Το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ξεκινά την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026 και ολοκληρώνεται την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026.

Ποιες ταινίες θα μπουν στη δική σας φεστιβαλική ατζέντα; Από την Πέμπτη 5 έως την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026, το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης προσφέρει 258 κινηματογραφικές επιλογές.

Για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τη διοργάνωση από το σπίτι, 58 ταινίες θα είναι διαθέσιμες και μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Φεστιβάλ.

Μεγάλα ονόματα του κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού και παγκόσμιου πολιτισμού, οι οποίες θα παρουσιάσουν τις ταινίες τους ή θα συμμετάσχουν σε ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό.

Ανάμεσά τους:

Όλιβερ Λάσε : Ο πολυβραβευμένος Γαλικιανός σκηνοθέτης και σεναριογράφος, δημιουργός του «Sirãt», συμμετέχει ως guest curator στο μεγάλο αφιέρωμα «Καλώς ήρθατε στην έρημο».

: Ο πολυβραβευμένος Γαλικιανός σκηνοθέτης και σεναριογράφος, δημιουργός του «Sirãt», συμμετέχει ως guest curator στο μεγάλο αφιέρωμα «Καλώς ήρθατε στην έρημο». Νίκος Γραμματικός : Το Φεστιβάλ διοργανώνει αφιέρωμα στο έργο του και του απονέμει τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο.

: Το Φεστιβάλ διοργανώνει αφιέρωμα στο έργο του και του απονέμει τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο. Λόρα Μάλβεϊ : Η διακεκριμένη ακαδημαϊκός, συγγραφέας, θεωρητικός του κινηματογράφου και σκηνοθέτιδα θα συμμετάσχει σε ειδική συζήτηση.

: Η διακεκριμένη ακαδημαϊκός, συγγραφέας, θεωρητικός του κινηματογράφου και σκηνοθέτιδα θα συμμετάσχει σε ειδική συζήτηση. Σάρα Ντράιβερ, Τρίνε Ντίρχολμ και Γιώργος Μαυροψαρίδης : Η σκηνοθέτιδα, η ηθοποιός και ο μοντέρ θα συμμετάσχουν σε ξεχωριστό talk, μαζί με τους παραγωγούς Κωνσταντίνο Κοντοβράκη και Ροντρίγκου Αρέιας.

: Η σκηνοθέτιδα, η ηθοποιός και ο μοντέρ θα συμμετάσχουν σε ξεχωριστό talk, μαζί με τους παραγωγούς Κωνσταντίνο Κοντοβράκη και Ροντρίγκου Αρέιας. Εμίν Αλπέρ : Ο πολυβραβευμένος Τούρκος σκηνοθέτης θα παρουσιάσει ταινίες του στο πλαίσιο ειδικού αφιερώματος.

: Ο πολυβραβευμένος Τούρκος σκηνοθέτης θα παρουσιάσει ταινίες του στο πλαίσιο ειδικού αφιερώματος. Χριστόφορος Παπακαλιάτης : Ο ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης αναλαμβάνει φέτος τον ρόλο του ambassador της Αγοράς.

: Ο ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης αναλαμβάνει φέτος τον ρόλο του ambassador της Αγοράς. Φατίχ Ακίν : Ο γνωστός σκηνοθέτης θα παρουσιάσει τη νέα του ταινία.

: Ο γνωστός σκηνοθέτης θα παρουσιάσει τη νέα του ταινία. Κλες Μπανγκ: Ο δημοφιλής Δανός ηθοποιός θα δώσει επίσης το «παρών» στη διοργάνωση.

Χρυσός Αλέξανδρος στον Σταύρο Ξαρχάκο

Μία από τις σημαντικότερες στιγμές της φετινής διοργάνωσης θα είναι η τιμητική βράβευση του Σταύρου Ξαρχάκου.

Ο σπουδαίος συνθέτης, μαέστρος και ενορχηστρωτής θα τιμηθεί με τον Χρυσό Αλέξανδρο για το σύνολο της προσφοράς του στον πολιτισμό.

Στο πλαίσιο της βράβευσης θα προβληθεί η ταινία «Ρεμπέτικο» του Κώστα Φέρρη, με την οποία συνδέεται άρρηκτα η μουσική δημιουργία του Σταύρου Ξαρχάκου.

Ταινία έναρξης και ταινία λήξης

Η αυλαία του Φεστιβάλ θα ανοίξει την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου με την ταινία «Μινώταυρος» του Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ, η οποία απέσπασε το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Καννών.

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συναυλία του Παύλου Παυλίδη στην Αποθήκη Γ, με ελεύθερη είσοδο κατόπιν έκδοσης μηδενικού εισιτηρίου.

Η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 15 Νοεμβρίου με την προβολή της ταινίας «Άγνωστη γυναίκα» της Μάι ελ-Τούκι, η οποία τιμήθηκε με τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας.

Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί και η ηθοποιός Ματίλντε Αρσέλ, βραβευμένη με το Κόπα Βόλπι Καλύτερης Ηθοποιού.

Αφιέρωμα και Χρυσός Αλέξανδρος στον Νίκο Γραμματικό

Το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τιμά τον Νίκο Γραμματικό με Χρυσό Αλέξανδρο για το σύνολο της προσφοράς του στον κινηματογράφο.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος θα προβληθούν όλες οι μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες του.

Ξεχωρίζει η πρώτη προβολή στη μεγάλη οθόνη της ταινίας «Έξοδος» (1995), χάρη στην παραχώρηση του Αρχείου της ΕΡΤ.

Θα πραγματοποιηθεί επίσης ανοιχτή συζήτηση με τον σκηνοθέτη και συνεργάτες του, ηθοποιούς, σεναριογράφους και άλλους συντελεστές των ταινιών του.

Στο Φεστιβάλ θα γίνει η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου «Απόντες, μια προφορική ιστορία», του δημοσιογράφου και συγγραφέα Θεοδόση Μίχου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αντίποδες.

Το βιβλίο συγκεντρώνει μαρτυρίες συνεργατών, πρωταγωνιστών και συντελεστών της ταινίας.

Η ειδική έκδοση του Φεστιβάλ «Πρώτο Πλάνο» θα είναι αφιερωμένη στον Νίκο Γραμματικό, με σπάνιο φωτογραφικό υλικό, μεγάλη συνέντευξη και πρωτότυπα κείμενα για τον δημιουργό και το έργο του.

Balkan Horror: Το τρομακτικό πρόσωπο των Βαλκανίων

Το αφιέρωμα «Βαλκανικός Τρόμος» (Balkan Horror) εντάσσεται στη διευρυμένη ενότητα Survey Expanded του τμήματος Meet the Neighbors+.

Μύθοι, δοξασίες, φαντάσματα της Ιστορίας, οικογενειακά μυστικά και διαγενεακά τραύματα συναντούν καλτ ταινίες, B-movies και ιδιαίτερα κινηματογραφικά υβρίδια.

Το αφιέρωμα εξερευνά μερικές από τις πιο παράξενες και ανατριχιαστικές ιστορίες του βαλκανικού κινηματογράφου.

Αφιέρωμα στον Εμίν Αλπέρ

Το Φεστιβάλ παρουσιάζει αφιέρωμα στο έργο του πολυβραβευμένου Τούρκου σκηνοθέτη Εμίν Αλπέρ.

Το βαθιά πολιτικό αλλά και ανθρώπινο σινεμά του αναδεικνύει τις αντιφάσεις και τις αγκυλώσεις της τουρκικής κοινωνίας.

Ο δημιουργός θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει τις ταινίες του, από το ντεμπούτο του «Πέρα απ’ τον λόφο» έως τη νεότερη δημιουργία του, «Λύτρωση», η οποία απέσπασε την Αργυρή Άρκτο – Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Βερολίνου.

Spotlight στη Λόρα Μάλβεϊ

Η Λόρα Μάλβεϊ, μία από τις σημαντικότερες εκπροσώπους της φεμινιστικής θεωρίας του κινηματογράφου, θα συμμετάσχει σε ειδική συζήτηση.

Η σκηνοθέτιδα, συγγραφέας, θεωρητικός και ακαδημαϊκός θα αναφερθεί σε ζητήματα οπτικής απόλαυσης, επιθυμίας και θέασης, τα οποία έχουν επηρεάσει γενιές δημιουργών, κριτικών και θεατών.

Το spotlight επιμελούνται το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και η Γεωργία Κορώση, Digital Production Editor του British Film Institute (BFI), ανεξάρτητη επιμελήτρια κινηματογράφου και παραγωγός.

Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου

Στο 67ο Φεστιβάλ συμμετέχουν 26 ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους και 28 μικρού μήκους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Ειδική προβολή της αποκατεστημένης κόπιας της ταινίας «Εύα» (1953) της Μαρίας Πλυτά.

Προβολή της ταινίας «Χαρούμενο ξεκίνημα» (1954) του Ντίνου Δημόπουλου, σε συνεργασία με τη Finos Film.

Avant-première της νέας ταινίας «Θάλασσα από γυαλί» (2026) του Αλέξη Αλεξίου.

Παρουσίαση της ταινίας «Το κλασικό αριστούργημα» (2026) του Ρένου Χαραλαμπίδη στον κινηματογράφο Απόλλων.

Παρουσίαση υλικού γυρισμάτων σε Super 8 από την ταινία «Όπερα» (1976) του Ανδρέα Βελισσαρόπουλου.

Η «Όπερα», που θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα χαμένα έργα του ελληνικού queer κινηματογράφου, παρέμενε χαμένη για περίπου τρεις δεκαετίες.

Με αφορμή την ανακάλυψη του υλικού θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με συνεργάτες του δημιουργού και θεωρητικούς του queer σινεμά.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης οι βραβευμένες μικρού μήκους ταινίες του 49ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.

Οι ελληνικές ταινίες διεκδικούν σειρά ανεξάρτητων βραβείων.

Series Special Screenings

Το Φεστιβάλ ενισχύει και φέτος το πρόγραμμα τηλεοπτικών σειρών, παρουσιάζοντας νέες διεθνείς και ελληνικές παραγωγές.

Στο τμήμα Series Special Screenings περιλαμβάνονται:

«Ο άρχοντας των μυγών»

«Dear England»

«Κάτω τα χέρια από το El Raval»

«Σχέδιο Οδυσσέας» του Γιώργου Γκικαπέππα, νέα παραγωγή της Magenta TV

«Θάλασσες μας χώρισαν» του Χρήστου Δήμα, παραγωγή της ΕΡΤ και του ERTFLIX.GR

Διεθνές πρόγραμμα και διαγωνιστικά τμήματα

Το Φεστιβάλ φιλοξενεί τέσσερα διεθνή διαγωνιστικά τμήματα με σημαντικά χρηματικά βραβεία.

Arrivals

Συμμετέχουν 10 ταινίες, ανάμεσά τους τρεις ελληνικές.

Τα βραβεία περιλαμβάνουν:

Χρυσό Αλέξανδρο «Θόδωρος Αγγελόπουλος», με χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ.

Αργυρό Αλέξανδρο – Βραβείο Σκηνοθεσίας, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ και υποστήριξη της TELEKOM.

Βραβεία Ανδρικής και Γυναικείας Ερμηνείας.

Βραβείο Σεναρίου ή Καλλιτεχνικής Επίτευξης.

Meet the Neighbors+

Συμμετέχουν 11 ταινίες, μεταξύ των οποίων δύο ελληνικές και δύο κυπριακές.

Απονέμονται:

Χρυσός Αλέξανδρος «Μισέλ Δημόπουλος», με έπαθλο 10.000 ευρώ.

Αργυρός Αλέξανδρος – Βραβείο Σκηνοθεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, με έπαθλο 5.000 ευρώ.

Βραβεία Ανδρικής και Γυναικείας Ερμηνείας.

Βραβείο Σεναρίου ή Καλλιτεχνικής Επίτευξης.

Film Forward

Συμμετέχουν 10 ταινίες, ανάμεσά τους δύο ελληνικές.

Οι διακρίσεις περιλαμβάνουν:

Χρυσό Αλέξανδρο, με χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ.

Αργυρό Αλέξανδρο – Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής, με έπαθλο 5.000 ευρώ.

Βραβεία Ανδρικής και Γυναικείας Ερμηνείας.

Βραβείο Σεναρίου ή Καλλιτεχνικής Επίτευξης.

Βραβείο Mermaid

Το Βραβείο Mermaid συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ.

Immersive

Το διαγωνιστικό τμήμα Immersive περιλαμβάνει 8 έργα, τα οποία διεκδικούν τον Χρυσό Αλέξανδρο του τμήματος, με χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ.

Ανοιχτοί Ορίζοντες, Ειδικές Προβολές και ’Round Midnight

Το διεθνές πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη τους Ανοιχτούς Ορίζοντες, που παρουσιάζουν δυναμικές και πρωτοποριακές κινηματογραφικές δημιουργίες.

Στις Ειδικές Προβολές, το κοινό θα συναντήσει αγαπημένους δημιουργούς, ενώ το τμήμα ’Round Midnight συνεχίζει τις καθιερωμένες μεταμεσονύκτιες προβολές του.

NextGen και δωρεάν προβολές για παιδιά και εφήβους Το τμήμα NextGen δίνει χώρο στις φωνές των νέων.

Στο πλαίσιό του θα πραγματοποιηθούν δωρεάν πρωινές εκπαιδευτικές προβολές για σχολεία στην αίθουσα Σταύρος Τορνές, αλλά και στη Σταυρούπολη και στις Συκιές, σε συνεργασία με τους Δήμους Παύλου Μελά και Νεάπολης-Συκεών αντίστοιχα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Kids / Teens Love Cinema, οι ταινίες του NextGen που θα προβληθούν τα δύο Σαββατοκύριακα του Φεστιβάλ θα έχουν δωρεάν είσοδο για παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.

Πληροφορίες και εισιτήρια

67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Ημερομηνίες: 5–15 Νοεμβρίου 2026

Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη – επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες και χώροι πολιτισμού.

Διαδικτυακές προβολές: Μέσω της επίσημης ψηφιακής πλατφόρμας του Φεστιβάλ.

Έναρξη προπώλησης: Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026.

Το αναλυτικό πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες για τις ταινίες είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.