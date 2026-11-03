Την ανάγκη να υπάρξει σοβαρή προετοιμασία του Ρεθύμνου απέναντι στο ενδεχόμενο τσουνάμι ανέδειξε από το βήμα του συνεδρίου «Rethymno Blue Shield» ο Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας. Παρουσιάζοντας βασικά σημεία της νέας, επικαιροποιημένης μελέτης αντισεισμικής προστασίας για την πόλη, ξεκαθάρισε ότι ο κίνδυνος έχει υπολογιστεί επιστημονικά και συνδέεται κυρίως με την ανάγκη οργανωμένης απομάκρυνσης πληθυσμού από ευάλωτες ζώνες.

«Το Ρέθυμνο θα πρέπει να είναι προετοιμασμένο για τσουνάμι» υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Ευθύμης Λέκκας, δίνοντας έμφαση στο πώς θα κινηθούν με ασφάλεια τόσο οι μόνιμοι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες. Το ζήτημα γίνεται πιο σύνθετο τους θερινούς μήνες, όταν ο πληθυσμός αυξάνεται σημαντικά και τα ξενοδοχεία στο παραλιακό μέτωπο γεμίζουν με χιλιάδες τουρίστες.

Ο ίδιος διευκρίνισε πάντως ότι ένα τέτοιο φαινόμενο στο Ρέθυμνο δεν αναμένεται να έχει τα ακραία χαρακτηριστικά που έχουν καταγραφεί σε άλλες περιοχές του κόσμου, όπως στην Ιαπωνία, την Ινδονησία ή τη Χιλή. Η επισήμανση αυτή έγινε για να αποτυπωθεί ο υπαρκτός κίνδυνος χωρίς υπερβολές, αλλά με βάση τα επιστημονικά δεδομένα της υπό εκπόνηση μελέτης.

Τα διεθνή παραδείγματα και το μήνυμα για την Κρήτη

Κατά την ομιλία του στο τριήμερο συνέδριο που διοργάνωσε ο δήμος Ρεθύμνου, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ παρουσίασε παραδείγματα από μεγάλα τσουνάμι του εξωτερικού και της Ελλάδας. Με βίντεο έδειξε τι συνέβη στον Ινδικό Ωκεανό το 2004, μετά από σεισμό 9 ρίχτερ, όταν επλήγησαν τουριστικές περιοχές και καταγράφηκαν μαζικές απώλειες, ανάμεσά τους και 54.000 τουρίστες.

Έγινε επίσης αναφορά στο τσουνάμι της Ιαπωνίας το 2011, αλλά και σε ελληνικό παράδειγμα, αυτό της Σάμου πριν από πέντε χρόνια, όταν πλημμύρισαν ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα στο Βαθύ. Ο Ευθύμης Λέκκας σημείωσε ότι η νέα ομάδα σχεδιασμού αξιοποιεί την εμπειρία από τέτοια συμβάντα, εξετάζοντας τόσο τον τρόπο εκδήλωσης των φαινομένων όσο και τις αδυναμίες που εμφανίζουν οι μηχανισμοί προστασίας.

Οι «ευάλωτες» περιοχές στο Ρέθυμνο και η νέα μελέτη

Στην πρώτη αυτή παρουσίαση περιέγραψε δύο περιοχές όπου εντοπίζεται ο μεγαλύτερος προβληματισμός. Η πρώτη βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του Ρεθύμνου, όπου η πυκνή δόμηση, η τουριστική ανάπτυξη, οι πολλές δραστηριότητες και τα χαμηλά υψόμετρα δυσκολεύουν την ασφαλή διαφυγή. Επιπλέον, οι προδιαγραφές του οδικού δικτύου επιβαρύνουν τον σχεδιασμό εκκένωσης.

Η δεύτερη περιοχή είναι η Παλιά Πόλη, όπου οι συνθήκες μετακίνησης και απομάκρυνσης του πληθυσμού κρίνονται επίσης δύσκολες. Αντίβαρο μπορεί να αποτελέσει, όπως εξήγησε, ο ΒΟΑΚ, καθώς το αυξημένο υψόμετρό του μπορεί να λειτουργήσει ανασχετικά απέναντι στον κυματισμό, αν και αυτό εξαρτάται και από τους δρόμους που οδηγούν στον βόρειο οδικό άξονα.

Παρά τις δυσκολίες, ο Ευθύμης Λέκκας εκτίμησε ότι ο δήμος Ρεθύμνου βρίσκεται σε καλύτερη θέση από πολλές άλλες περιοχές της χώρας. «Ο Δήμος Ρεθύμνου έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλους δήμους της χώρας: διαθέτει μακρά εμπειρία στον επιστημονικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων» ανέφερε, θυμίζοντας την πρώτη μικροζωνική μελέτη που είχε γίνει το 1998. Μάλιστα έκανε ειδική αναφορά στον τότε δήμαρχο Ρεθύμνου Δημήτρη Αρχοντάκη, επί θητείας του οποίου είχε εκπονηθεί εκείνη η πρωτοποριακή για την εποχή μελέτη.

Η επικαιροποίηση του σχεδιασμού προχωρά πλέον μέσα από τη μελέτη για τη μείωση της σεισμικής διακινδύνευσης του δήμου Ρεθύμνης, την οποία υλοποιούν ο ίδιος και η επιστημονική του ομάδα. Η διαδικασία αυτή στηρίζεται στην προγραμματική σύμβαση που υπεγράφη τον περασμένο Οκτώβριο ανάμεσα στον δήμο Ρεθύμνης και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), για το Εφαρμοσμένο Ερευνητικό Έργο με τίτλο «Δράσεις Μείωσης Σεισμικής Διακινδύνευσης-Επικαιροποίηση και Βελτιστοποίηση Γενικού Σχεδιασμού «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ-2» στον Δήμο Ρεθύμνης».

