Λίγους μόλις μήνες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της η Ελεάνα Παπαϊωάννου επιστρέφει δυναμικά στη δισκογραφία.

Η γνωστή ερμηνεύτρια είναι έτοιμη να παρουσιάσει στο κοινό το νέο της τραγούδι με τίτλο «Γυναίκα από σίδερο», που θα κυκλοφορήσει από τη Sonar Music.

Πρόκειται για ένα τραγούδι που εκφράζει απόλυτα την ίδια, τόσο μέσα από τον τίτλο όσο και από το συναίσθημα και τη δυναμική που αποπνέει.

Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο καταξιωμένος τραγουδοποιός, Βασίλης Δήμας, ενώ την ενορχήστρωση έχει αναλάβει ο βραβευμένος με Grammy παραγωγός, Ανδρέας Γιατράκος.

Το «Γυναίκα από σίδερο» συνοδεύεται από ένα ξεχωριστό video clip, σε σκηνοθεσία του Πέτρου Σκούτα.

Την ίδια στιγμή, η Ελεάνα Παπαϊωάννου ξεκίνησε εμφανίσεις για ακόμη μία χρονιά στο «Περιβόλι τ’ Ουρανού», που μετακόμισε στο Πεδίο του Άρεως, στο πλευρό του Χρήστου Νικολόπουλου και της Πίτσας Παπαδοπούλου, μαζί με τον Στέλιο Διονυσίου.