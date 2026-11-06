Σιφναίου: Τα λόγια των ανθρώπων που έζησαν μαζί της τη «χρυσή εποχή»

Τι είπαν σπουδαία μοντέλα για τον χαμό της σπουδαίας Ελευθερίας Σιφναίου

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Επιμέλεια STAR.GR
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Μεγάλη θλίψη και βαθύ πόνο αισθάνεται η Δωροθέα Μερκούρη μετά τον θάνατο της καλής της φίλης Ελευθερίας Σιφναίου που το 2002 διέπρεψε ως top model τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό με κορυφαία στιγμή της καριέρας της η ανάδειξή της ως Europe Face of the Year το 2002.

Σιφναίου: Τα λόγια των ανθρώπων που έζησαν μαζί της τη «χρυσή εποχή»

Ελευθερία Σιφναίου: Πέθανε το γνωστό μοντέλο - Θλίψη στον χώρο της μόδας!

Δωροθέα Μερκούρη/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Δωροθέα Μερκούρη/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
 

«Έχω πονέσει τόσο πολύ με αυτή την απώλεια, είχε επιλέξει να μη μοιραστείς με τις φίλες της αυτό το φρικτό πράγμα που ζούσε(σ.σ: τη μάχη της με την ασθένεια), το ήξερε μόνο μία φίλη της και το παιδί της. Αυτή ήταν η επιλογή της και εγώ το σεβάστηκα και δεν την πίεζα. Καταλάβαινα πως κάτι δεν πάει καλά στην υγεία της. Είχε άλλα θέματα υγείας πιο πριν που μαζί με αυτό, δεν βοήθησαν. Η ψυχή της να ελευθερωθεί να μην πονάει άλλο» είπε το μοντέλο στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα. 

Eιρήνη Σκλήβα/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO

Eιρήνη Σκλήβα/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO

Δωροθέα και Ελευθερία υπήρξαν συνεργάτιδες ενώ τα τελευταία χρόνια η κοινή τους αγάπη για τα αδέσποτα τις έφερε πιο κοντά. 

Συνάδελφοί της από τον χώρο της μόδας, είναι από χθες “παγωμένοι” καθώς αυτό το λαμπερό της χαμόγελο χάθηκε για πάντα. 

«Οι αποχαιρετισμοί είναι πάντα πολύ δύσκολοι, η Ελευθερία ήταν μία υπέροχη επαγγελματίας και ένα υπέροχο κορίτσι. Είχε πολύ φωτεινά μάτια και ήταν πάντα με ένα χαμόγελο. Τραγουδούσε και μας έφτιαχνε το κέφι» εξομολογήθηκε η Ειρήνη Σκλήβα.

Συγκλονισμένη είναι και η Μάρα Δαρμουσλή από τον χαμό της φίλης της.

Μάρα Δαρμουσλή/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO

Μάρα Δαρμουσλή/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO

«Ήταν πολυτάλαντη, ασχολιόταν και με την κεραμική. Τα συλλυπητήρια στον μοναχογιός της που μπορεί να είναι ενήλικος αλλά δεν παύει να χρειάζεται μία μητέρα όπως όλοι μας» είπε.

Σιφναίου: Τα λόγια των ανθρώπων που έζησαν μαζί της τη «χρυσή εποχή»

Η Ελευθερία Σιφναίου το 2004, απέκτησε τον μοναχογιο της, Κωνσταντίνο τον οποίο μεγάλωσε μόνη της. Με αφορμή μάλιστα τη βάπτισή του άρχισε να κατασκευάζει χειροποίητα αξεσουάρ και σταδιακά εγκατέλειψε τον χώρο του μόντελιγκ για να αφοσιωθεί στην ανατροφή του μοναχογιού της. Μεγάλη της αγάπη και η κεραμική.

Το 2012, είχε φιλοξενηθεί στην εκπομπή που παρουσίαζε στο Star η Τατιάνα Στεφανίδου και είχε πει πως ο χώρος του μόντελινγκ είναι σκληρός. 

“Είχα μπει τότε με τις πλάτες του πατέρα μου για να δω πως είναι. Σαν χόμπι δηλαδή. Ο πατέρας του παιδιού μου ήταν ένας έρωτας καλοκαιρινός. Κάναμε το παιδί μετά από έξι μήνες. Δεν πήγε καλά η σχέση. Δεν ήμουν και ποτέ το κοριτσάκι μου ονειρευόμουν το νυφικό. Αν έβγαινε η σχέση καλώς. Αλλά δεν πήγε” 
 

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ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΙΦΝΑΙΟΥ
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ΜΑΡΑ ΔΑΡΜΟΥΣΛΗ
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ΕΙΡΗΝΗ ΣΚΛΗΒΑ
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