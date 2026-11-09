«Επειδή το αξίζεις, θέλω λίγο να πάμε να τα πούμε οι δυο μας», ακούγεται να λέει η Ζενεβιέβ Μαζαρί στον Ακύλλα στο sneak preview του GNTM 7 που προβλήθηκε αποκλειστικά στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».

Η Ζενεβιέβ τον ενημερώνει πως είναι ο πρώτος που θα μάθει το...μυστικό, δηλαδή το concept της νέας δοκιμασίας. Τα μοντέλα θα πάρουν μέρος σε γυμνή φωτογράφιφη και η Ζεν επισημαίνει πως υπάρχει μία πολύ λεπτή γραμμή που χωρίζει την προκλητικότητα από την τέχνη. Στο GNTM θέλουν να δουν τέχνη!

Στο αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο ακούμε τη Σταυρούλα να κλαίει. «Δεν μπορώ να το κάνω αυτό», λέει, με τη Ζενεβιέβ να προσπαθεί να την καθησυχάσει και να της εξηγεί ότι δε θα είναι γυμνή στη φωτογράφιση.

Κάποιοι από τους διαγωνιζόμενους δυσανασχετούν με τη στάση της. «Πάλι κλαίει;», σχολιάζουν.

Μη χάσετε απόψε το νέο επεισόδιο του GNTM στις 21:00!

Δείτε τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα