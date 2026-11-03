Το 38ο Athens Fashion Week φιλοξενήθηκε στο ιστορικό Εργοστάσιο Κλωστοϋφαντουργίας «Πεταλούδα» - Μουζάκη και πολλοί διάσημοι της ελληνικής showbiz έδωσαν το «παρών».Ανάμεσα σ΄αυτούς και η Μαρίνα Βερνίκου με τη 15χρονη κόρη της, Ανέζια η οποία την έχει περάσει σε ύψος.
Η Βερνίκου στο Mount Yasur στο Βανουάτου - «Είχα ταχυπαλμία τρεις ώρες»
Μάνα και κόρη επέλεξαν outfits με μεταλλικές υφές και γεωμετρικά κοψίματα (laser-cut) από τη συλλογή της Μυρτώς Δραμουντάνη.
Η Ανέζια φόρεσε ένα μεταλλικό πετρόλ τζάκετ, μαύρο top με λεπτομέρεια από δαντέλα στο ντεκολτέ, παντελόνι φαρδύ γκρι/μαύρο τζιν παντελόνι σε slouchy γραμμή και στενά ορθογώνια γυαλιά ηλίου με σκούρο μπλε φακό.
Η επιχειρηματίας και γνωστή φωτογράφος επέλεξε ασημί laser, εφαρμοστό λευκό top και ένα νοιχτόχρωμο μπλε baggy τζιν. Τη σικ εμφάνισή της συμπληρώνουν τα αξεσουάρ που επέλεξελευκή δερμάτινη ζώνη με ασημένια μεταλλική αγκράφα, μακρύ κολιέ με κρύσταλλο και μικρά οβάλ vintage γυαλιά ηλίου.
Η επιχειρηματίας περνάει όσο περισσότερο καιρό μπορεί μαζί με τον σύζυγό της, Μίλτο Καμπουρίδη και τις δύο κόρες της την 18χρονη Ντεμέλια και τη 15χρονη Ανέζια.