που αντιπροσωπεύουν τον αντίστοιχο μήνα, ενώ παράλληλα διαχειρίζονται το άγχος τους και την εικόνα που θα βγει στην τηλεόραση.

GNTM 7: Ενθουσιασμός και δάκρυα για τη «γυμνή» φωτογράφιση - Οι αντιδράσεις

«Κάθε φορά που έχουμε, ξέρω 'γω, φωτογράφιση, λέω: "Ε, παιδιά, σήμερα γυμνό, σήμερα γυμνό". Ε, σήμερα ήρθε, ρε φίλε, το γυμνό. Επιτέλους δηλαδή, δεν μπορούσα άλλο», δήλωσε ενθουσιασμένη  Άννα.

GNTM 7: Ενθουσιασμός και δάκρυα για τη «γυμνή» φωτογράφιση - Οι αντιδράσεις

«Πιστεύω θα αγχωθεί με το γυμνό η Σταυρούλα η Μαυρομάτη. Δε νιώθει τόσο άνετα και ίσως αγχωθεί λίγο ο Χρύσανθος, ίσως και καμιά Φωτεινή», είπε ο Χρήστος.

«Το είχα ψυλλιαστεί, είναι η αλήθεια. Δε μας είχαν ντύσει μέχρι εκείνο το σημείο. Απλά επιβεβαιώθηκαν οι φοβίες μου, να το πω έτσι, και ήμουν αλλού, ήμουν κάπου αλλού», είπε αρχικά η Σταυρούλα Μ. «Άκουγα για την κομψότητα, για την ομορφιά και την απλότητα, αλλά εγώ ήξερα ότι δεν είμαι ok με αυτό το γυμνό και γενικά με αυτό το concept. Δεν έχει να κάνει με το αν νιώθω άνετα με το σώμα μου, έχει να κάνει με το τι θέλω να φανεί στην τηλεόραση» την ακούμε να λέει δακρυσμένη, αντιδρώντας στη νέα δοκιμασία.

GNTM 7: Ενθουσιασμός και δάκρυα για τη «γυμνή» φωτογράφιση - Οι αντιδράσεις

Η διαδικασία της φωτογράφισης χωρίζεται σε δύο φάσεις, προσφέροντας στρατηγικές ευκαιρίες αλλά και μεγάλα ρίσκα. Στην πρώτη φάση, κάθε παίκτης φωτογραφίζεται μόνος του ενσαρκώνοντας τον μήνα του, με τον Ακίλα να έχει αναλάβει τις μυστικές επιλογές των πεδίων. Στη δεύτερη φάση, οι τρεις μήνες κάθε εποχής φωτογραφίζονται μαζί χωρίς καθόλου props. Σε αυτή τη λήψη, τα μοντέλα λειτουργούν ως ανθρώπινη ασπίδα το ένα για το άλλο, καλύπτοντας ο ένας τη γύμνια του άλλου με τα άκρα, τα χέρια και τα πόδια τους.

GNTM 7: Ενθουσιασμός και δάκρυα για τη «γυμνή» φωτογράφιση - Οι αντιδράσεις

Τα stakes του παιχνιδιού είναι ιδιαίτερα υψηλά, καθώς η εποχή με την καλύτερη συνολική λήψη κερδίζει ασυλία για ολόκληρο το πλατό, ενώ ο παίκτης με την κορυφαία ατομική φωτογραφία κερδίζει ασυλία για την επόμενη εβδομάδα. Υπάρχει μάλιστα η δικλείδα ασφαλείας όπου κάποιος μπορεί να έχει τη χειρότερη ατομική λήψη αλλά, αν βρίσκεται στην καλύτερη τριπλέτα, να σώζεται μόνο για το τρέχον πλατό. Ανάμεσα στον ενθουσιασμό, τις πρόβες μπροστά στον καθρέφτη στο σπίτι και τις προσωπικές φοβίες ορισμένων παικτών, τα μοντέλα μπαίνουν στο σετ αποφασισμένα να αποδείξουν ότι μπορούν να ξεπεράσουν τα όριά τους.

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