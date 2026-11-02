Μια ιδιαίτερα ξεχωριστή στιγμή έζησε η Αγγελική Ηλιάδη, καθώς είχε την ευκαιρία να καμαρώσει τον γιο της, Μπάμπη Λαζαρίδη, στην πασαρέλα της 38ης Athens Fashion Week.

Αγγελική Ηλιάδη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ο 21χρονος Μπάμπης συμμετείχε στο fashion show του σχεδιαστή AGAPITOS KOUROS, το οποίο πραγματοποιήθηκε την 3η ημέρα της διοργάνωσης, στο Εργοστάσιο Πεταλούδα – Μουζάκη.

Μπάμπης Λαζαρίδης/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Η Αγγελική Ηλιάδη βρέθηκε εκεί για να στηρίξει το νέο επαγγελματικό βήμα του γιου της, ενώ οι δυο τους πόζαραν μαζί στον φωτογραφικό φακό, πριν και μετά την εμφάνισή του στην πασαρέλα.

Αγγελική Ηλιάδη- Μπάμπης Λαζαρίδης/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Αγγελική Ηλιάδη- Μπάμπης Λαζαρίδης/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

«Ένιωσα πραγματικά υπέροχα! Είμαι πολύ περήφανη γι' αυτόν! Ήταν καταπληκτικός! Του πάει τόσο πολύ αυτό που κάνει και του εύχομαι και εις ανώτερα. Του εύχομαι να το ζήσει και να το απολαμβάνει κάθε στιγμή», ανέφερε σε δηλώσεις της η τραγουδίστρια, που προβλήθηκαν στην εκπομπή Happy Day.

Ο 21χρονος Μπάμπης Λαζαρίδης, πρωτότοκος γιος της Αγγελικής Ηλιάδη και του επιχειρηματία Μπάμπη Λαζαρίδη, γεννήθηκε τον Ιούνιο του 2005 και ασχολείται με το modelling. Μάλιστα, είχε συμμετάσχει και στις auditions του GNTM 2026, όπου δοκίμασε την τύχη του μπροστά στους κριτές, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να περάσει στην επόμενη φάση. Αυτό, όμως, δεν τον αποθάρρυνε, καθώς συνεχίζει να κυνηγά το ενδιαφέρον του για τη μόδα και να κάνει τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα.

Αγγελική Ηλιάδη- Μπάμπης Λαζαρίδης, τον Απρίλιο του 2026/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Στην πασαρέλα του AGAPITOS KOUROS εμφανίστηκε με ένα total black, ιδιαίτερο streetwear σύνολο, με cropped jacket, cargo βερμούδα, μαύρα μποτάκια και εντυπωσιακά κόκκινα γυαλιά. Ένα look με έντονα urban στοιχεία, που ταίριαζε απόλυτα με το ύφος της επίδειξης.

Η τραγουδίστρια έχει αδυναμία στους γιους της και δεν είναι λίγες οι φορές που έχει μοιραστεί στιγμές τους στα social media. Ο Μπάμπης, από την πλευρά του, έχει μεγαλώσει και πλέον χαράζει τη δική του πορεία, εξερευνώντας τα ενδιαφέροντά του και αναζητώντας τον δρόμο του. Η εμφάνισή του στην Athens Fashion Week αποτελεί ένα ακόμη βήμα σε αυτή την προσπάθεια, με την Αγγελική Ηλιάδη να βρίσκεται δίπλα του και να στηρίζει τις επιλογές του.