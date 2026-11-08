Κρακοβία: Νεκροί οι γονείς & η αδελφή του δράστη- Το βίντεο δύο χρόνια πριν

Φόρος τιμής στα θύματα της επίθεσης & διήμερο πένθος στην Πολωνία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.11.26 , 21:45 Τα Φαντάσματα: Η Μαρίνα ζωγραφίζει το πορτρέτο του Γεράσιμου
08.11.26 , 21:27 Σιδηροδρομική τραγωδία στην Αίγυπτο: Eπτά νεκροί & 112 τραυματίες
08.11.26 , 20:42 Άγιος Παντελεήμονας: Εντοπίστηκε σορός μέσα σε βαλίτσα
08.11.26 , 20:38 Καλώδιο Κρήτης- Κύπρου: «Οι Γάλλοι προχώρησαν σε ενημέρωση της Τουρκίας»
08.11.26 , 20:06 Κρακοβία: Νέα στοιχεία για τον δράστη- Το σύμβολο με τον σκελετό & το δόρυ
08.11.26 , 19:45 LINGO: Ναταλία & Παυλίνα στον τελικό - Το ποσό που κέρδισαν!
08.11.26 , 19:18 Moto Guzzi roadster 500: Ιδανική επιλογή για καθημερινές διαδρομές
08.11.26 , 18:40 LINGO: Ο Νίκος Μουτσινάς μας συστήνει τους νέους παίκτες!
08.11.26 , 18:07 Κρακοβία: Νεκροί οι γονείς & η αδελφή του δράστη- Το βίντεο δύο χρόνια πριν
08.11.26 , 17:50 Πατέρας για πρώτη φορά γνωστός Έλληνας τραγουδιστής - Γέννησε η σύζυγός του
08.11.26 , 17:32 Ισραήλ: O Γκάντι Άιζενκοτ ανέλαβε επίσημα την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης
08.11.26 , 17:11 Λένα Παπαληγούρα για Αναστάση Παπαληγούρα: «Ήταν πολύ τρυφερός»
08.11.26 , 17:10 43ος Μαραθώνιος: 85.000 δρομείς, ρεκόρ αγώνα & συγκίνηση στον τερματισμό
08.11.26 , 16:34 Πολεμική Αεροπορία: Γιορτάζουν τα «γεράκια» των αιθέρων
08.11.26 , 16:04 Τηλεφωνικές απάτες: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στο «στρατηγείο» σπείρας
Γεροντιδάκης για Ντορέττα: «Θέλω να έχω αυτόν τον άνθρωπο δίπλα μου»
Πατέρας για πρώτη φορά γνωστός Έλληνας τραγουδιστής - Γέννησε η σύζυγός του
Πόσα μετρητά να έχουμε στο σπίτι για τις 72 ώρες έκτακτης ανάγκης
Βάνα Μπάρμπα: «Όταν κατάλαβα ότι με πρόδωσαν δικοί μου, έπαθα εγκεφαλικό»
Άγιος Παντελεήμονας: Εντοπίστηκε σορός μέσα σε βαλίτσα
Από τι πέθανε ο Γιάννης Αγγελάκης – Τον βρήκε νεκρό στο πάτωμα η Αστυνομία
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Τα δώρα των παιδιών της για τη γιορτή της - Δείτε τα
Μαριάντα Πιερίδη: Τα νέα για την υγεία της - Το μήνυμα από το νοσοκομείο
Βασίλης Μπισμπίκης: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο του κι οι δημόσιες ευχές
Λένα Παπαληγούρα για Αναστάση Παπαληγούρα: «Ήταν πολύ τρυφερός»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Δείτε στο βίντεο της Δέσποινας Μανδελενάκη τις νέες πληροφορίες σχετικά με την τραγωδία που βύθισε στο πένθος την Πολωνία/ Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Διήμερο εθνικό πένθος στην Πολωνία μετά το μακελειό στην Κρακοβία με έξι νεκρούς και 15 τραυματίες.
  • Ο δράστης, 24χρονος Μίχαλ Οκσίνσκι, συνελήφθη μετά από ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
  • Βρέθηκαν νεκροί οι γονείς και η αδελφή του δράστη στο σπίτι τους, με τραύματα από σφαίρες.
  • Η εισαγγελία ερευνά την υπόθεση ως πιθανή τρομοκρατική ενέργεια.
  • Ο δράστης και η οικογένειά του κατείχαν πυροβόλα όπλα.

Σε διήμερο εθνικό πένθος βρίσκεται η Πολωνία μετά το μακελειό στην Κεντρική πλατεία της Κρακοβίας με έξι νεκρούς και 15 τραυματίες, χθες το απόγευμα. 

Σε διήμερο εθνικό πένθος η Πολωνία/ AP Photo/Beata Zawrzel

Σε διήμερο εθνικό πένθος η Πολωνία/ AP Photo/Beata Zawrzel

Ο δράστης, ο 24χρονος Πολωνός Μίχαλ Οκσίνσκι, συνελήφθη αφότου τραυματίστηκε σε ανταλλαγή πυρών με δύο αστυνομικούς, που τον σταμάτησαν με κίνδυνο τη ζωή τους. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας υποβληθεί σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις.

Ο 24χρονος σκότωσε την οικογένειά του πριν βγει στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας, σκορπώντας τον θάνατο/ AP Photo/Beata Zawrzel

Ο 24χρονος σκότωσε την οικογένειά του πριν βγει στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας, σκορπώντας τον θάνατο/ AP Photo/Beata Zawrzel

Λίγες ώρες αργότερα, οι Αρχές βρήκαν νεκρούς στο σπίτι του τους γονείς και την αδελφή του. Σήμερα, η εισαγγελία ερευνά την υπόθεση ως πιθανή τρομοκρατική ενέργεια.

Πολωνία: Τρεις νεκροί στο σπίτι του μακελάρη της Κρακοβίας

Κρακοβία: Εκτέλεσε την οικογένειά του πριν βγει στον δρόμο και σκορπίσει τον θάνατο

Σχεδόν 200 χιλιόμετρα μακριά από την Κρακοβία, οι ειδικές δυνάμεις ερεύνησαν το σπίτι όπου έμενε ο δράστης. Μέσα βρήκαν τρεις νεκρούς, τους γονείς και την μόλις 21 ετών αδερφή του δράστη. Έφεραν τραύματα από σφαίρες. 

Κρακοβία: Νεκροί οι γονείς & η αδελφή του δράστη- Το βίντεο δύο χρόνια πριν

«Ο δράστης- τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του- κατείχαν όπλα, συγκεκριμένα πυροβόλα όπλα», είπε ο αρχηγός της πολωνικής αστυνομίας.

Κρακοβία: Νεκροί οι γονείς & η αδελφή του δράστη- Το βίντεο δύο χρόνια πριν

Στο μεταξύ, ένα βίντεο, δύο χρόνια πριν την τραγωδία, με τους γονείς και την αδελφή του, είδε το φως της δημοσιότητας. Ήταν τον Μάρτιο του 2024, όταν η νεαρή Μαγκνταλένα Οκσίνσκα παρουσίασε έργα της σε έκθεση ζωγραφικής. Η τοπική τηλεόραση κατέγραψε την εκδήλωση. Εκεί ήταν και οι γονείς της, Ρενάτα και Γιάνους. 

Κρακοβία: Νεκροί οι γονείς & η αδελφή του δράστη- Το βίντεο δύο χρόνια πριν

Σήμερα η ιστορική πλατεία παραμένει υπό αστυνομικό έλεγχο. Λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων, αποκλεισμένοι δρόμοι και αυστηροί έλεγχοι. 

H αιματηρή επίθεση στην «καρδιά» της Κρακοβίας

Ο 24χρονος με ακροδεξιές πεποιθήσεις, εισέβαλε με το όχημά του στην πολυσύχναστη Κεντρική πλατεία της Κρακοβίας και άνοιξε πυρ αδιακρίτως, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 15.

Κρακοβία: Μακελειό σε κεντρική πλατεία - Έξι νεκροί από πυροβολισμούς

Τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους κατά τους πυροβολισμούς. Τρεις από τις γυναίκες και ένας από τους άνδρες ήταν Πολωνοί, δήλωσε την Κυριακή ο Κριστόφ Γιαν Κλέτσαρ, περιφερειάρχης της Μικρής Πολωνίας. Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται επίσης ένας άνδρας από το Ηνωμένο Βασίλειο και μια γυναίκα από την Αυστρία.

Οι έρευνες στο όχημα που χρησιμοποίησε ο 24χρονος μακελάρης/ (AP Photo/Beata Zawrzel)

Οι έρευνες στο όχημα που χρησιμοποίησε ο 24χρονος μακελάρης/ (AP Photo/Beata Zawrzel)

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται πέντε αλλοδαποί, οι οποίοι κατάγονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πορτογαλία, τη Ρωσία, τη Γερμανία και την Αυστρία.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει έναν αστυνομικό να πυροβολεί επανειλημμένα τον δράστη, ο οποίος βρισκόταν πεσμένος στον δρόμο. Στη συνέχεια, ο αστυνομικός κατέρρευσε αργά στο έδαφος. Οι δύο αστυνομικοί που ακινητοποίησαν τον ένοπλο —σε μια ενέργεια που οι αρχές χαρακτήρισαν ηρωική— νοσηλεύονται.

Αποκλεισμένη η κεντρική πλατεία της Κρακοβίας από αστυνομικές δυνάμεις/ AP Photo/Beata Zawrzel

Αποκλεισμένη η κεντρική πλατεία της Κρακοβίας από αστυνομικές δυνάμεις/ AP Photo/Beata Zawrzel

«Αν δεν υπήρχε η αποτελεσματική και ανιδιοτελής παρέμβαση αυτών των δύο νέων ανδρών, ο αριθμός των θυμάτων θα μπορούσε να ήταν σημαντικά μεγαλύτερος», δήλωσε ο περιφερειάρχης της Μικρής Πολωνίας.

Φόρος τιμής στη μνήμη των θυμάτων - Σίγησε το σάλπισμα από τη Βασιλική της Αγίας Μαρίας 

Μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, πολίτες είχαν αφήσει κεριά στη μνήμη των θυμάτων. Η πλατεία παρέμεινε εν μέρει κλειστή την Κυριακή, καθώς οι αρχές συνέχιζαν τις έρευνές τους.

Κεριά και λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων της Κρακοβίας/ AP Photo/Beata Zawrzel

Κεριά και λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων της Κρακοβίας/ AP Photo/Beata Zawrzel

Το παραδοσιακό σήμα με τρομπέτα από τη Βασιλική της Αγίας Μαρίας —μια μελωδία πέντε νοτών που ακούγεται κάθε ώρα από τον ψηλότερο πύργο της εκκλησίας στην Κεντρική Πλατεία— διακόπηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας ως φόρος τιμής στα θύματα. Ήταν η πρώτη φορά που το σήμα αυτό δεν ακούστηκε από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Υπό αστυνομική περιφρούρηση η κεντρική πλατεία της Κρακοβίας/AP Photo/Beata Zawrzel

Υπό αστυνομική περιφρούρηση η κεντρική πλατεία της Κρακοβίας/AP Photo/Beata Zawrzel

Το απόγευμα της Κυριακής, η εκκλησία της Αγίας Άννας στην Κρακοβία γέμισε με κόσμο που παρευρέθηκε σε επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα της τραγωδίας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΡΑΚΟΒΙΑ
 |
ΕΠΙΘΕΣΗ
 |
ΔΡΑΣΤΗΣ
 |
ΘΑΝΑΤΟΣ
 |
ΠΕΝΘΟΣ
 |
ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ
 |
ΠΟΛΩΝΙΑ
 |
ΜΑΚΕΛΕΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σιδηροδρομική τραγωδία στην Αίγυπτο: Tέσσερις νεκροί & 88 τραυματίες
Κοσμος
Σιδηροδρομική τραγωδία στην Αίγυπτο: Eπτά νεκροί & 112 τραυματίες
Νέα στοιχεία για τον δράστη της επίθεσης στην Κρακοβία
Κοσμος
Κρακοβία: Νέα στοιχεία για τον δράστη- Το σύμβολο με τον σκελετό & το δόρυ
Ο Γκάντι Άιζενκοτ αναλαμβάνει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης
Κοσμος
Ισραήλ: O Γκάντι Άιζενκοτ ανέλαβε επίσημα την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης
Πολωνία: Τρεις νεκροί εντοπίστηκαν στο σπίτι του μακελάρη της Κρακοβίας
Κοσμος
Πολωνία: Τρεις νεκροί στο σπίτι του μακελάρη της Κρακοβίας
Διαδηλώσεις στη Γαλλία: Επεισόδια και συλλήψεις
Κοσμος
Διαδηλώσεις στη Γαλλία: Επεισόδια και συγκρούσεις στο Παρίσι & άλλες πόλεις
Κρακοβία: Πυροβολισμοί στην κεντρική αγορά- Tουλάχιστον 5 νεκροί
Κοσμος
Κρακοβία: Μακελειό σε κεντρική πλατεία - Έξι νεκροί από πυροβολισμούς
Λευκός Οίκος νέος προσωπάρχης
Κοσμος
ΗΠΑ: Ξεκίνησαν οι αλλαγές μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών
Τα Καλύτερα Ταξίδια Για Το 2027
Κοσμος
Ταξίδια 2027: Οι top προορισμοί στο εξωτερικό για τη χρονιά που έρχεται
Τουρκικό ΥΠΕΞ: «Ακυρώσαμε Τις NAVTEX Αθήνας και Λευκωσίας»
Κοσμος
Τουρκικό ΥΠΕΞ: «Ακυρώσαμε τις NAVTEX Αθήνας και Λευκωσίας για το καλώδιο»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top