Mαρίνα Βερνίκου: Έξοδος με την κόρη της που την πέρασε σε ύψος!

Πού πήγαν και τι φόρεσαν μάνα και κόρη;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρίνα Βερνίκου και η 15χρονη κόρη της, Ανέζια, παρευρέθηκαν στο 38ο Athens Fashion Week.
  • Η Ανέζια έχει ξεπεράσει τη μητέρα της σε ύψος και φόρεσε μεταλλικό τζάκετ και φαρδύ παντελόνι.
  • Η Μαρίνα επέλεξε ασημί laser outfit και λευκό top, συνδυάζοντας με στυλάτα αξεσουάρ.
  • Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Εργοστάσιο Κλωστοϋφαντουργίας «Πεταλούδα» - Μουζάκη.
  • Η Μαρίνα περνάει χρόνο με την οικογένειά της, συμπεριλαμβανομένου του συζύγου της και των δύο κοριτσιών της.

Το 38ο Athens Fashion Week φιλοξενήθηκε στο ιστορικό Εργοστάσιο Κλωστοϋφαντουργίας «Πεταλούδα» - Μουζάκη και πολλοί διάσημοι της ελληνικής showbiz έδωσαν το «παρών».Ανάμεσα σ΄αυτούς και η Μαρίνα Βερνίκου με τη 15χρονη κόρη της, Ανέζια η οποία την έχει περάσει σε ύψος. 

Η Βερνίκου στο Mount Yasur στο Βανουάτου - «Είχα ταχυπαλμία τρεις ώρες»

Μάνα και κόρη επέλεξαν outfits με μεταλλικές υφές και γεωμετρικά κοψίματα (laser-cut) από τη συλλογή της Μυρτώς Δραμουντάνη. 
Η Ανέζια φόρεσε ένα μεταλλικό πετρόλ τζάκετ, μαύρο top με λεπτομέρεια από δαντέλα στο ντεκολτέ, παντελόνι φαρδύ γκρι/μαύρο τζιν παντελόνι σε slouchy γραμμή και  στενά ορθογώνια γυαλιά ηλίου με σκούρο μπλε φακό.

Η Μαρίνα Βερνίκου με την κόρη της ,Ανέζια

Η Μαρίνα Βερνίκου με την κόρη της ,Ανέζια

Η επιχειρηματίας και γνωστή φωτογράφος επέλεξε ασημί laser, εφαρμοστό λευκό top και ένα νοιχτόχρωμο μπλε baggy τζιν. Τη σικ εμφάνισή της συμπληρώνουν τα αξεσουάρ που επέλεξελευκή δερμάτινη ζώνη με ασημένια μεταλλική αγκράφα, μακρύ κολιέ με κρύσταλλο και μικρά οβάλ vintage γυαλιά ηλίου.

Mαρίνα Βερνίκου: Έξοδος με την κόρη της που την πέρασε σε ύψος!

Η επιχειρηματίας περνάει όσο περισσότερο καιρό μπορεί μαζί με τον σύζυγό της, Μίλτο Καμπουρίδη και τις δύο κόρες της την 18χρονη Ντεμέλια και τη 15χρονη Ανέζια. 
 

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ΜΑΡΙΝΑ ΒΕΡΝΙΚΟΥ
 |
ΑΝΕΖΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗ
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