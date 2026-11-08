Τη δυνατότητα να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις στο Ε9, χωρίς να πληρώσουν αναδρομικό ΕΝΦΙΑ, τόκους και πρόστιμα, αποκτούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων για δηλώσεις που αφορούν την περίοδο 2014 έως και 2026.
Η ευνοϊκή ρύθμιση περιλαμβάνεται στο άρθρο 51 του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή, και συνδέεται με την προγραμματισμένη ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) τον Δεκέμβριο.
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