Ενδιάμεσες εκλογές: Έξι Ελληνοαμερικανοί εκλέγονται στο Κογκρέσο

Νέα θητεία για Μαλλιωτάκη, Μπιλιράκη, Χαριδόπουλο και Πατρόνη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Έξι Ελληνοαμερικανοί πολιτικοί επανεκλέγονται στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, διατηρώντας την παρουσία τους στο Κογκρέσο.
  • Οι Νικόλ Μαλλιωτάκη, Γκας Μπιλιράκης, Μάικ Χαριδόπουλος, και Τζίμι Πατρόνης ανήκουν στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ενώ οι Κρις Πάπας και Μάγκι Γκουντλάντερ είναι Δημοκρατικοί.
  • Η Μαλλιωτάκη εξασφάλισε τέταρτη συνεχόμενη θητεία, συγκεντρώνοντας 56,6% των ψήφων στη Νέα Υόρκη.
  • Ο Μπιλιράκης και ο Χαριδόπουλος ανανεώνουν τις θητείες τους στη Φλόριντα, με ποσοστά 52,8% και 53,2% αντίστοιχα.
  • Η ελληνική ομογένεια διατηρεί ισχυρή παρουσία στην αμερικανική πολιτική σκηνή, επηρεάζοντας ζητήματα ελληνικού ενδιαφέροντος.

Έξι Ελληνοαμερικανοί πολιτικοί εξασφάλισαν την επανεκλογή τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, διατηρώντας την παρουσία τους στο Κογκρέσο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης. Εκτός από τον Κρις Πάπας, ο οποίος εξελέξη στο Νιου Χάμσαϊρ, η Νικόλ Μαλλιωτάκη από τη Νέα Υόρκη, οι Γκας Μπιλιράκης, Μάικ Χαριδόπουλος και Τζίμι Πατρόνης από τη Φλόριντα, η Μάγκι Γκουντλάντερ από τη 2η περιφέρεια του Νιου Χάμσαϊρ και η Ντίνα Τάιτους από τη Νεβάδα επικράτησαν στις εκλογικές τους περιφέρειες. 

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τέσσερις (Μαλλιωτάκη, Μπιλιράκης, Χαριδόπουλος, Πατρόνης) ανήκουν στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και διατηρούν δεσμούς με την ελληνοαμερικανική κοινότητα. Οι εκλογικές τους νίκες διασφαλίζουν τη συνέχιση της κοινοβουλευτικής τους παρουσίας, με τον καθένα να έχει διαφορετική διαδρομή στην αμερικανική πολιτική σκηνή. Πάπας και Γκουντλάντερ ανήκουν στους Δημοκρατικούς.

Νικόλ Μαλλιωτάκη: Τέταρτη συνεχόμενη θητεία στη Νέα Υόρκη

Η Νικόλ Μαλλιωτάκη εξασφάλισε την επανεκλογή της στην 11η εκλογική περιφέρεια της Νέας Υόρκης, η οποία περιλαμβάνει το Στάτεν Άιλαντ και τμήματα του νότιου Μπρούκλιν.

Η Νικόλ Μαλλιωτάκη

Η Νικόλ Μαλλιωτάκη

Σύμφωνα με την πρόβλεψη του Associated Press, η οποία ανακοινώθηκε στις 04:26 τα ξημερώματα της Τετάρτης, η Ρεπουμπλικανή βουλευτής συγκέντρωνε 91.539 ψήφους, ποσοστό 56,6%, έναντι 69.915 ψήφων και 43,2% του Δημοκρατικού αντιπάλου της, Μάικ ΝτεΣίλις. Στην καταμέτρηση είχε συμπεριληφθεί το 84% των ψήφων. 

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Η Μαλλιωτάκη εξελέγη για πρώτη φορά στο ομοσπονδιακό Κογκρέσο το 2020, ενώ προηγουμένως είχε υπηρετήσει στην Πολιτειακή Βουλή της Νέας Υόρκης από το 2011 έως το 2020. Το 2017 ήταν υποψήφια των Ρεπουμπλικανών για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης.

Με την επανεκλογή της, εξασφαλίζει τέταρτη συνεχόμενη θητεία στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η ελληνικής και κουβανικής καταγωγής πολιτικός έχει αναπτύξει κοινοβουλευτική δραστηριότητα σε ζητήματα ελληνικού ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, η Κύπρος και η Ανατολική Μεσόγειος.

Γκας Μπιλιράκης: Στο Κογκρέσο από το 2007

Μία ακόμη εκλογική νίκη κατέγραψε ο Γκας Μπιλιράκης, ο οποίος επικράτησε στη 12η περιφέρεια της Φλόριντα.

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Ο ομογενής Ρεπουμπλικανός συγκέντρωσε 145.109 ψήφους, ποσοστό 52,8%, έναντι 126.241 ψήφων και 45,9% της Δημοκρατικής αντιπάλου του, Κίμπερλι Όβερμαν. Ο ανεξάρτητος υποψήφιος Μπράντεν Σκρίβενερ έλαβε 1,3%, σύμφωνα με τα διαθέσιμα αποτελέσματα. 

Ο Γκας Μπιλιράκης

Ο Γκας Μπιλιράκης

Ο Μπιλιράκης βρίσκεται στο Κογκρέσο από τον Ιανουάριο του 2007, όταν διαδέχθηκε τον πατέρα του, Μάικλ Μπιλιράκη, ο οποίος είχε επίσης υπηρετήσει ως ομοσπονδιακός βουλευτής.

Η νέα εκλογική του νίκη ανανεώνει τη θητεία του σε μία από τις σημαντικότερες πολιτικές παρουσίες της ελληνικής ομογένειας στην αμερικανική νομοθετική εξουσία.

Μάικ Χαριδόπουλος: Δεύτερη θητεία στη Φλόριντα

Στη 8η περιφέρεια της Φλόριντα, ο Μάικ Χαριδόπουλος εξασφάλισε δεύτερη συνεχόμενη θητεία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, επικρατώντας της Δημοκρατικής Τζένιφερ Τζένκινς.

 

 

Με καταμετρημένο το 94% των ψήφων, ο Χαριδόπουλος συγκέντρωνε 158.433 ψήφους, ποσοστό 53,2%, έναντι 139.328 ψήφων και 46,8% της αντιπάλου του. 

Ο Μάικ Χαριδόπουλος

Ο Μάικ Χαριδόπουλος

Ο ομογενής Ρεπουμπλικανός εξελέγη για πρώτη φορά στο Κογκρέσο το 2024, διαδεχόμενος τον Μπιλ Πόουζι.

Πριν από την εκλογή του στην ομοσπονδιακή Βουλή, είχε διαγράψει μακρά πολιτική πορεία στη Φλόριντα, υπηρετώντας τόσο στην Πολιτειακή Βουλή όσο και στην Πολιτειακή Γερουσία. Μάλιστα, διετέλεσε πρόεδρος της τελευταίας την περίοδο 2010-2012.

Τζίμι Πατρόνης: Ευρεία επικράτηση στην 1η περιφέρεια

Την πρώτη πλήρη διετή θητεία του στη Βουλή των Αντιπροσώπων εξασφάλισε ο Τζίμι Πατρόνης, επικρατώντας στην 1η περιφέρεια της Φλόριντα.

 

 

Με καταμετρημένο το 99% των ψήφων, ο ελληνικής καταγωγής Ρεπουμπλικανός συγκέντρωνε 181.483 ψήφους, ποσοστό 62,62%. 

Ο Τζίμι Πατρόνις

Ο Τζίμι Πατρόνις

Ο Πατρόνης είχε εκλεγεί για πρώτη φορά στη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Απρίλιο του 2025, σε ειδική εκλογική αναμέτρηση για την αντικατάσταση του Ματ Γκέιτς (Matt Gaetz).

Προηγουμένως είχε διατελέσει οικονομικός ελεγκτής της Φλόριντα από το 2017 έως το 2025, ενώ είχε υπηρετήσει και στην Πολιτειακή Βουλή.

Μάγκι Γκουντλάντερ: Σαρωτική επικράτηση επί της αντιπάλου της

Η βουλευτής των ΗΠΑ, Μάγκι Γκούντλαντερ, επικράτησε της Ρεπουμπλικανής υποψήφιας Λίλι Τανγκ Γουίλιαμς στην 2η εκλογική περιφέρεια του Νιου Χάμσαϊρ στη Βουλή των Αντιπροσώπων, την Τρίτη.

 

 

Το Associated Press ανακοίνωσε τον νικητή της εκλογικής αναμέτρησης στις 23:05, ώρα τοπική, με την Γκούντλαντερ να συγκεντρώνει το 60% των ψήφων, ενώ είχε καταμετρηθεί το 61% των ψήφων.

Η Μάγκι Γκουντλάντερ

Η Μάγκι Γκουντλάντερ

Η Γουίλιαμς συγκέντρωνε το 37% των ψήφων τη στιγμή που ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα, ενώ ο ανεξάρτητος υποψήφιος Ρόμπι Μαχρού έλαβε το 2%.

Η ελληνική ομογένεια διατηρεί την παρουσία της στο Κογκρέσο

Οι τέσσερις εκλογικές νίκες διατηρούν την παρουσία των συγκεκριμένων Ελληνοαμερικανών Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με τις τρεις έδρες της Φλόριντα να παραμένουν υπό τον έλεγχο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Η ελληνική ομογένεια συνεχίζει να έχει παρουσία στην αμερικανική πολιτική σκηνή, τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και σε πολιτειακό επίπεδο.

Η επανεκλογή των τεσσάρων βουλευτών αποτελεί μία από τις σημαντικές εξελίξεις για τους Ελληνοαμερικανούς στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026. Παράλληλα, η κοινοβουλευτική τους δραστηριότητα σε ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο διατηρεί το ενδιαφέρον της Αθήνας για τις πολιτικές εξελίξεις στην Ουάσιγκτον.

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