Ελεάνα Παπαϊωάννου: Το νέο τραγούδι μετά τη γέννηση της κόρης της

Κυκλοφορεί νέο τραγούδι με τίτλο «Γυναίκα από σίδερο»

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Ελεάνα Παπαϊωάννου
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελεάνα Παπαϊωάννου επιστρέφει στη δισκογραφία με το νέο τραγούδι "Γυναίκα από σίδερο".
  • Το τραγούδι κυκλοφορεί από τη Sonar Music και εκφράζει τη δυναμική της καλλιτέχνιδος.
  • Μουσική και στίχοι υπογράφει ο Βασίλης Δήμας, ενώ την ενορχήστρωση ο Ανδρέας Γιατράκος.
  • Το τραγούδι συνοδεύεται από video clip σε σκηνοθεσία του Πέτρου Σκούτα.
  • Η Παπαϊωάννου ξεκινά εμφανίσεις στο "Περιβόλι τ’ Ουρανού" με άλλους καλλιτέχνες.

Λίγους μόλις μήνες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της η Ελεάνα Παπαϊωάννου επιστρέφει δυναμικά στη δισκογραφία.

Γέννησε η Ελεάνα Παπαϊωάννου: Η πρώτη ανάρτηση μέσα από το μαιευτήριο

Ελεάνα Παπαϊωάννου: Το νέο τραγούδι μετά τη γέννηση της κόρης της

Η γνωστή ερμηνεύτρια είναι έτοιμη να παρουσιάσει στο κοινό το νέο της τραγούδι με τίτλο «Γυναίκα από σίδερο», που θα κυκλοφορήσει από τη Sonar Music.

Πρόκειται για ένα τραγούδι που εκφράζει απόλυτα την ίδια, τόσο μέσα από τον τίτλο όσο και από το συναίσθημα και τη δυναμική που αποπνέει.

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Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο καταξιωμένος τραγουδοποιός, Βασίλης Δήμας, ενώ την ενορχήστρωση έχει αναλάβει ο βραβευμένος με Grammy παραγωγός, Ανδρέας Γιατράκος.

Ελεάνα Παπαϊωάννου: Το νέο τραγούδι μετά τη γέννηση της κόρης της

Το «Γυναίκα από σίδερο» συνοδεύεται από ένα ξεχωριστό video clip, σε σκηνοθεσία του Πέτρου Σκούτα.

Την ίδια στιγμή, η Ελεάνα Παπαϊωάννου ξεκίνησε εμφανίσεις για ακόμη μία χρονιά στο «Περιβόλι τ’ Ουρανού», που μετακόμισε στο Πεδίο του Άρεως, στο πλευρό του Χρήστου Νικολόπουλου και της Πίτσας Παπαδοπούλου, μαζί με τον Στέλιο Διονυσίου.

Ελεάνα Παπαϊωάννου: Το νέο τραγούδι μετά τη γέννηση της κόρης της

 

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