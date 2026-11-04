GNTM: Ζαν ή Νικολόζι αποχώρησε απόψε από τον διαγωνισμό μόδας;

Ο Χρύσανθος γλίτωσε χάρη στην ασυλία που είχε

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Μια από τις πιο συναισθηματικές και δύσκολες βραδιές παρακολουθήσαμε απόψε στο GNTM, με το πλατό να παίρνει «φωτιά» κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης. Στο Bottom 3 βρέθηκαν τρία «δυνατά» μοντέλα του διαγωνισμού: ο Χρύσανθος, ο Ζαν και ο Νικολόζι.

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Ο Χρύσανθος, παρόλο που βρέθηκε χαμηλά στην κατάταξη λόγω μιας κακής λήψης, στάθηκε απόλυτα τυχερός καθώς διέθετε ασυλία από το προηγούμενο πλατό, καταφέρνοντας έτσι να αποφύγει την οριακή μονομαχία και να επιστρέψει ασφαλής πίσω.

GNTM 7: Ποιος είχε την καλύτερη φωτογραφία; Καρολίνα ή Ακύλλας;

gntm

Η «μάχη» για την παραμονή περιορίστηκε τελικά ανάμεσα στον Ζαν και στον Νικολόζι, σε μια απόφαση που δυσκόλεψε απεριόριστα τους κριτές. Παρά το γεγονός ότι και οι δύο διαθέτουν τεράστιες δυνατότητες και ξεχωριστή ομορφιά, η κριτική επιτροπή έκρινε πως ο Ζαν έδειξε μεγαλύτερη προσήλωση στο concept και στις απαιτήσεις της φωτογράφισης.

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Ως αποτέλεσμα, το μοντέλο που αποχώρησε οριστικά από το GNTM ήταν ο Νικολόζι. Ο ίδιος, εμφανώς συγκινημένος αλλά αξιοπρεπής μέχρι το τέλος, αποχαιρέτησε τους κριτές και τους συμπαίκτες του με λόγια καρδιάς. Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την αποχώρηση, εξέφρασε τη λύπη του κυρίως για τον αδερφό του που πίστευε τόσο πολύ σε αυτόν, τονίζοντας όμως ότι δεν πρόκειται να τα παρατήσει και πως αυτή είναι μόνο η αρχή για τη νέα του πορεία στον χώρο της μόδας.

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