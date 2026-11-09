Τρεις νεκροί και 14 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα στην περιοχή Αλία της Σμύρνης, στην Τουρκία. Η έκρηξη προκάλεσε μεγάλη φωτιά, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για την κατάσβεσή της, ενώ πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, καθώς στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικά οχήματα, ασθενοφόρα και ομάδες ασφαλείας. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

İzmir Valiliğinden HABAŞ açıklaması: 3 ölü, 3'ü ağır 14 yaralı https://t.co/ADScmMvKrh — İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) November 9, 2026

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε βιομηχανική εγκατάσταση επεξεργασίας σιδήρου και χάλυβα. Αμέσως μετά την έκρηξη εκδηλώθηκε φωτιά, η οποία κινητοποίησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Οι πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες και να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Παράλληλα, ασθενοφόρα βρίσκονται στην περιοχή για την παροχή βοήθειας και τη διακομιδή των τραυματιών, ενώ ομάδες ασφαλείας συμμετέχουν στην επιχείρηση.

İzmir Aliağa'da bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda ocak patladı.. Ayrıntılı bilgi gelince paylaşacağız.. Video: Ege İşçi Birliği https://t.co/bjWmw1D40K — İSİG Meclisi (@isigmeclisi) November 9, 2026

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, καθώς οι προσπάθειες κατάσβεσης δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Οι εικόνες από το εσωτερικό του εργοστασίου αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, ενώ οι πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή.

🚨JUST IN: A powerful explosion has hit the #HABAŞ Iron & Steel Factory in İzmir's Aliağa district, #Turkey. A massive fire is currently tearing through the facility. 10+ injured as per Local sources, with some potentially trapped inside. Emergency teams on site. #İzmir #Aliağa https://t.co/Jtyy2EL4ST — Almuhaqiq (@almuhaqiq777) November 9, 2026

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι ενέργειες για τη διασφάλιση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, καθώς οι καπνοί από τη φωτιά έχουν δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο σκηνικό.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη.