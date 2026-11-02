Σοκαρισμένοι από τις αποκαλύψεις για την απάτη της ΜΚΟ δήλωσαν οι γονείς της μικρής Γεωργίας, οι οποίοι μίλησαν στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, για την οικονομική βοήθεια που έλαβε η οικογένειά τους.

Το 2024 η 9χρονη Γεωργία που έπασχε από εγκεφαλική παράλυση, χρειαζόταν να ταξιδέψει στις ΗΠΑ για να υποβληθεί σε επέμβαση. Οι γονείς της απευθύνθηκαν στον σύλλογο ζητώντας βοήθεια. Αρχικά τους ζητήθηκε να ανοίξουν ειδικό τραπεζικό λογαριασμό για το παιδί. Επειδή, όμως, η διαδικασία καθυστερούσε, πρότειναν οι δωρεές να κατατίθενται στον λογαριασμό της ΜΚΟ.

Όπως ανέφερε η μητέρα του παιδιού στην εκπομπή, λάμβανε ανά τακτά χρονικά διαστήματα ενημερώσεις από την τράπεζα, στις οποίες εμφανίζονταν οι καταθέσεις και οι δωρεές που πραγματοποιούνταν μέσω του λογαριασμού της οργάνωσης. Ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε, δεν έμαθε ποτέ το συνολικό ποσό που είχε συγκεντρωθεί για την κόρη της.

«Τα χρήματα που ήθελα και ζήτησα τα πήρα. Τώρα, αν μαζεύτηκαν περισσότερα, δεν το γνωρίζω», είπε χαρακτηριστικά.

Για τη δεύτερη επέμβαση της Γεωργίας, που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, ο πατέρας της ανέφερε ότι τα χρήματα καταβλήθηκαν απευθείας στο νοσοκομείο. Ωστόσο, ούτε τότε ενημερώθηκε για το συνολικό ύψος των δωρεών.

Σε σοκ οι γονείς της Γεωργίας για τις απάτες της ΜΚΟ

Η μητέρα της μικρής δήλωσε ότι έχει πέσει από τα σύννεφα μετά τις αποκαλύψεις, καθώς μόλις μία εβδομάδα πριν από τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης είχε επικοινωνήσει μαζί της εκπρόσωπος της οργάνωσης, προκειμένου να προσφέρει στο παιδί ως δώρο μια ιδιωτική ασφάλιση.

Οι γονείς υπογράμμισαν ότι δεν έχουν παράπονο από τη βοήθεια που ζήτησαν και έλαβαν για τις ανάγκες της κόρης τους. Εκείνο που τους προβληματίζει, όμως, είναι ότι κανείς δεν τους ενημέρωσε ποτέ πόσα χρήματα συγκεντρώθηκαν συνολικά στο όνομα της Γεωργίας και αν υπήρχε υπόλοιπο από τις δωρεές.

Σημειώνεται ότι για τη μικρή είχαν πραγματοποιηθεί εκατοντάδες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ είχαν κινητοποιηθεί και άνθρωποι με μεγάλη αναγνωρισιμότητα, που έδειξαν μεγάλη ευαισθησία για την περίπτωσή της.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα