Μια προσωπική πλευρά της καθημερινότητάς της μοιράστηκε γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια, αποκαλύπτοντας ότι, πέρα από τη μουσική, εργάζεται τα πρωινά ως υπεύθυνη σε wine bar στο Περιστέρι.

Ο λόγος για την Ελένη Πέτα, που μίλησε στην εκπομπή Νωρίς Νωρίς της ΕΡΤ κι εξήγησε πώς έχει διαμορφώσει τη ζωή και τις επαγγελματικές της επιλογές ώστε να μην εξαρτάται αποκλειστικά από το τραγούδι.

«Τα πρωινά είμαι υπεύθυνη σε wine bar φίλων μου», δήλωσε η Ελένη Πέτα

Η ίδια περιέγραψε ότι έχει επιλέξει να ασχολείται μόνο με όσα την εκφράζουν ουσιαστικά, τονίζοντας πως έχει φροντίσει να χτίσει τις συνθήκες που της επιτρέπουν να κινείται με μεγαλύτερη ελευθερία. Όπως είπε: «Γενικά κάνω πράγματα μόνο που μου αρέσουν πάρα πολύ. Έχω δημιουργήσει τις συνθήκες για να το κάνω αυτό, γιατί δεν εγκλωβίστηκα σε ένα βιοποριστικό θέμα κι επιλέγω. Μην ακουστεί λίγο κάπως αυτό, αλλά επειδή είμαι ένας άνθρωπος πολυπράγμων και μ’ αρέσει να ασχολούμαι και με άλλα πράγματα, αγαπώ πάρα πολύ αυτό που κάνω. Δεν έχω όμως την ανάγκη να υπάρχω πάντα μέσα από αυτό».

Στη συνέχεια στάθηκε και στη σχέση της με το τραγούδι, εξηγώντας ότι οι καλλιτεχνικές της αποφάσεις περνούν μέσα από το προσωπικό της ενδιαφέρον και όχι από πίεση επιβίωσης. «Μια ωραία μουσική παράσταση, ναι. Κάτι άλλο που να με εξιτάρει και να μου κεντρίζει το ενδιαφέρον, ναι. Υπάρχω αλλιώς, έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι μόνο το τραγουδιστικό. Πώς αλλιώς θα μπορούσα να ζήσω όταν θα ήμουν μόνο με επιλογές όσον αφορά στο τραγούδι; Δε γίνεται», σημείωσε.

Η Ελένη Πέτα σε παλιότερη εμφάνισή της /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η δεύτερη δουλειά της Ελένης Πέτα στο wine bar

Στη συνέντευξή της αποκάλυψε ανοιχτά και τη δεύτερη επαγγελματική της δραστηριότητα, η οποία συνδέεται με δύο πολύ στενούς της φίλους. Όπως ανέφερε, εργάζεται τα πρωινά σε wine bar που διατηρούν οι ίδιοι, στην περιοχή όπου μένει.

Συγκεκριμένα δήλωσε: «Δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω, γιατί έχω δύο εξαιρετικούς φίλους που μου έχουν σταθεί σε όλη μου τη ζωή, τα τελευταία 15 χρόνια ειδικά πάρα πολύ, οι οποίοι έχουν ένα καταπληκτικό wine bar στην περιοχή που μένω κι εκεί εγώ τα πρωινά είμαι υπεύθυνη».

Στην ίδια συζήτηση εξήγησε ότι η συγκεκριμένη ενασχόληση δεν είναι περιστασιακή, αλλά μέρος μιας σταθερής καθημερινότητας που της ταιριάζει.

Μία από τις μεγάλες επιτυχίες της Ελένης Πέτα είναι το Αυτό που ξέρω

Το κρασί και η «μόνιμη βάση»

Η Ελένη Πέτα συνέδεσε τη νέα αυτή εργασιακή πραγματικότητα με την αγάπη της για το κρασί και με την ανάγκη της να βρίσκεται σε ένα περιβάλλον οικείο. Όπως είπε: «Έχει να κάνει με το κρασί, που μ’ αρέσει πάρα πάρα πολύ, και μαθαίνω πράγματα κι ό,τι άλλο αφορά σε αυτό το μαγαζί. Είμαι μόνη μου, το περιβάλλον είναι υπέροχο, τα παιδιά είναι κολλητοί μου».

Στην τοποθέτησή της ανέφερε ακόμη ότι αυτή η δουλειά της προσφέρει σταθερότητα και της επιτρέπει να κάνει επιλογές στη μουσική χωρίς πίεση.