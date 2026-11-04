Kαρκίνος τραχήλου της μήτρας: Αύξηση των θανάτων προβλέπει νέα μελέτη

Τα νέα περιστατικά ενδέχεται να αυξηθούν κατά 20,2% παγκοσμίως

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Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Unsplash.com
Kαρκίνος τραχήλου: Νέο όπλο για τον καρκίνο, σύντομα και στην Ελλάδα / Βίντεο: Alpha

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Τα νέα περιστατικά καρκίνου του τραχήλου της μήτρας παγκοσμίως ενδέχεται να αυξηθούν κατά 20,2% και οι θάνατοι από τη νόσο κατά 39,3% έως το 2050, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Nature Medicine».

Καρκίνος τραχήλου της μήτρας: Τα συμπτώματα και πώς μπορεί να νικηθεί

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας μπορεί σε μεγάλο βαθμό να προληφθεί. Οι στρατηγικές για την εξάλειψή του βασίζονται στον εμβολιασμό κατά του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV), στον προσυμπτωματικό έλεγχο και στη θεραπεία των παθήσεων του τραχήλου της μήτρας. Ωστόσο, η πρόσβαση σε αυτά τα μέτρα διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα. Το 2023, ο ηλικιακά τυποποιημένος δείκτης εμφάνισης καρκίνου του τραχήλου της μήτρας ήταν περισσότερο από τέσσερις φορές υψηλότερος στις χώρες χαμηλού εισοδήματος σε σύγκριση με τις χώρες υψηλού εισοδήματος, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης θνησιμότητας ήταν πάνω από επτά φορές υψηλότερος.

Νέα μελέτη προβλέπει αύξηση 20,2% στα περιστατικά καρκίνου τραχήλου της μήτρας έως το 2050 και 39,3% στους θανάτους. Σημαντικές ανισότητες παγκοσμίως /  Φωτογραφία: Unsplash.com

Νέα μελέτη προβλέπει αύξηση 20,2% στα περιστατικά καρκίνου τραχήλου της μήτρας έως το 2050 και 39,3% στους θανάτους. Σημαντικές ανισότητες παγκοσμίως / Φωτογραφία: Unsplash.com

Οι ερευνητές, με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον στο Σιάτλ, ανέλυσαν τη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, τους θανάτους και την απώλεια υγείας σε 204 χώρες και περιοχές κατά την περίοδο 1990-2023. Για την ανάλυση αξιοποίησαν εκτιμήσεις της διεθνούς μελέτης «Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study» και διαμόρφωσαν προβλέψεις για τις τάσεις έως το 2050.

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Όπως αναφέρεται στη μελέτη, το 2023 καταγράφηκαν παγκοσμίως 887.000 νέα περιστατικά και 369.000 θάνατοι από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, στην Ελλάδα καταγράφηκαν το 2023 περίπου 669 νέα περιστατικά καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, αριθμός μειωμένος κατά περίπου 19,4% σε σχέση με το 1990 (αν και το εύρος αβεβαιότητας είναι αρκετά μεγάλο και κυμαίνεται από μείωση 39,2% έως αύξηση 4,8%). Επίσης, σημειώθηκαν 310 θάνατοι από τη νόσο, αριθμός μειωμένος κατά 16% (με εύρος αβεβαιότητας από -33% έως +2,8%).

Έως το 2050, ο ετήσιος αριθμός νέων περιστατικών σε όλο τον κόσμο προβλέπεται να αυξηθεί κατά 20,2%, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2024, φτάνοντας τα 1,08 εκατομμύρια. Οι θάνατοι προβλέπεται ότι θα αυξηθούν κατά 39,3%, αγγίζοντας τους 522.000 ετησίως.

Το 2023 καταγράφηκαν παγκοσμίως 887.000 νέα περιστατικά και 369.000 θάνατοι από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας / Φωτογραφία: Unsplash.com

Το 2023 καταγράφηκαν παγκοσμίως 887.000 νέα περιστατικά και 369.000 θάνατοι από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας / Φωτογραφία: Unsplash.com

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η επιβάρυνση από τη νόσο θα εξακολουθήσει να κατανέμεται άνισα μεταξύ των περιοχών του κόσμου, με τα υψηλότερα ποσοστά εμφάνισης και θνησιμότητας να καταγράφονται στην υποσαχάρια Αφρική. Στη συγκεκριμένη περιοχή, τα νέα περιστατικά ενδέχεται να αυξηθούν κατά 88,7% και οι θάνατοι κατά 95,4% φτάνοντας τους 206.000 το 2050.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι, εάν συνεχιστούν οι τρέχουσες τάσεις, καμία από τις επτά μεγάλες γεωγραφικές περιφέρειες της μελέτης «Global Burden of Disease» δεν αναμένεται να πετύχει έως το 2050 τον στόχο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας- δηλαδή λιγότερα από τέσσερα περιστατικά ανά 100.000 άτομα.

Για τον λόγο αυτό, οι ερευνητές ζητούν να διευρυνθεί η πρόσβαση στον εμβολιασμό, στον προσυμπτωματικό έλεγχο και στη θεραπεία.

Πάντως, διευκρινίζουν ότι οι εκτιμήσεις της μελέτης έχουν περιορισμούς, καθώς επηρεάζονται από τα κενά στη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των δεδομένων, ιδιαίτερα στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Επιπλέον, οι προβλέψεις βασίζονται στη συνέχιση των σημερινών τάσεων και δεν συνυπολογίζουν τον πιθανό αντίκτυπο που θα έχουν τα μελλοντικά προγράμματα εμβολιασμού κατά του ιού HPV στα ποσοστά εμφάνισης της νόσου.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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