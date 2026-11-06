Ριάνα: Έγινε Σέξι Χριστουγεννιάτικο Δώρο Για Τους Followers

Λίγο πριν μίας και επίσημα ο Δεκέμβριος, η Ριάνα αποφάσισε να μας βάλει σε... εορταστικό - και super hot -κλίμα. Η 38χρονη τραγουδίστρια και επιχειρηματίας πόζαρε με κόκκινα, αποκαλυπτικά εσώρουχα για χάρη της νέας καμπάνιας της Savage X Fenty.

Με ένα τολμηρό κόκκινο κορμάκι από floral δαντέλα και κάλτσες μέχρι τους μηρούς, η απόλυτη queen Riri αναδεικνύει τις καμπύλες της και αποδεικνύει γιατί παραμένει ένα από τα πιο hot πρόσωπα της παγκόσμιας showbiz.

Και επειδή η ίδια ξέρει ακριβώς τι γίνεται, δεν άφησε τίποτα στην τύχη ούτε στη λεζάντα, κι έγραψε χαρακτηριστικά: «Όταν το να είσαι άτακτη σε κάνει δώρο!».

Φυσικά, η επίσημη σελίδα της εταιρείας της έσπευσε να βάλει λάδι στη φωτιά, σχολιάζοντας κάτω από την ανάρτηση: «Το να βρίσκεσαι στη λίστα των φρόνιμων είναι υπερεκτιμημένο!»

Τα σχόλια και τα likes κάτω από τις φωτογραφίες έπεσαν «βροχή», με τους fans να παραληρούν και να αφήνουν επικά σχόλια όπως: «Ο Άγιος Βασίλης θα δυσκολευτεί πολύ να ανταγωνιστεί αυτό το δώρο…» και «Άτακτη και ποτέ φρόνιμη!».

Ένα είναι σίγουρο: Η Ριάνα ξέρει πώς να κλέβει την παράσταση!

Δες την ανάρτηση: