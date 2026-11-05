Τη σημασία της σωματικής άσκησης στην πρόληψη της παχυσαρκίας και στην προστασία της υγείας αναδεικνύει το Υπουργείο Υγείας, μέσα από ένα μήνυμα που προτρέπει τους πολίτες να εντάξουν περισσότερη κίνηση στην καθημερινότητά τους.

«Υπάρχουν "ασκήσεις" που μας φέρνουν πιο κοντά στην υγεία. Υπάρχουν συνήθειες που μας χαρίζουν καλύτερη ζωή. Ο αθλητισμός και η άσκηση συμβάλλουν στην προστασία της υγείας, στην ευεξία και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής», αναφέρει το μήνυμα του υπουργείου Υγείας.

Σημειώνεται ότι η σημασία τους στην πρόληψη της παχυσαρκίας είναι μεγάλη. Στην Ελλάδα, περισσότεροι από ένας στους δύο ενήλικες είναι υπέρβαροι ή ζούν με παχυσαρκία.

«Η τακτική άσκηση, σε συνδυασμό με την ισορροπημένη διατροφή, αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο στην πρόληψη της παχυσαρκίας και στην προστασία της υγείας μας / Φωτογραφία: Unsplash.com

«Η τακτική άσκηση, σε συνδυασμό με την ισορροπημένη διατροφή, αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο στην πρόληψη της παχυσαρκίας και στην προστασία της υγείας μας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει στους ενήλικες 150-300 λεπτά μέτριας έντασης αερόβιας δραστηριότητας την εβδομάδα. Κάθε βήμα μετρά. Και το πρώτο μπορούμε να το κάνουμε σήμερα», σημειώνει, σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο και προσθέτει:

«Γι' αυτό, δένουμε τα αθλητικά μας και ξεκινάμε. Περπατάμε, κάνουμε ποδήλατο, παίζουμε με τα παιδιά μας, τρέχουμε. Βρίσκουμε τη δραστηριότητα που μας ευχαριστεί και την κάνουμε συνήθεια. Με τον δικό μας ρυθμό, με παρέα ή μόνοι, βάζουμε περισσότερη κίνηση και περισσότερη χαρά στη ζωή μας».

Ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, ενώνει τη φωνή του με τη Μαρία Αντωνά και τον Θάνο Πετρέλη, για τη συμμετοχή τους και την κοινωνική ευαισθησία τους. Το κοινό μήνυμά τους αξίζει να γίνει καθημερινή πράξη: «Άσκηση σημαίνει ζωή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Η ενέσιμη αγωγή ενδείκνεται για άτομα τα οποία είναι σε επίπεδα νοσογόνου παχυσαρκίας»

Για τη σημασία της πρόληψης και την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, καθώς και για τις ενέσιμες αγωγές, μίλησε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» η ενδοκρινολόγος και διαβητολόγος Οδύσσεια Κωνστάντουρα, επισημαίνοντας αρχικά ότι: «Θέλω σήμερα να επισημάνω κάτι πολύ σημαντικό, ότι η παχυσαρκία πλέον έχει συγκαταλεγεί στα νοσήματα. Η παχυσαρκία συσχετίζεται με μια σωρεία νοσημάτων όπως είναι ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, η υπέρταση, ο αυξημένος καρδιαγγειακός κίνδυνος, το μεταβολικό σύνδρομο, η λιπώδη διήθηση ήπατος, οπότε το άτομο το οποίο έχει παραπάνω βάρος, όντως θα πρέπει να προβεί σε απώλεια, για να μπορέσει να λύσει όλα τα παραπάνω προβλήματα».



Για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει κάποιος που πάσχει από παχυσαρκία και θέλει να προβεί σε απώλεια βάρους, η Οδύσσεια Κωνστάντουρα επεσήμανε ότι: «Καταρχήν θα πρέπει να γίνει ένας έλεγχος αιματολογικός, θα πρέπει να γίνει ορμονικός έλεγχος σε γυναίκες, ελέγχουμε τα επινεφρίδια, επίσης θα πρέπει να γίνει υπερηχογραφικός έλεγχος και εξετάσεις αίματος, οι οποίες περιλαμβάνουν την καλή ή όχι λειτουργία του θυρεοειδούς μας».

Τέλος για την ενέσιμη αγωγή που αφορά στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και για το εάν ενδείκνυται για όλους, η Οδύσσεια Κωνστάντουρα, τόνισε ότι: «Ενδείκνεται για άτομα τα οποία είναι σε επίπεδα νοσογόνου παχυσαρκίας και είναι υποχρεωτικό να ακολουθήσουν συγκεκριμένη διατροφή, η οποία στηρίζεται κυρίως στην πρωτεΐνη. Πρέπει να πάρουν συγκεκριμένα συμπληρώματα, γιατί κάποια άτομα μπορεί να εμφανίσουν προβλήματα με την απορρόφηση και της βιταμίνης B12, της βιταμίνης D ή να εμφανίσουν τριχόπτωση», ενώ συνέχισε λέγοντας: «Με τη διακοπή της συγκεκριμένης φαρμακευτικής αγωγής, προφανώς και αίρεται η συγκεκριμένη λειτουργία των φαρμάκων. Το σημαντικό είναι ότι η διακοπή θα πρέπει να γίνει σταδιακά με τη βοήθεια του γιατρού και δη του ενδοκρινολόγου και ανάλογα με τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε αποφασίζουμε αν θα μπούμε σε μια πολύ μικρή δόση συντήρησης».

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