Η Δέσποινα Μοιραράκη διεκδικεί ένα ξεχωριστό αντικείμενο στο Cash or Trash!

Δείτε το νέο επεισόδιο σήμερα Πέμπτη στις 17:20 στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.11.26 , 15:06 Στη φυλακή ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ - Τα έριξε στον εθισμό του στον τζόγο
05.11.26 , 14:52 Παναγιώτης Μάργαρης: «Μεσόγειος», κάθε Κυριακή στο Theatre of the No
05.11.26 , 14:21 Ελένη Κρίτα: Η συγκλονιστική εξομολόγηση για τον θάνατο του συντρόφου της
05.11.26 , 14:18 Τσαφούλιας σε Λιάγκα: «Παραπλανάτε τον κόσμο, δεν είπα αυτό»
05.11.26 , 14:12 Η Pirelli φέρνει τις τρεις πιο μαλακές γόμες στο Interlagos
05.11.26 , 13:41 Η Δέσποινα Μοιραράκη διεκδικεί ένα ξεχωριστό αντικείμενο στο Cash or Trash!
05.11.26 , 13:36 Απειλές για βόμβα σε δύο πτήσεις της Aegean από Θεσσαλονίκη και Αθήνα
05.11.26 , 13:30 Σπ. Παπαδόπουλος: «Δεν μπορεί να ξεχαστεί η γνωριμία με τον μικρό Ανδρέα»
05.11.26 , 13:27 Κριστιάνο Ρονάλντο: Τέλος εποχής από την Εθνική Ομάδα
05.11.26 , 13:22 Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Στους δρόμους μαθητές και φοιτητές
05.11.26 , 13:11 Ποιος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2027;
05.11.26 , 13:09 Ατροπίνη: Κοκτέιλ ουσιών εντοπίστηκε στο σπίτι του γιατρού
05.11.26 , 13:00 Η Άλωση των Αθηνών από τις αδερφές Γαργάρα, από τις 19 Δεκεμβρίου
05.11.26 , 12:43 Μάγδα Τσαγγάνη: Ο Γιώργος Καπουτζίδης θα πληρώσει το κέντρο αποκατάστασης
05.11.26 , 12:43 Απειλές για βόμβες σε αεροσκάφη σε όλη την Ευρώπη
Μπέσσυ Μάλφα: Η ηλικία, το πραγματικό όνομα και ο γάμος με τον Σκιαδαρέση
Μάγδα Τσαγγάνη: Ο Γιώργος Καπουτζίδης θα πληρώσει το κέντρο αποκατάστασης
Γρηγόρης Αρναούτογλου – Κατερίνα Κόκλα: Ο γιος τους έγινε 13 ετών
Πηνελόπη Πλάκα - Τόλης Παπαδημητρίου: Από τώρα Χριστούγεννα για το ζευγάρι!
ΜΑΧΗ: Η Έλενα Τοπαλίδου στην επίσημη προβολή της ταινίας που πρωταγωνιστεί
Πανοπούλου: «Η Ρένα Βλαχοπούλου ήταν κουμπάρα μου και ξέχασε τα στέφανα»
Τσαφούλιας: H πώληση της ναυτιλιακής του εταιρίας & το πραγματικό επώνυμο
Έφη Ρασσιά: Η Βάλια από «Το Καφέ της Χαράς» έγινε δημοσιογράφος
Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Επίσημη εμφάνιση με τον σύντροφό της, Θύμιο Φράγκο
Ιωάννα Τούνη: Ο παραμυθένιος χριστουγεννιάτικος στολισμός στο σπίτι της
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το trailer του Cash or Trash

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται νέους πωλητές στο Cash or Trash, με ενδιαφέροντα αντικείμενα.
  • Η Χριστίνα παρουσιάζει ένα αντικείμενο που κεντρίζει το ενδιαφέρον της Δέσποινας, ενώ ο Ιάσονας έχει αμφιβολίες για το δικό του.
  • Νέα στοιχεία στη δημοπρασία περιλαμβάνουν ειδική κάρτα που καθορίζει τιμή εκκίνησης, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό.
  • Οι αγοραστές θα σχολιάζουν τις στρατηγικές και τις διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια των δημοπρασιών.
  • Δύο νέοι αγοραστές προσπαθούν να αλλάξουν τις ισορροπίες, διεκδικώντας συλλεκτικά αντικείμενα.

Σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στις 17:20, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές με τα ξεχωριστά αντικείμενά τους.  

Cash or Trash: Ένα συλλεκτικό αντικείμενο με την υπογραφή της Γκρέις Κέλι!

Η Χριστίνα γνωρίζει πολύ καλά την αξία του αντικειμένου που παρουσιάζει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash, γεγονός που κεντρίζει το ενδιαφέρον της Δέσποινας Μοιραράκη, η οποία θέλει να το διεκδικήσει .Η παρουσία της οικοδέσποινας της εκπομπής στο δωμάτιο των αγοραστών φέρνει νέα δεδομένα στη δημοπρασία και ανατρέπει τις ισορροπίες στις προσφορές. Πώς θα εξελιχθεί η διεκδίκηση;

Η Δέσποινα Μοιραράκη διεκδικεί ένα ξεχωριστό αντικείμενο στο Cash or Trash!

Ο νεαρός Ιάσονας έρχεται στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash, αλλά αποχωρεί από αυτό με αμφιβολίες για τη χρονική τοποθέτηση του αντικειμένου του. Ωστόσο, η αβεβαιότητα αυτή δε φαίνεται να επηρεάζει τις αρχικές του προσδοκίες, καθώς έχει αποφασίσει από την αρχή το ποσό που θέλει να διεκδικήσει. Θα καταφέρει να κλείσει τη συμφωνία που επιθυμεί; 

Cash or Trash: Το βραχιόλι που τρέλανε τους αγοραστές!

Η Δέσποινα Μοιραράκη διεκδικεί ένα ξεχωριστό αντικείμενο στο Cash or Trash!

Τα pop αντικείμενα αποτελούν αγαπημένη κατηγορία των αγοραστών του Cash or Trash και συχνά προκαλούν έντονο ενδιαφέρον. Θα συμβεί το ίδιο και με το ιδιαίτερο αντικείμενο του Δημήτρη, που αποδεικνύεται κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό σκαμπό;  

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις και νέες ανατροπές, για ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις δημοπρασίες! Για ορισμένα ιδιαίτερα αξιόλογα αντικείμενα, ο εκτιμητής θα έχει στη διάθεσή του μια ειδική κάρτα, την οποία θα προσφέρει στον πωλητή. Η κάρτα θα ορίζει πάντα ένα συγκεκριμένο ποσό ως τιμή εκκίνησης μιας δημοπρασίας, ανεξάρτητα από την  τιμή εκτίμησης. Σε αυτή την περίπτωση, όσοι αγοραστές  επιθυμούν να διεκδικήσουν το αντικείμενο, θα  είναι υποχρεωμένοι να ξεκινήσουν τις προσφορές από την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, γεγονός που αναμένεται να ανεβάσει τον ανταγωνισμό και να κάνει τις διαπραγματεύσεις ακόμα πιο συναρπαστικές!   

Cash or Trash: Η Φώτη από το MasterChef με πίνακα του H.R. Giger - Πούλησε;

Οι εκπλήξεις, όμως, δε σταματούν εκεί. Για πρώτη φορά, οι αγοραστές κάθε δημοπρασίας θα μπαίνουν στο booth και θα σχολιάζουν τους πωλητές, τις στρατηγικές και τις διαφωνίες μεταξύ τους, την εξέλιξη των δημοπρασιών, αλλά και την τελική έκβαση. Οι αντιδράσεις τους και οι αυθόρμητες ατάκες τους υπόσχονται να δώσουν μια νέα, ακόμα πιο απολαυστική διάσταση στις δημοπρασίες του Cash or Trash.

H Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει για ακόμα μια σεζόν το Cash or Trash

H Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει για ακόμα μια σεζόν το Cash or Trash

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο απολαυστικά επεισόδια! Κάθε αντικείμενο έχει τη δική του διαδρομή και τίποτα δεν είναι δεδομένο μέχρι να ανοίξει η πόρτα του δωματίου των αγοραστών. Εκεί, καθημερινά οι συλλέκτες κι επαγγελματίες του χώρου, είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν και να «κονταροχτυπηθούν» αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους, ανεβάζοντας τον ανταγωνισμό και τις προσφορές. Σε αυτή την άτυπη διαμάχη, ποια από τις δύο ομάδες αγοραστών θα είναι η κερδισμένη της σεζόν; 

Cash or Trash: Δείτε το βραχιόλι των 18 καρατίων που έφερε ο Τζον

Δυο νέοι αγοραστές, ο Γιώργος Φλαμπούρης κι ο Γιάννης Καρβουτζής έρχονται αποφασισμένοι να αλλάξουν τις ισορροπίες, διεκδικώντας τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά,  ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης,  ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδη, η έμπορος κοσμημάτων και ρολογιών Ειρήνη Πλευράκη, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε. 

Ο Θάνος Λούδος είναι ο εκτιμητής του Cash or Trash

Ο Θάνος Λούδος είναι ο εκτιμητής του Cash or Trash

Πρωταγωνιστές, όμως, είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές,  βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; 

Cash or Trash: Ο Ιωάννης φέρνει ένα φορητό εκκλησιαστικό όργανο!

Το Cash or Trash θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν. Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις! Ίσως η επόμενη συμφωνία να είναι η δική σου!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH TRAILER
 |
CASH OR TRASH
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
 |
ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Eurovision 2027: Ποιοι Κατέθεσαν Τραγούδι
Media
Ποιος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2027;
Δήμος Βερύκιος
Media
Γενέθλια για τον Δήμο Βερύκιο - Η έκπληξη του Happy Day
Μπήλιου: Επανασυνδέσεις & κεραυνοβόλοι έρωτες γι' αυτά τα ζώδια
Media
Μπήλιου: Επανασυνδέσεις & κεραυνοβόλοι έρωτες γι' αυτά τα ζώδια
Μπήλιου: Ερωτικές προβλέψεις για τον Νοέμβριο - Οι τυχεροί του μήνα
Media
Μπήλιου: Ερωτικές προβλέψεις για τον Νοέμβριο - Οι τυχεροί του μήνα
First Dates Τρέιλερ 5/11/26 - Νέα Ραντεβού, Νέοι Έρωτες!
Media
First Dates: «Έχεις ακούσει για μαμάκια; Υπάρχουν χειρότεροι;»
Αγγελική & Χρήστος: Ερωτεύτηκαν! Το τρυφερό φιλί
Media
First Dates: Αγγελική & Χρήστος ερωτεύτηκαν! Το τρυφερό φιλί τους
Ζέτα & Θοδωρής αποκαλύπτουν τι είχαν ζητήσει
Media
«Εντελώς λάθος πήγε!» – Ζέτα & Θοδωρής αποκαλύπτουν τι είχαν ζητήσει
Τροχός Της Τύχης: Απαιτητικός Ο Γρίφος Χωρίς Λύση
Media
Τροχός της Τύχης: Μόνο ένα γράμμα αποκαλύφθηκε- Δύσκολος ο γρίφος
Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Ένα συλλεκτικό αντικείμενο με την υπογραφή της Γκρέις Κέλι!
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top