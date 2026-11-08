Δείτε στο βίντεο της Δέσποινας Μανδελενάκη τις νέες πληροφορίες σχετικά με την τραγωδία που βύθισε στο πένθος την Πολωνία/ Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Σε διήμερο εθνικό πένθος βρίσκεται η Πολωνία μετά το μακελειό στην Κεντρική πλατεία της Κρακοβίας με έξι νεκρούς και 15 τραυματίες, χθες το απόγευμα.

Σε διήμερο εθνικό πένθος η Πολωνία/ AP Photo/Beata Zawrzel

Ο δράστης, ο 24χρονος Πολωνός Μίχαλ Οκσίνσκι, συνελήφθη αφότου τραυματίστηκε σε ανταλλαγή πυρών με δύο αστυνομικούς, που τον σταμάτησαν με κίνδυνο τη ζωή τους. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας υποβληθεί σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις.

Ο 24χρονος σκότωσε την οικογένειά του πριν βγει στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας, σκορπώντας τον θάνατο/ AP Photo/Beata Zawrzel

Λίγες ώρες αργότερα, οι Αρχές βρήκαν νεκρούς στο σπίτι του τους γονείς και την αδελφή του. Σήμερα, η εισαγγελία ερευνά την υπόθεση ως πιθανή τρομοκρατική ενέργεια.

Κρακοβία: Εκτέλεσε την οικογένειά του πριν βγει στον δρόμο και σκορπίσει τον θάνατο

Σχεδόν 200 χιλιόμετρα μακριά από την Κρακοβία, οι ειδικές δυνάμεις ερεύνησαν το σπίτι όπου έμενε ο δράστης. Μέσα βρήκαν τρεις νεκρούς, τους γονείς και την μόλις 21 ετών αδερφή του δράστη. Έφεραν τραύματα από σφαίρες.

«Ο δράστης- τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του- κατείχαν όπλα, συγκεκριμένα πυροβόλα όπλα», είπε ο αρχηγός της πολωνικής αστυνομίας.

Στο μεταξύ, ένα βίντεο, δύο χρόνια πριν την τραγωδία, με τους γονείς και την αδελφή του, είδε το φως της δημοσιότητας. Ήταν τον Μάρτιο του 2024, όταν η νεαρή Μαγκνταλένα Οκσίνσκα παρουσίασε έργα της σε έκθεση ζωγραφικής. Η τοπική τηλεόραση κατέγραψε την εκδήλωση. Εκεί ήταν και οι γονείς της, Ρενάτα και Γιάνους.

Σήμερα η ιστορική πλατεία παραμένει υπό αστυνομικό έλεγχο. Λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων, αποκλεισμένοι δρόμοι και αυστηροί έλεγχοι.

H αιματηρή επίθεση στην «καρδιά» της Κρακοβίας

Ο 24χρονος με ακροδεξιές πεποιθήσεις, εισέβαλε με το όχημά του στην πολυσύχναστη Κεντρική πλατεία της Κρακοβίας και άνοιξε πυρ αδιακρίτως, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 15.

Τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους κατά τους πυροβολισμούς. Τρεις από τις γυναίκες και ένας από τους άνδρες ήταν Πολωνοί, δήλωσε την Κυριακή ο Κριστόφ Γιαν Κλέτσαρ, περιφερειάρχης της Μικρής Πολωνίας. Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται επίσης ένας άνδρας από το Ηνωμένο Βασίλειο και μια γυναίκα από την Αυστρία.

Οι έρευνες στο όχημα που χρησιμοποίησε ο 24χρονος μακελάρης/ (AP Photo/Beata Zawrzel)

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται πέντε αλλοδαποί, οι οποίοι κατάγονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πορτογαλία, τη Ρωσία, τη Γερμανία και την Αυστρία.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει έναν αστυνομικό να πυροβολεί επανειλημμένα τον δράστη, ο οποίος βρισκόταν πεσμένος στον δρόμο. Στη συνέχεια, ο αστυνομικός κατέρρευσε αργά στο έδαφος. Οι δύο αστυνομικοί που ακινητοποίησαν τον ένοπλο —σε μια ενέργεια που οι αρχές χαρακτήρισαν ηρωική— νοσηλεύονται.

Αποκλεισμένη η κεντρική πλατεία της Κρακοβίας από αστυνομικές δυνάμεις/ AP Photo/Beata Zawrzel

«Αν δεν υπήρχε η αποτελεσματική και ανιδιοτελής παρέμβαση αυτών των δύο νέων ανδρών, ο αριθμός των θυμάτων θα μπορούσε να ήταν σημαντικά μεγαλύτερος», δήλωσε ο περιφερειάρχης της Μικρής Πολωνίας.

Φόρος τιμής στη μνήμη των θυμάτων - Σίγησε το σάλπισμα από τη Βασιλική της Αγίας Μαρίας

Μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, πολίτες είχαν αφήσει κεριά στη μνήμη των θυμάτων. Η πλατεία παρέμεινε εν μέρει κλειστή την Κυριακή, καθώς οι αρχές συνέχιζαν τις έρευνές τους.

Κεριά και λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων της Κρακοβίας/ AP Photo/Beata Zawrzel

Το παραδοσιακό σήμα με τρομπέτα από τη Βασιλική της Αγίας Μαρίας —μια μελωδία πέντε νοτών που ακούγεται κάθε ώρα από τον ψηλότερο πύργο της εκκλησίας στην Κεντρική Πλατεία— διακόπηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας ως φόρος τιμής στα θύματα. Ήταν η πρώτη φορά που το σήμα αυτό δεν ακούστηκε από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Υπό αστυνομική περιφρούρηση η κεντρική πλατεία της Κρακοβίας/AP Photo/Beata Zawrzel

Το απόγευμα της Κυριακής, η εκκλησία της Αγίας Άννας στην Κρακοβία γέμισε με κόσμο που παρευρέθηκε σε επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα της τραγωδίας.