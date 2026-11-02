Κωνσταντίνος Αργυρός: 3η χρονιά επιτυχίας στο «Κέντρο Αθηνών»

Κάνουν πρεμιέρα μαζί με τη Ρία Ελληνίδου, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου

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Ο Κωνσταντίνος Αργυρός πρωταγωνιστεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο «Κέντρο Αθηνών» και έρχεται να χαρίσει συναρπαστικές μουσικές στιγμές, έχοντας δίπλα του τη Ρία Ελληνίδου, από την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, που με τη μουσική του γράφει ιστορία γνωρίζοντας διεθνή απήχηση και επιτυχία, θα «μαγέψει» με τις διαμαντένιες και πολυπλατινένιες επιτυχίες του κι αγαπημένα τραγούδια από ένα ευρύ φάσμα ρεπερτορίου, δοσμένα με την υψηλή αισθητική και τη σύγχρονη προσέγγιση που τον χαρακτηρίζουν.

Κωνσταντίνος Αργυρός: 3η χρονιά επιτυχίας στο «Κέντρο Αθηνών»

Η Ρία Ελληνίδου, που έχει ξεχωρίσει ως μία από τις πιο επιτυχημένες και viral καλλιτέχνιδες της γενιάς της, ανεβάζει τον παλμό με την ξεχωριστή φωνή της και την εντυπωσιακή σκηνική παρουσία της.

Συμμετέχει ο Ηλίας Μπογδάνος με τους INCO.

Από την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, το «Κέντρο Αθηνών» δίνει ξανά τον ρυθμό στη νυχτερινή ζωή της πόλης, αποτελώντας διαχρονικά το απόλυτο hot spot.

INFO

«Κέντρο Αθηνών» (Πειραιώς 142, Αθήνα)
Πρεμιέρα: Παρασκευή 20 Νοεμβρίου
Κάθε Παρασκευή και Σάββατο

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