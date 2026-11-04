Στη νέα της επαγγελματική πορεία αναφέρθηκε η Έφη Ρασσιά που αγαπήσαμε μέσα από τον ρόλο της «Βάλιας» στο Καφέ της Χαράς, σε δηλώσεις που παραχώρησε κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της παράστασης Αλήθεια σου λέω ψέματα στο Θέατρο Alfa.

Όπως σημειώθηκε, η ίδια έχει αφήσει πλέον το κομμάτι της υποκριτικής σε επαγγελματικό επίπεδο και δραστηριοποιείται στον χώρο της δημοσιογραφίας.

Μάλιστα, σχολίασε στην κάμερα του Happy Day τις δυσκολίες του νέου της επαγγέλματος: «Όπως ξέρεις κι εσύ, οι ρυθμοί δημοσιογραφία είναι δύσκολοι, οπότε παράλληλα... είναι δύσκολο», ανέφερε, επιβεβαιώνοντας πως η μετάβαση στον χώρο των ΜΜΕ απαιτεί προσπάθεια και αφοσίωση.

Η Έφη Ρασσιά, ανιψιά του γνωστού ηθοποιού και σεναριογράφου Χάρη Ρώμα, έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τον ρόλο της ως η μικρή «Βάλια» (κόρη της Χαράς Χάσκα, την οποία υποδυόταν η Ρένια Λουιζίδου) στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά του ANT1, Το Καφέ της Χαράς. Είχε συμμετάσχει στις αρχικές σεζόν της σειράς ως παιδί, ενώ επέστρεψε στον ίδιο ρόλο και κατά την αναβίωσή της το 2019 ως ενήλικη.

Παράλληλα με την ενασχόλησή της με την υποκριτική, σπούδασε Νομική στην Αθήνα. Τον τελευταίο διάστημα έχει κάνει μια στροφή στην καριέρα της, εργαζόμενη επαγγελματικά στον χώρο της δημοσιογραφίας και της ενημέρωσης ως ρεπόρτερ με παρουσία στα δελτία ειδήσεων και τις εκπομπές του Mega.