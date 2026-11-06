Συντάξεις: Η Κομισιόν προβλέπει όριο 68 ετών στην Ελλάδα από το 2030

Σε ποιο έτος εξετάζεται να ισχύσει όριο συνταξιοδότησης στα… 72 χρόνια

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Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση, βίντεο Σκάι
Σύνταξη στα 68 για τους Έλληνες «βλέπει» η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (βίντεο Σκάι)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κομισιόν προβλέπει αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στην Ελλάδα στα 68 έτη από το 2030.
  • Το σημερινό όριο είναι 67 έτη.
  • Οι προβλέψεις περιλαμβάνουν αλλαγές στο ασφαλιστικό και την αγορά εργασίας στην ΕΕ.
  • Μέχρι το 2080, το όριο πλήρους συνταξιοδότησης αναμένεται να φτάσει τα 72 έτη.
  • Τα ηλικιακά όρια για πρόωρη συνταξιοδότηση θα είναι κοινά για άνδρες και γυναίκες.

Αύξηση του γενικού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στην Ελλάδα στα 68 έτη από το 2030, έναντι των 67 που ισχύουν σήμερα, προβλέπει η Κομισιόν στο Aegeing Report. Η προοπτική αλλαγών μέσα στην επόμενη τριετία εντάσσεται στις μακροπρόθεσμες προβολές της για το ασφαλιστικό, την αγορά εργασίας και το δημογραφικό στην ΕΕ και στα επιμέρους κράτη.

Οι προβλέψεις εκτείνονται έως το 2080, όταν το όριο πλήρους συνταξιοδότησης εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 72 έτη. Αντίστοιχη ανοδική πορεία προβλέπεται για την πρόωρη συνταξιοδότηση, με τα ηλικιακά όρια να είναι κοινά για άνδρες και γυναίκες.

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