Καρακατσάνη: Η απολαυστική εξομολόγηση της «Θεοφανίας» στη Ζήνα

Η αδυναμία στον τετράχρονο γιο της, Αποστόλη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ευαγγελία Καρακατσάνη, γνωστή ως Θεοφανία από 'Τα Φαντάσματα', μίλησε για τις προκλήσεις του ρόλου της στην εκπομπή 'Πρώτος Καφές με τη Ζήνα'.
  • Αναφέρθηκε στην οικογενειακή της ζωή, τον 4χρονο γιο της Αποστόλη και την οικογενειακή τους συνήθεια να παρακολουθούν τη σειρά μαζί.
  • Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι έχει ένα γνωστό επίθετο και ότι μέχρι τα 27 της χρόνια ήταν φουρνάρισσα και τραγουδίστρια της Όπερας.
  • Η σκηνή που θα προβληθεί την Κυριακή απαιτεί από την ηρωίδα της να είναι πιο τρομακτική, κάτι που προσθέτει ενδιαφέρον στον ρόλο της.

Στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» μίλησε η Θεοφανία από «Τα Φαντάσματα» —κατά κόσμον Ευαγγελία Καρακατσάνη— αποκαλύπτοντας τις δυσκολίες αλλά και τη γοητεία του ρόλου της.

Καρακατσάνη: Η απολαυστική εξομολόγηση της «Θεοφανίας» στη Ζήνα

«Η Θεοφανία από τα φαντάσματα έχει μία αντιμετώπιση που δυστυχώς στην ηλικία μας δεν την έχουμε. Για να βγει πιο αθώα δυσκολεύτηκα. Έχω ένα επίθετο πολύ γνωστό. Με ρωτάνε λοιπόν αν έχω σχέση με τον ηθοποιό Θύμιο Καρακατσάνη και τους λέω όχι έχω με τον φούρναρη. Μέχρι τα 27 μου χρόνια ήμουν φουρνάρισσα. ήμουν και τραγουδίστρια της Όπερας. Έπαιξα και σε παιδική σκηνή με την Κάρμεν Ρουγγέρη» αποκάλυψε η ηθοποιός η οποία στη δημοφιλή σειρά του Star υποδύεται την Παρθένα Αθηναία που ούτε και η ίδια δεν ξέρει ακόμα με ποιο τρόπο πέθανε και έγινε Φάντασμα. 

Καρακατσάνη: Η απολαυστική εξομολόγηση της «Θεοφανίας» στη Ζήνα

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια της Όπερας, αναφέρθηκε και στον 4 ετών γιο της Αποστόλη ο οποίος τη βλέπει στην τηλεόραση και γελάει.

«‘Εχω ένα παιδί 4 ετών τον Αποστόλη. Όταν με βλέπει γελάει. Γελάμε πολύ. Μαζευόμαστε οικογενειακώς και βλέπουμε τα Φαντάσματα. Έχω και άλλες τρεις αδερφές και ο Αλέξανδρος ο σύζυγός μου άλλα τρία αδέρφια και μαζευόμαστε όλοι μαζί και βλέπουμε Φαντάσματα»

 Μάλιστα όπως είπε η συγκεκριμένη σκηνή που θα προβληθεί το βράδυ της Κυριακής στις 21:00 μέσα από τη συχνότητα του Star, ήταν πολύ ωραία καθώς έπρεπε ως Θεοφανία να είναι πιο τρομακτική γιατί γενικώς δεν είναι. Αλλά αυτό ήταν και το ενδιαφέρον.

Δείτε τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

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ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
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