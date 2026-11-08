Σιδηροδρομική τραγωδία στην Αίγυπτο: Eπτά νεκροί & 112 τραυματίες

Εκτροχιάστηκαν βαγόνια όταν ένα τρένο συγκρούστηκε με άλλο

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Πρώτη Δημοσίευση: 08.11.26, 19:04
Σιδηροδρομική τραγωδία στην Αίγυπτο/ ρεπορτάζ Κωστή Βέιμου στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

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Στους επτά ανέρχονται οι νεκροί από τη σιδηροδρομική τραγωδία που σημειώθηκε σήμερα στην Αίγυπτο. Οι τραυματίες είναι 112.

Σιδηροδρομική τραγωδία στην Αίγυπτο/ ΑΡ

Σιδηροδρομική τραγωδία στην Αίγυπτο/ ΑΡ

Δύο επιβατικά τρένα συγκρούστηκαν σε απόσταση περίπου 76 χιλιομέτρων, νότια του Κάιρου.

Eικόνες από το σημείο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Αίγυπτο/ βίντεο ΑΡ

Eικόνες από το σημείο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Αίγυπτο/ βίντεο ΑΡ

Η κρατική αρχή των σιδηροδρόμων ανακοίνωσε ότι το ένα τρένο που ταξίδευε από τη Γκίζα προς το Φαγιούμ συγκρούστηκε με το πίσω μέρος του άλλου τρένου που ταξίδευε με κατεύθυνση από το Κάιρο προς το Ασουάν, με συνέπεια τον εκτροχιασμό αρκετών βαγονιών.

Σιδηροδρομική τραγωδία στην Αίγυπτο/ ΑΡ

Σιδηροδρομική τραγωδία στην Αίγυπτο/ ΑΡ

Ο πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι διέταξε την διεξαγωγή ταχείας έρευνας και δήλωσε ότι οποιοσδήποτε εντοπιστεί να έχει παραμελήσει τα καθήκοντά του θα βρεθεί αντιμέτωπος με τις ευθύνες του, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Σιδηροδρομική τραγωδία στην Αίγυπτο/ ΑΡ

Σιδηροδρομική τραγωδία στην Αίγυπτο/ ΑΡ

Συνεργεία έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο της σύγκρουσης για την αποκατάσταση της λειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής, σύμφωνα με την ίδια αρχή, χωρίς να υπάρχει κάποια ένδειξη για τη χρονική διάρκεια των προσπαθειών αποκατάστασης.
 

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