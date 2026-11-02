Η Ηρώ Πεκτέση διανύει την πιο μαγική και τρυφερή περίοδο της ζωής της, καθώς μετράει πλέον αντίστροφά για να κρατήσει στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον Νεκτάριο Νικολόπουλο!

Η αγαπημένη ηθοποιός μοιράστηκε με τους followers της ένα υπέροχο, καλοκαιρινής αύρας φωτογραφικό άλμπουμ δίπλα στο κύμα, ποζάροντας πιο ευτυχισμένη από ποτέ με τη φουσκωμένη της κοιλίτσα και στο πλευρό του αγαπημένου της.

Αυτό που φυσικά έκλεψε τις εντυπώσεις και «έλιωσε» το Instagram ήταν η λεζάντα που επέλεξε: «Here Comes The Son». Ένα έξυπνο και γλυκό λογοπαίγνιο με το θρυλικό τραγούδι των Beatles Here Comes the Sun, με την ηθοποιό να αντικαθιστά τον ήλιο με τον γιο της, δίνοντας το πιο ευφάνταστο μουσικό καλωσόρισμα στον μικρό τους πρίγκιπα!

Η ανάρτηση της Ηρώς Πεκτέση

Θυμίζουμε ότι το ερωτευμένο ζευγάρι είναι μαζί από το καλοκαίρι του 2025, όταν οι δρόμοι τους διασταυρώθηκαν μαγικά στους Αρκιούς. Μάλιστα, ο γνωστός επιχειρηματίας είχε αποκαλύψει με πολύ χιούμορ την κινηματογραφική τους πρώτη συνάντηση, λέγοντας πως την είδε να κάνει σερφ την ώρα που εκείνος όργωνε τα νερά με το τζετ σκι του!

Η Ηρώ Πεκτέση στο baby shower με τον Νεκτάριο Νικολόπουλο λίγο πριν γεννήσει /Φωτογραφία Instagram

Λίγο μετά το υπέροχο baby shower που οργάνωσαν, οι νέες αυτές τρυφερές φωτογραφίες ήρθαν να μας θυμίσουν πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός μέχρι να μεγαλώσει η οικογένειά τους. Για τον Νεκτάριο Νικολόπουλο, πάντως, αυτή είναι η τρίτη φορά που ετοιμάζεται να ζήσει τη μαγεία της πατρότητας, καθώς είναι ήδη περήφανος μπαμπάς δύο κοριτσιών από τον προηγούμενό του γάμο με την Κατερίνα Λάσπα.