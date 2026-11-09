Έκρηξη σε εργοστάσιο στη Σμύρνη: Τρεις νεκροί και 14 τραυματίες

Πυροσβέστες επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τρεις νεκροί και 14 τραυματίες από έκρηξη σε εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα στη Σμύρνη.
  • Η έκρηξη προκάλεσε μεγάλη φωτιά και πυκνούς καπνούς στην περιοχή.
  • Πυροσβεστικές δυνάμεις και ασθενοφόρα έχουν σπεύσει στο σημείο για κατάσβεση και βοήθεια.
  • Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη με τις προσπάθειες κατάσβεσης σε εξέλιξη.
  • Δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τα αίτια της έκρηξης.

Τρεις νεκροί και 14 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα στην περιοχή Αλία της Σμύρνης, στην Τουρκία. Η έκρηξη προκάλεσε μεγάλη φωτιά, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για την κατάσβεσή της, ενώ πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, καθώς στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικά οχήματα, ασθενοφόρα και ομάδες ασφαλείας. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

 

 

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε βιομηχανική εγκατάσταση επεξεργασίας σιδήρου και χάλυβα. Αμέσως μετά την έκρηξη εκδηλώθηκε φωτιά, η οποία κινητοποίησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Οι πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες και να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Παράλληλα, ασθενοφόρα βρίσκονται στην περιοχή για την παροχή βοήθειας και τη διακομιδή των τραυματιών, ενώ ομάδες ασφαλείας συμμετέχουν στην επιχείρηση.

 

 

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, καθώς οι προσπάθειες κατάσβεσης δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Οι εικόνες από το εσωτερικό του εργοστασίου αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, ενώ οι πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή.

 

 

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι ενέργειες για τη διασφάλιση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, καθώς οι καπνοί από τη φωτιά έχουν δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο σκηνικό.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη.

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