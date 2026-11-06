Αύξηση του γενικού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στην Ελλάδα στα 68 έτη από το 2030, έναντι των 67 που ισχύουν σήμερα, προβλέπει η Κομισιόν στο Aegeing Report. Η προοπτική αλλαγών μέσα στην επόμενη τριετία εντάσσεται στις μακροπρόθεσμες προβολές της για το ασφαλιστικό, την αγορά εργασίας και το δημογραφικό στην ΕΕ και στα επιμέρους κράτη.
Οι προβλέψεις εκτείνονται έως το 2080, όταν το όριο πλήρους συνταξιοδότησης εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 72 έτη. Αντίστοιχη ανοδική πορεία προβλέπεται για την πρόωρη συνταξιοδότηση, με τα ηλικιακά όρια να είναι κοινά για άνδρες και γυναίκες.
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr